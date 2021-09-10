https://ria.ru/20210910/zharikhin-1749491033.html

Жарихин: в переговорах России и Белоруссии обе стороны пошли на компромиссы

Жарихин: в переговорах России и Белоруссии обе стороны пошли на компромиссы - РИА Новости, 10.09.2021

Жарихин: в переговорах России и Белоруссии обе стороны пошли на компромиссы

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин уверен, что в ходе переговоров президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, прошедших... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T12:08

2021-09-10T12:08

2021-09-10T12:08

союзное государство

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

россия

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин уверен, что в ходе переговоров президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, прошедших в четверг, обе стороны пошли на компромисс.Путин и Лукашенко после встречи в четверг объявили, что согласован ряд союзных программ, которые, в частности, предусматривают интеграцию валютных систем, общие принципы взимания косвенных налогов, борьбу с терроризмом, переход к единой промышленной политике и доступу к госзакупкам и госзаказам, а также о создании объединенного рынка газа."В итоге вышли на тот путь, который станет длиннее, чем тот который был в 1999 году, но который приводит к успеху. Шаг за шагом. Сейчас поняли, что двигаться нужно не так быстро, но более эффективно. То есть создавать экономический базис, а потом уже на его основе создавать политическую надстройку. Действительно, не нужно начинать с крыши", - сказал РИА Новости Жарихин.Собеседник агентства добавил, что программы, которые будут подписаны сторонами, являются не внутрисоюзными законами, а пока ещё межгосударственные соглашения. "Поначалу будет формироваться тесный союз суверенных государств. Но чем он будет теснее в экономической и финансовой области, тем легче будет потом перейти к строительству политической надстройки. Хорошо, что, наконец, к этому пришли", - добавил собеседник.По мнению эксперта, соглашения от 1999 года о Союзном государстве были преждевременны. "И, наконец, это признали. И поэтому я считаю, что это прорывное решение, которое позволит не быстро, но строить именно Союзное государство. На компромиссы пошли обе стороны. Лукашенко сказал, что для них цены на газ будут самые низкие в СНГ, он уже не сказал о ценах как в Смоленской области, чего он всегда добивался. То есть вышли на льготные цены для Белоруссии, но все-таки не внутрироссийские. И я думаю, что по другим направлениям тоже были непростые переговоры и компромиссные решения", - заключил Жарихин.Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019 года – к 20-летию документа – предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты 31 отраслевой "дорожной карты". Однако программа сторонами так и не была принята. В процессе работы "дорожные карты" были переименованы в союзные программы, их число сократилось. Большинство союзных программ рассчитано до 2025 года, некоторые - до 2027 года. При этом какие-либо политические вопросы, связанные с потерей суверенитета, в документах отсутствуют, о чем неоднократно заявляли и в Москве, и в Минске.

https://ria.ru/20210910/dogovorennosti-1749480643.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, россия