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Кортеж с телом Зиничева прибыл на кладбище в Петербурге
Кортеж с телом Зиничева прибыл на кладбище в Петербурге - РИА Новости, 10.09.2021
Кортеж с телом Зиничева прибыл на кладбище в Петербурге
Кортеж с телом погибшего главы МЧС Евгения Зиничева прибыл на Северное кладбище в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T16:11
2021-09-10T16:55
норильск
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
евгений зиничев
россия
погиб глава мчс зиничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен — РИА Новости. Кортеж с телом погибшего главы МЧС Евгения Зиничева прибыл на Северное кладбище в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.За несколько часов до начала траурной церемонии на месте начали дежурить наряды полиции. Центральный въезд взял под охрану экипаж ГИБДД. На площадке недалеко от входа выстроилась спецтехника спасателей. На машинах включили проблесковые маячки и сирены.Ранее сообщалось, что похороны пройдут в закрытом режиме.Сегодня с министром в Москве простился президент России Владимир Путин. На церемонии также присутствовали премьер Михаил Мишустин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, руководитель Совета Федерации Валентина Матвиенко и многие другие. После этого тело спецбортом отправили в Санкт-Петербург.Зиничев погиб на учениях в Норильске, пытаясь спасти кинорежиссера Александра Мельника, сообщило МЧС. Ему было 55 лет, пост главы ведомства он занял в 2018 году, в 2020-м ему присвоили звание генерала армии.Глава государства назвал случившееся личной утратой. Вчера он подписал указ о присвоении Зиничеву звания Героя России посмертно и начал свое рабочее совещание с минуты молчания.
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норильск, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений зиничев, россия, погиб глава мчс зиничев
16:11 10.09.2021 (обновлено: 16:55 10.09.2021)
 
Кортеж с телом Зиничева прибыл на кладбище в Петербурге

Кортеж с телом главы МЧС Зиничева прибыл на кладбище в Петербурге

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкКатафалк с телом погибшего главы МЧС Евгения Зиничева на Северном кладбище в Санкт-Петербурге
Катафалк с телом погибшего главы МЧС Евгения Зиничева на Северном кладбище в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен — РИА Новости. Кортеж с телом погибшего главы МЧС Евгения Зиничева прибыл на Северное кладбище в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
За несколько часов до начала траурной церемонии на месте начали дежурить наряды полиции. Центральный въезд взял под охрану экипаж ГИБДД. На площадке недалеко от входа выстроилась спецтехника спасателей. На машинах включили проблесковые маячки и сирены.
Ранее сообщалось, что похороны пройдут в закрытом режиме.
Сегодня с министром в Москве простился президент России Владимир Путин. На церемонии также присутствовали премьер Михаил Мишустин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, руководитель Совета Федерации Валентина Матвиенко и многие другие. После этого тело спецбортом отправили в Санкт-Петербург.
Зиничев погиб на учениях в Норильске, пытаясь спасти кинорежиссера Александра Мельника, сообщило МЧС. Ему было 55 лет, пост главы ведомства он занял в 2018 году, в 2020-м ему присвоили звание генерала армии.
Глава государства назвал случившееся личной утратой. Вчера он подписал указ о присвоении Зиничеву звания Героя России посмертно и начал свое рабочее совещание с минуты молчания.
Глава МЧС России Евгений Зиничев - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
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НорильскВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Евгений ЗиничевРоссияПогиб глава МЧС Зиничев
 
 
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