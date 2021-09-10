https://ria.ru/20210910/zapusk-1749443103.html

Запущенный с космодрома Плесецк военный спутник принят на управление

Запущенный с космодрома Плесецк военный спутник принят на управление - РИА Новости, 10.09.2021

Запущенный с космодрома Плесецк военный спутник принят на управление

Запущенный с космодрома Плесецк с помощью легкой ракеты-носителя "Союз-2.1в" военный космический аппарат принят на управление Минобороны РФ, сообщили РИА... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T00:10

2021-09-10T00:10

2021-09-10T00:11

космос - риа наука

плесецк (космодром)

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Запущенный с космодрома Плесецк с помощью легкой ракеты-носителя "Союз-2.1в" военный космический аппарат принят на управление Минобороны РФ, сообщили РИА Новости в департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства."С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме", - добавили там.В военном ведомстве уточнили, что после принятия на управление космическому аппарату присвоен порядковый номер "Космос-2551".

https://ria.ru/20210904/raketa-1748654063.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, плесецк (космодром)