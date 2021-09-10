https://ria.ru/20210910/zaryblenie-1749519837.html

Руденя: в Верхневолжье планируют удвоить темпы зарыбления водоемов

Руденя: в Верхневолжье планируют удвоить темпы зарыбления водоемов - РИА Новости, 10.09.2021

Руденя: в Верхневолжье планируют удвоить темпы зарыбления водоемов

В Тверской области планируют в два раза увеличить темпы зарыбления водоемов, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T13:58

2021-09-10T13:58

2021-09-10T13:58

тверская область

удомля

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 10 сен – РИА Новости. В Тверской области планируют в два раза увеличить темпы зарыбления водоемов, сообщил губернатор региона Игорь Руденя."Работу по зарыблению водоемов региона мы ведем уже около пяти лет. За это время мы выпустили в водоемы около 20 миллионов молоди различных пород рыб", – сказал глава региона в эфире телеканала "Россия-24 Тверь".Он напомнил, что в ходе одного из последних зарыблений в Зубцове в Волгу была выпущена молодь стерляди."Планируется развитие Зубцовского рыбоводного завода, что даст возможности увеличить объемы зарыбления. Мы действительно получаем обращения от рыбаков, которые благодарят нас за выпуск рыбы, но отмечают, что ее не так много. Отмечу, что уже выпущено много различных пород, в том числе редких, таких как осетровые и карповые. Однако удвоить темпы зарыбления будет верным решением", - сказал Руденя.В пресс-службе областного правительства отметили, что только в 2021 году в водоемы области выпущено почти 3,8 миллиона экземпляров молоди и личинок различных видов рыб. Ведется зарыбление реки Волга, Иваньковского и Угличского водохранилищ, озера Селигер. До конца текущего года планируется выпустить еще 2,3 миллиона экземпляров молоди рыб.В Тверской области зарыбление осуществляется на девяти водных объектах, относящихся к бассейну Волги – Верхневолжском, Вазузском, Вышневолоцком, Иваньковском, Рыбинском и Угличском водохранилищах, а также озёрах Селигер, Удомля.

https://ria.ru/20210908/ferma-1749228374.html

удомля

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удомля, игорь руденя