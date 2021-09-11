https://ria.ru/20210911/alkogol-1749650485.html

Более пяти процентов смертей в России сопряжено с алкоголем, заявил Мурашко

Более пяти процентов смертей в России сопряжено с алкоголем, заявил Мурашко - РИА Новости, 11.09.2021

Более пяти процентов смертей в России сопряжено с алкоголем, заявил Мурашко

Более 5% смертей в России сопряжено с алкоголем, поэтому особенно важно уделить внимание профилактике, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T12:41

2021-09-11T12:41

2021-09-11T12:41

общество

барнаул

здоровье - общество

михаил мурашко

россия

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БАРНАУЛ, 11 сен - РИА Новости. Более 5% смертей в России сопряжено с алкоголем, поэтому особенно важно уделить внимание профилактике, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время визита в Барнаул.По его словам, "5,3% смертей в России по статистике сопряжено с алкоголем"."И наркологическая служба, и формирование профилактического направления являются особенно актуальными", - заявил Мурашко.Во время визита в Барнаул министр посетил различные медучредения, в том числе отделение, где проводят реабилитацию подростков.Также министр напомнил, что 11 сентября - день трезвости. Он подчеркнул, что очень важно помочь россиянам сформировать здоровьесберегающее поведение.

https://ria.ru/20210817/alkogol-1746022343.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210827/alkogol-1747475979.html

барнаул

россия

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общество, барнаул, здоровье - общество, михаил мурашко, россия