https://ria.ru/20210910/zelenskiy-1749504484.html

Зеленский ответил на вопрос о втором президентском сроке

Зеленский ответил на вопрос о втором президентском сроке - РИА Новости, 10.09.2021

Зеленский ответил на вопрос о втором президентском сроке

Президент Украины Владимир Зеленский о планах баллотироваться повторно: я лучше выполню все, что обещал, за один срок и поеду отдыхать. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T12:58

2021-09-10T12:58

2021-09-10T13:12

в мире

владимир зеленский

украина

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КИЕВ, 10 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский о планах баллотироваться повторно: я лучше выполню все, что обещал, за один срок и поеду отдыхать.Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Петр Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок.

https://ria.ru/20210910/voyna-1749468723.html

украина

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в мире, владимир зеленский, украина