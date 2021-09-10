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Зиничев был надежным товарищем, заявила Попова
Зиничев был надежным товарищем, заявила Попова - РИА Новости, 10.09.2021
Зиничев был надежным товарищем, заявила Попова
Погибший глава МЧС Евгений Зиничев был надежным офицером и товарищем, заботился о людях, без него страна не полная, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова,... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T11:46
2021-09-10T11:46
общество
норильск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
евгений зиничев
александр мельников
россия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Погибший глава МЧС Евгений Зиничев был надежным офицером и товарищем, заботился о людях, без него страна не полная, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, которая посетила церемонию прощания."Человек, без которого страна не полная, и мы все в своей части сироты. Такого надёжного офицера, такого надёжного товарища в любой ситуации, который заботился только о людях, наверное, сегодня больше не назовут", - сказала она в эфире канала "Россия 24".Попова выразила свои соболезнования семье погибшего. "Мужества все это перенести. Страшная потеря", - отметила она.Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сообщило МЧС. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии.Путин назвал гибель Зиничева личной утратой. Днем ранее он подписал указ о присвоении Зиничеву звания Героя России посмертно. Свое рабочее совещание глава государства начал с минуты молчания.Зиничев с 1991 года служил в Федеральной службе охраны (ФСО), отвечающей, в том числе, за безопасность первых лиц страны. Сначала он состоял в охране президента России, а затем стал его адъютантом. Возглавив МЧС, Зиничев продолжал оставаться на связи с президентом. Этим летом из-за пожаров и подтоплений в различных регионах России министр представлял главе государства доклады и принимал участие в совещаниях, а также не раз вылетал на место ЧС по поручению Путина.
https://radiosputnik.ria.ru/20210910/putin-1749484698.html
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общество, норильск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, евгений зиничев, александр мельников, россия, погиб глава мчс зиничев
11:46 10.09.2021
 
Зиничев был надежным товарищем, заявила Попова

Глава Роспотребнадзора Попова: погибший глава МЧС Зиничев был надежным товарищем

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЦеремония прощания с трагически погибшим во время учений в Норильске главой МЧС Евгением Зиничевым
Церемония прощания с трагически погибшим во время учений в Норильске главой МЧС Евгением Зиничевым - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Погибший глава МЧС Евгений Зиничев был надежным офицером и товарищем, заботился о людях, без него страна не полная, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, которая посетила церемонию прощания.
"Человек, без которого страна не полная, и мы все в своей части сироты. Такого надёжного офицера, такого надёжного товарища в любой ситуации, который заботился только о людях, наверное, сегодня больше не назовут", - сказала она в эфире канала "Россия 24".
Церемония прощания с трагически погибшим во время учений в Норильске главой МЧС Евгением Зиничевым - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Вчера, 11:38В России
Путин приехал на церемонию прощания с Зиничевым
Попова выразила свои соболезнования семье погибшего. "Мужества все это перенести. Страшная потеря", - отметила она.
Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сообщило МЧС. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии.
Путин назвал гибель Зиничева личной утратой. Днем ранее он подписал указ о присвоении Зиничеву звания Героя России посмертно. Свое рабочее совещание глава государства начал с минуты молчания.
Зиничев с 1991 года служил в Федеральной службе охраны (ФСО), отвечающей, в том числе, за безопасность первых лиц страны. Сначала он состоял в охране президента России, а затем стал его адъютантом. Возглавив МЧС, Зиничев продолжал оставаться на связи с президентом. Этим летом из-за пожаров и подтоплений в различных регионах России министр представлял главе государства доклады и принимал участие в совещаниях, а также не раз вылетал на место ЧС по поручению Путина.
На церемонии прощания с трагически погибшим во время учений в Норильске главой МЧС Евгением Зиничевым - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Вчера, 10:19
Матвиенко приняла участие в церемонии прощания с главой МЧС Зиничевым
 
ОбществоНорильскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Анна ПоповаЕвгений ЗиничевАлександр МельниковРоссияПогиб глава МЧС Зиничев
 
 
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