Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20210910/zaryblenie-1749519837.html
Руденя: в Верхневолжье планируют удвоить темпы зарыбления водоемов
Руденя: в Верхневолжье планируют удвоить темпы зарыбления водоемов - РИА Новости, 10.09.2021
Руденя: в Верхневолжье планируют удвоить темпы зарыбления водоемов
В Тверской области планируют в два раза увеличить темпы зарыбления водоемов, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T13:58
2021-09-10T13:58
тверская область
удомля
игорь руденя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749517945_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_e4e4b2fc34ba68acca18813631f89be0.jpg
ТВЕРЬ, 10 сен – РИА Новости. В Тверской области планируют в два раза увеличить темпы зарыбления водоемов, сообщил губернатор региона Игорь Руденя."Работу по зарыблению водоемов региона мы ведем уже около пяти лет. За это время мы выпустили в водоемы около 20 миллионов молоди различных пород рыб", – сказал глава региона в эфире телеканала "Россия-24 Тверь".Он напомнил, что в ходе одного из последних зарыблений в Зубцове в Волгу была выпущена молодь стерляди."Планируется развитие Зубцовского рыбоводного завода, что даст возможности увеличить объемы зарыбления. Мы действительно получаем обращения от рыбаков, которые благодарят нас за выпуск рыбы, но отмечают, что ее не так много. Отмечу, что уже выпущено много различных пород, в том числе редких, таких как осетровые и карповые. Однако удвоить темпы зарыбления будет верным решением", - сказал Руденя.В пресс-службе областного правительства отметили, что только в 2021 году в водоемы области выпущено почти 3,8 миллиона экземпляров молоди и личинок различных видов рыб. Ведется зарыбление реки Волга, Иваньковского и Угличского водохранилищ, озера Селигер. До конца текущего года планируется выпустить еще 2,3 миллиона экземпляров молоди рыб.В Тверской области зарыбление осуществляется на девяти водных объектах, относящихся к бассейну Волги – Верхневолжском, Вазузском, Вышневолоцком, Иваньковском, Рыбинском и Угличском водохранилищах, а также озёрах Селигер, Удомля.
https://ria.ru/20210908/ferma-1749228374.html
удомля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749517945_0:0:1708:1280_1920x0_80_0_0_625f103dc71633b25c207cd3a27c6ff5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
удомля, игорь руденя
13:58 10.09.2021
 

Руденя: в Верхневолжье планируют удвоить темпы зарыбления водоемов

© Фото : пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя в эфире телеканала "Россия-24 Тверь"
 Губернатор Тверской области Игорь Руденя в эфире телеканала Россия-24 Тверь - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 10 сен – РИА Новости. В Тверской области планируют в два раза увеличить темпы зарыбления водоемов, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.
"Работу по зарыблению водоемов региона мы ведем уже около пяти лет. За это время мы выпустили в водоемы около 20 миллионов молоди различных пород рыб", – сказал глава региона в эфире телеканала "Россия-24 Тверь".
Губернатор Тверской области Игорь Руденя посетил племенную ферму - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
8 сентября, 17:34Тверская область
В Верхневолжье открыли племенную ферму на 850 голов скота
Он напомнил, что в ходе одного из последних зарыблений в Зубцове в Волгу была выпущена молодь стерляди.
"Планируется развитие Зубцовского рыбоводного завода, что даст возможности увеличить объемы зарыбления. Мы действительно получаем обращения от рыбаков, которые благодарят нас за выпуск рыбы, но отмечают, что ее не так много. Отмечу, что уже выпущено много различных пород, в том числе редких, таких как осетровые и карповые. Однако удвоить темпы зарыбления будет верным решением", - сказал Руденя.
В пресс-службе областного правительства отметили, что только в 2021 году в водоемы области выпущено почти 3,8 миллиона экземпляров молоди и личинок различных видов рыб. Ведется зарыбление реки Волга, Иваньковского и Угличского водохранилищ, озера Селигер. До конца текущего года планируется выпустить еще 2,3 миллиона экземпляров молоди рыб.
В Тверской области зарыбление осуществляется на девяти водных объектах, относящихся к бассейну Волги – Верхневолжском, Вазузском, Вышневолоцком, Иваньковском, Рыбинском и Угличском водохранилищах, а также озёрах Селигер, Удомля.
 
Тверская областьУдомляИгорь Руденя
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:31Двух жильцов дома под Ельцом, где взорвался газ, разместили в ПВР
06:26Столтенберг: падение Афганистана - результат краха его властей
06:16СМИ: при взрыве бензобака в Китае погибли восемь человек, пять пострадали
06:05ВВС Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа
05:58СК возбудил уголовное дело из-за взрыва газа в жилом доме под Ельцом
05:49Под завалами дома под Ельцом ищут пенсионера
05:30СМИ: сотрудничавшие с США афганцы получают угрозы от талибов
05:08Эксперт рассказал о желании Зеленского избраться на второй срок
04:59Россиянам раскрыли порядок действий при неправильном расчете пенсии
04:55Жителям дома под Ельцом, где взорвался газ, окажут помощь
04:41Администрация Липецкой области: дом, где взорвался газ, не был аварийным
04:33Число погибших при взрыве газа в доме под Ельцом выросло до двух человек
04:23ГП потребует от Испании экстрадиции беглого криминального авторитета
04:17В Хорватии заявили, что Запад бросил Украину на произвол судьбы
04:00Число раненных при взрыве газа в доме под Ельцом выросло до семи человек
03:54В результате взрыва газа в доме под Ельцом разрушен один подъезд
03:50При взрыве газа в доме под Ельцом погибла женщина
03:47Под завалами в доме под Ельцом могут находиться люди
03:37В результате взрыва газа в доме под Ельцом пострадали шесть человек
03:19Эксперт объяснила, почему золото такое дорогое
Лента новостейМолния