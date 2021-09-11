https://ria.ru/20210911/arbuz-1749629379.html

В Москве после отравления семьи арбузом госпитализировали еще трех человек

В Москве после отравления семьи арбузом госпитализировали еще трех человек - РИА Новости, 11.09.2021

В Москве после отравления семьи арбузом госпитализировали еще трех человек

Еще трех человек доставили в больницу в Москве после отравления арбузом, сообщают "Известия". РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T08:31

2021-09-11T08:31

2021-09-11T11:15

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

здоровье - общество

смертельное отравление семьи в москве

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Еще трех человек доставили в больницу в Москве после отравления арбузом, сообщают "Известия".Госпитализировали двух детей и одного 26-летнего взрослого.Ранее столичная прокуратура начала проверку сведений о гибели пожилой женщины с внучкой. В четверг 15-летнюю девочку, ее мать и бабушку госпитализировали с отравлением. По предварительным данным, накануне они, за исключением главы семьи, ели арбуз, купленный в "Магните" на Совхозной улице в юго-восточной части города.СК завел уголовное дело по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и приведшим к смерти человека.Торговая сеть сообщила, что проводит внутреннее расследование и до выяснения причин случившегося снимает с продажи всю партию арбузов, которая была представлена в том магазине.

https://ria.ru/20210911/otravlenie-1749617162.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, смертельное отравление семьи в москве