https://ria.ru/20210910/zinichev-1749433368.html

Церемония прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым. Прямая трансляция

Церемония прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым. Прямая трансляция - РИА Новости, 10.09.2021

Церемония прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым. Прямая трансляция

В Москве в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях проходит церемония прощания с трагически погибшим во время учений в Норильске главой МЧС РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T07:00

2021-09-10T07:00

2021-09-10T09:37

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

евгений зиничев

погиб глава мчс зиничев

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В Москве в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях проходит церемония прощания с трагически погибшим во время учений в Норильске главой МЧС Евгением Зиничевым.

москва

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2021

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