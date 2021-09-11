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Более пяти процентов смертей в России сопряжено с алкоголем, заявил Мурашко
Более пяти процентов смертей в России сопряжено с алкоголем, заявил Мурашко - РИА Новости, 11.09.2021
Более пяти процентов смертей в России сопряжено с алкоголем, заявил Мурашко
Более 5% смертей в России сопряжено с алкоголем, поэтому особенно важно уделить внимание профилактике, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T12:41
2021-09-11T12:41
общество
барнаул
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
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БАРНАУЛ, 11 сен - РИА Новости. Более 5% смертей в России сопряжено с алкоголем, поэтому особенно важно уделить внимание профилактике, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время визита в Барнаул.По его словам, "5,3% смертей в России по статистике сопряжено с алкоголем"."И наркологическая служба, и формирование профилактического направления являются особенно актуальными", - заявил Мурашко.Во время визита в Барнаул министр посетил различные медучредения, в том числе отделение, где проводят реабилитацию подростков.Также министр напомнил, что 11 сентября - день трезвости. Он подчеркнул, что очень важно помочь россиянам сформировать здоровьесберегающее поведение.
https://ria.ru/20210817/alkogol-1746022343.html
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общество, барнаул, здоровье - общество, михаил мурашко, россия
12:41 11.09.2021
 
Более пяти процентов смертей в России сопряжено с алкоголем, заявил Мурашко

Министр здравоохранения Мурашко: 5,3% смертей в России по статистике сопряжено с алкоголем

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на ПМЭФ-2021
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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БАРНАУЛ, 11 сен - РИА Новости. Более 5% смертей в России сопряжено с алкоголем, поэтому особенно важно уделить внимание профилактике, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время визита в Барнаул.
По его словам, "5,3% смертей в России по статистике сопряжено с алкоголем".
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"И наркологическая служба, и формирование профилактического направления являются особенно актуальными", - заявил Мурашко.
Во время визита в Барнаул министр посетил различные медучредения, в том числе отделение, где проводят реабилитацию подростков.
"Для формирования здоровья в этом возрасте (подростковом – ред.) просто крайне необходимо даже уже с появляющейся какой-то привязанностью злоупотребления (алкоголем – ред.) провести работу с детьми для того, чтобы не допустить ухудшения здоровья в дальнейшем", - заявил Мурашко.
Также министр напомнил, что 11 сентября - день трезвости. Он подчеркнул, что очень важно помочь россиянам сформировать здоровьесберегающее поведение.
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ОбществоБарнаулЗдоровье - ОбществоМихаил МурашкоРоссия
 
 
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