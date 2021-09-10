https://ria.ru/20210910/zinichev-1749486507.html

Зиничев был надежным товарищем, заявила Попова

Зиничев был надежным товарищем, заявила Попова - РИА Новости, 10.09.2021

Зиничев был надежным товарищем, заявила Попова

Погибший глава МЧС Евгений Зиничев был надежным офицером и товарищем, заботился о людях, без него страна не полная, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова,... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T11:46

2021-09-10T11:46

2021-09-10T11:46

общество

норильск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

евгений зиничев

александр мельников

россия

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Погибший глава МЧС Евгений Зиничев был надежным офицером и товарищем, заботился о людях, без него страна не полная, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, которая посетила церемонию прощания."Человек, без которого страна не полная, и мы все в своей части сироты. Такого надёжного офицера, такого надёжного товарища в любой ситуации, который заботился только о людях, наверное, сегодня больше не назовут", - сказала она в эфире канала "Россия 24".Попова выразила свои соболезнования семье погибшего. "Мужества все это перенести. Страшная потеря", - отметила она.Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сообщило МЧС. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии.Путин назвал гибель Зиничева личной утратой. Днем ранее он подписал указ о присвоении Зиничеву звания Героя России посмертно. Свое рабочее совещание глава государства начал с минуты молчания.Зиничев с 1991 года служил в Федеральной службе охраны (ФСО), отвечающей, в том числе, за безопасность первых лиц страны. Сначала он состоял в охране президента России, а затем стал его адъютантом. Возглавив МЧС, Зиничев продолжал оставаться на связи с президентом. Этим летом из-за пожаров и подтоплений в различных регионах России министр представлял главе государства доклады и принимал участие в совещаниях, а также не раз вылетал на место ЧС по поручению Путина.

https://radiosputnik.ria.ru/20210910/putin-1749484698.html

https://ria.ru/20210910/matvienko-1749468581.html

норильск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, норильск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, евгений зиничев, александр мельников, россия, погиб глава мчс зиничев