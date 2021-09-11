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Посол России предложил США реанимировать диалог по антитеррору

Посол России предложил США реанимировать диалог по антитеррору - РИА Новости, 11.09.2021

Посол России предложил США реанимировать диалог по антитеррору

Посол России в США Анатолий Антонов в годовщину терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке предложил реанимировать диалог по антитеррору под эгидой... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T16:12

2021-09-11T16:12

2021-09-11T16:21

сша

анатолий антонов

россия

теракты 11 сентября (2001)

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ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов в годовщину терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке предложил реанимировать диалог по антитеррору под эгидой внешнеполитических ведомств двух стран."Российская сторона готова реанимировать работу указанного формата. Это наш естественный приоритет. Мы должны отбросить все противоречия и споры и сотрудничать во благо безопасности и благополучия не только наших государств, но и всего человечества. Статус постоянных членов Совета Безопасности ООН к тому обязывает", - написал он на странице посольства в Facebook.Диалог, курировавшийся МИД России и госдепартаментом США, велся в 2018-2019 годах.

сша

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, анатолий антонов, россия, теракты 11 сентября (2001)