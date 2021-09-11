https://ria.ru/20210911/afgan-1749630734.html

Афганский женский оркестр не смогли эвакуировать из-за спящего талиба

Афганский женский оркестр не смогли эвакуировать из-за спящего талиба - РИА Новости, 11.09.2021

Афганский женский оркестр не смогли эвакуировать из-за спящего талиба

Ансамбль Зохра, также известный как Афганский женский оркестр, не смог покинуть Кабул, несмотря на помощь со стороны США. Об этом сообщает The Wall Street... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T09:03

2021-09-11T09:03

2021-09-11T12:56

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

оон

талибан

афганистан

панджшер (провинция)

мохаммад хасан ахунд

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Ансамбль Зохра, также известный как Афганский женский оркестр, не смог покинуть Кабул, несмотря на помощь со стороны США. Об этом сообщает The Wall Street Journal.По данным СМИ, многие американские политики и военные, а также бывшие сотрудники службы безопасности и разведки выразили готовность помочь женщинам эвакуироваться из Афганистана. Участниц коллектива смогли посадить в автобусы и почти довезли до аэропорта.Однако, как пишет газета, на контрольно-пропускном пункте их остановили талибы. Они не дали машине проехать на территорию воздушной гавани, так как для эвакуации было необходимо разрешение со стороны их командира, а боевики не решились его будить.В итоге женщины, а также их семьи и преподаватели остались на территории Афганистана.Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.Шестого сентября боевики заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210910/salekh-1749557726.html

https://ria.ru/20210911/krakh-1749624902.html

сша

афганистан

панджшер (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, оон, талибан, афганистан, панджшер (провинция), мохаммад хасан ахунд