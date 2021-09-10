https://ria.ru/20210910/zinichev-1749470217.html

"Делает русским честь": американцы восхитились поступком Зиничева

"Делает русским честь": американцы восхитились поступком Зиничева - РИА Новости, 10.09.2021

"Делает русским честь": американцы восхитились поступком Зиничева

Читатели американской газеты The Washington Post прокомментировали новость о гибели главы МЧС России Евгения Зиничева. Многие из них выразили восхищение тем,... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T10:31

2021-09-10T10:31

2021-09-10T16:49

норильск

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр мельников

россия

погиб глава мчс зиничев

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Читатели американской газеты The Washington Post прокомментировали новость о гибели главы МЧС России Евгения Зиничева. Многие из них выразили восхищение тем, как самоотверженно министр бросился на помощь другому человеку."Мое почтение этому джентльмену — он пытался спасти человека. Это был смелый шаг, и прискорбно, что он погиб", — отметил пользователь с ником Justanotherbob."Я под впечатлением. Высокие должности его не испортили. Какой смельчак", — написал Jose von Washington."Такой героизм делает русским честь. Я вот не знаю, много ли американцев отреагировали бы столь же спонтанно и героически на внезапную опасность", — считает TabLunoLCSWfromUtah."Какая трагедия. Какая отвага. Мир праху", — подытожили читатели.Глава МЧС России Зиничев погиб 8 сентября на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника.Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году. Президент России Владимир Путин 9 сентября присвоил ему звание Героя России посмертно.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20210909/sallivan-1749294529.html

https://ria.ru/20210909/zinichev-1749324808.html

норильск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

норильск, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр мельников, россия, погиб глава мчс зиничев