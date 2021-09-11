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В Москве после отравления семьи арбузом госпитализировали еще трех человек
В Москве после отравления семьи арбузом госпитализировали еще трех человек - РИА Новости, 11.09.2021
В Москве после отравления семьи арбузом госпитализировали еще трех человек
Еще трех человек доставили в больницу в Москве после отравления арбузом, сообщают "Известия". РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T08:31
2021-09-11T11:15
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
здоровье - общество
смертельное отравление семьи в москве
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Еще трех человек доставили в больницу в Москве после отравления арбузом, сообщают "Известия".Госпитализировали двух детей и одного 26-летнего взрослого.Ранее столичная прокуратура начала проверку сведений о гибели пожилой женщины с внучкой. В четверг 15-летнюю девочку, ее мать и бабушку госпитализировали с отравлением. По предварительным данным, накануне они, за исключением главы семьи, ели арбуз, купленный в "Магните" на Совхозной улице в юго-восточной части города.СК завел уголовное дело по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и приведшим к смерти человека.Торговая сеть сообщила, что проводит внутреннее расследование и до выяснения причин случившегося снимает с продажи всю партию арбузов, которая была представлена в том магазине.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, смертельное отравление семьи в москве
08:31 11.09.2021 (обновлено: 11:15 11.09.2021)
 
В Москве после отравления семьи арбузом госпитализировали еще трех человек

"Известия": в Москве госпитализировали еще трех соседей семьи, отравившейся арбузом

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота станции скорой медицинской помощи
Работа станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Еще трех человек доставили в больницу в Москве после отравления арбузом, сообщают "Известия".
Госпитализировали двух детей и одного 26-летнего взрослого.
Ранее столичная прокуратура начала проверку сведений о гибели пожилой женщины с внучкой. В четверг 15-летнюю девочку, ее мать и бабушку госпитализировали с отравлением. По предварительным данным, накануне они, за исключением главы семьи, ели арбуз, купленный в "Магните" на Совхозной улице в юго-восточной части города.
СК завел уголовное дело по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и приведшим к смерти человека.
Торговая сеть сообщила, что проводит внутреннее расследование и до выяснения причин случившегося снимает с продажи всю партию арбузов, которая была представлена в том магазине.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
00:39
Стало известно о тяжелом состоянии женщины, отравившейся арбузом
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Здоровье - ОбществоСмертельное отравление семьи в Москве
 
 
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