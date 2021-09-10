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"Делает русским честь": американцы восхитились поступком Зиничева
"Делает русским честь": американцы восхитились поступком Зиничева - РИА Новости, 10.09.2021
"Делает русским честь": американцы восхитились поступком Зиничева
Читатели американской газеты The Washington Post прокомментировали новость о гибели главы МЧС России Евгения Зиничева. Многие из них выразили восхищение тем,... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T10:31
2021-09-10T16:49
норильск
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр мельников
россия
погиб глава мчс зиничев
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Читатели американской газеты The Washington Post прокомментировали новость о гибели главы МЧС России Евгения Зиничева. Многие из них выразили восхищение тем, как самоотверженно министр бросился на помощь другому человеку."Мое почтение этому джентльмену — он пытался спасти человека. Это был смелый шаг, и прискорбно, что он погиб", — отметил пользователь с ником Justanotherbob."Я под впечатлением. Высокие должности его не испортили. Какой смельчак", — написал Jose von Washington."Такой героизм делает русским честь. Я вот не знаю, много ли американцев отреагировали бы столь же спонтанно и героически на внезапную опасность", — считает TabLunoLCSWfromUtah."Какая трагедия. Какая отвага. Мир праху", — подытожили читатели.Глава МЧС России Зиничев погиб 8 сентября на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника.Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году. Президент России Владимир Путин 9 сентября присвоил ему звание Героя России посмертно.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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норильск, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр мельников, россия, погиб глава мчс зиничев
10:31 10.09.2021 (обновлено: 16:49 10.09.2021)
 
"Делает русским честь": американцы восхитились поступком Зиничева

Читатели The Washington Post восхитились героическим поступком главы МЧС Зиничева

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМинистр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев
Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Читатели американской газеты The Washington Post прокомментировали новость о гибели главы МЧС России Евгения Зиничева. Многие из них выразили восхищение тем, как самоотверженно министр бросился на помощь другому человеку.
"Мое почтение этому джентльмену — он пытался спасти человека. Это был смелый шаг, и прискорбно, что он погиб", — отметил пользователь с ником Justanotherbob.
Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
9 сентября, 10:06
Посол США в России выразил соболезнования из-за гибели Зиничева
"Я под впечатлением. Высокие должности его не испортили. Какой смельчак", — написал Jose von Washington.
"Такой героизм делает русским честь. Я вот не знаю, много ли американцев отреагировали бы столь же спонтанно и героически на внезапную опасность", — считает TabLunoLCSWfromUtah.
"Какая трагедия. Какая отвага. Мир праху", — подытожили читатели.
Глава МЧС России Зиничев погиб 8 сентября на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника.
Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году. Президент России Владимир Путин 9 сентября присвоил ему звание Героя России посмертно.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ>>
Цветы возле здания главного управления МЧС России в Москве в память о главе МЧС Евгение Зиничеве - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
9 сентября, 12:28
Песков назвал домыслы о гибели Зиничева кощунственными измышлениями
 
НорильскВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Александр МельниковРоссияПогиб глава МЧС Зиничев
 
 
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