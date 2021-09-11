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Более пяти процентов смертей в России сопряжено с алкоголем, заявил Мурашко
Более пяти процентов смертей в России сопряжено с алкоголем, заявил Мурашко - РИА Новости, 11.09.2021
Более пяти процентов смертей в России сопряжено с алкоголем, заявил Мурашко
Более 5% смертей в России сопряжено с алкоголем, поэтому особенно важно уделить внимание профилактике, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T12:41
2021-09-11T12:41
2021-09-11T12:41
общество
барнаул
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
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БАРНАУЛ, 11 сен - РИА Новости. Более 5% смертей в России сопряжено с алкоголем, поэтому особенно важно уделить внимание профилактике, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время визита в Барнаул.По его словам, "5,3% смертей в России по статистике сопряжено с алкоголем"."И наркологическая служба, и формирование профилактического направления являются особенно актуальными", - заявил Мурашко.Во время визита в Барнаул министр посетил различные медучредения, в том числе отделение, где проводят реабилитацию подростков.Также министр напомнил, что 11 сентября - день трезвости. Он подчеркнул, что очень важно помочь россиянам сформировать здоровьесберегающее поведение.
https://ria.ru/20210817/alkogol-1746022343.html
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общество, барнаул, здоровье - общество, михаил мурашко, россия
Более пяти процентов смертей в России сопряжено с алкоголем, заявил Мурашко
Министр здравоохранения Мурашко: 5,3% смертей в России по статистике сопряжено с алкоголем