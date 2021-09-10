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Акция памяти главы МЧС Зиничева пройдет в пятницу по всей России

Акция памяти главы МЧС Зиничева пройдет в пятницу по всей России - РИА Новости, 10.09.2021

Акция памяти главы МЧС Зиничева пройдет в пятницу по всей России

Акция памяти о главе МЧС России Евгении Зиничеве пройдет в пятницу по всей России, сообщили в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T12:27

2021-09-10T12:27

2021-09-10T12:27

общество

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

погиб глава мчс зиничев

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Акция памяти о главе МЧС России Евгении Зиничеве пройдет в пятницу по всей России, сообщили в пресс-службе МЧС."В 16.00 по московскому времени во всех пожарно-спасательных частях и подразделениях министерства выстроится специальная техника, на которой включат проблесковые маячки и сирены в память о министре Евгении Николаевиче Зиничеве", - сказали в МЧС.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, погиб глава мчс зиничев