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Посол России предложил США реанимировать диалог по антитеррору
Посол России предложил США реанимировать диалог по антитеррору - РИА Новости, 11.09.2021
Посол России предложил США реанимировать диалог по антитеррору
Посол России в США Анатолий Антонов в годовщину терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке предложил реанимировать диалог по антитеррору под эгидой... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T16:12
2021-09-11T16:21
сша
анатолий антонов
россия
теракты 11 сентября (2001)
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ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов в годовщину терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке предложил реанимировать диалог по антитеррору под эгидой внешнеполитических ведомств двух стран."Российская сторона готова реанимировать работу указанного формата. Это наш естественный приоритет. Мы должны отбросить все противоречия и споры и сотрудничать во благо безопасности и благополучия не только наших государств, но и всего человечества. Статус постоянных членов Совета Безопасности ООН к тому обязывает", - написал он на странице посольства в Facebook.Диалог, курировавшийся МИД России и госдепартаментом США, велся в 2018-2019 годах.
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сша, анатолий антонов, россия, теракты 11 сентября (2001)
16:12 11.09.2021 (обновлено: 16:21 11.09.2021)
 
Посол России предложил США реанимировать диалог по антитеррору

Посол России Антонов предложил США реанимировать двусторонний диалог по антитеррору

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов во время брифинга в Государственной Думе РФ в Москве
Посол РФ в США Анатолий Антонов во время брифинга в Государственной Думе РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов в годовщину терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке предложил реанимировать диалог по антитеррору под эгидой внешнеполитических ведомств двух стран.
"Российская сторона готова реанимировать работу указанного формата. Это наш естественный приоритет. Мы должны отбросить все противоречия и споры и сотрудничать во благо безопасности и благополучия не только наших государств, но и всего человечества. Статус постоянных членов Совета Безопасности ООН к тому обязывает", - написал он на странице посольства в Facebook.
Диалог, курировавшийся МИД России и госдепартаментом США, велся в 2018-2019 годах.
 
СШААнатолий АнтоновРоссияТеракты 11 сентября (2001)
 
 
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