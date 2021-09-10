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Акция памяти главы МЧС Зиничева пройдет в пятницу по всей России
Акция памяти главы МЧС Зиничева пройдет в пятницу по всей России - РИА Новости, 10.09.2021
Акция памяти главы МЧС Зиничева пройдет в пятницу по всей России
Акция памяти о главе МЧС России Евгении Зиничеве пройдет в пятницу по всей России, сообщили в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T12:27
2021-09-10T12:27
общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
погиб глава мчс зиничев
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Акция памяти о главе МЧС России Евгении Зиничеве пройдет в пятницу по всей России, сообщили в пресс-службе МЧС."В 16.00 по московскому времени во всех пожарно-спасательных частях и подразделениях министерства выстроится специальная техника, на которой включат проблесковые маячки и сирены в память о министре Евгении Николаевиче Зиничеве", - сказали в МЧС.
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общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, погиб глава мчс зиничев
12:27 10.09.2021
 
Акция памяти главы МЧС Зиничева пройдет в пятницу по всей России

МЧС: акция памяти главы ведомства Зиничева пройдет в пятницу по всей России

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНа церемонии прощания с трагически погибшим во время учений в Норильске главой МЧС Евгением Зиничевым
На церемонии прощания с трагически погибшим во время учений в Норильске главой МЧС Евгением Зиничевым - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Акция памяти о главе МЧС России Евгении Зиничеве пройдет в пятницу по всей России, сообщили в пресс-службе МЧС.
"В 16.00 по московскому времени во всех пожарно-спасательных частях и подразделениях министерства выстроится специальная техника, на которой включат проблесковые маячки и сирены в память о министре Евгении Николаевиче Зиничеве", - сказали в МЧС.
 
ОбществоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияПогиб глава МЧС Зиничев
 
 
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