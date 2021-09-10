https://ria.ru/20210910/zelenskiy-1749504484.html
Зеленский ответил на вопрос о втором президентском сроке
Зеленский ответил на вопрос о втором президентском сроке - РИА Новости, 10.09.2021
Зеленский ответил на вопрос о втором президентском сроке
Президент Украины Владимир Зеленский о планах баллотироваться повторно: я лучше выполню все, что обещал, за один срок и поеду отдыхать. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T12:58
2021-09-10T12:58
2021-09-10T13:12
в мире
владимир зеленский
украина
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КИЕВ, 10 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский о планах баллотироваться повторно: я лучше выполню все, что обещал, за один срок и поеду отдыхать.Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Петр Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок.
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в мире, владимир зеленский, украина
12:58 10.09.2021 (обновлено: 13:12 10.09.2021)
Зеленский ответил на вопрос о втором президентском сроке
Глава Украины Зеленский: я лучше выполню все, что обещал, за один срок