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Церемония прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым. Прямая трансляция
Церемония прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым. Прямая трансляция - РИА Новости, 10.09.2021
Церемония прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым. Прямая трансляция
В Москве в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях проходит церемония прощания с трагически погибшим во время учений в Норильске главой МЧС РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T07:00
2021-09-10T07:00
2021-09-10T09:37
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
евгений зиничев
погиб глава мчс зиничев
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В Москве в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях проходит церемония прощания с трагически погибшим во время учений в Норильске главой МЧС Евгением Зиничевым.
москва
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5
4.7
96
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LIVE: Церемония прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым
LIVE: Церемония прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым
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РИА Новости
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москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений зиничев, погиб глава мчс зиничев, видео
Церемония прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым. Прямая трансляция
В Москве в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях проходит церемония прощания с трагически погибшим во время учений в Норильске главой МЧС Евгением Зиничевым.
2021-09-10T07:00
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07:00 10.09.2021 (обновлено: 09:37 10.09.2021)
Церемония прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым. Прямая трансляция
В Москве в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях проходит церемония прощания с трагически погибшим во время учений в Норильске главой МЧС Евгением Зиничевым.
МоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Евгений ЗиничевПогиб глава МЧС Зиничев