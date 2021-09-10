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Запущенный с космодрома Плесецк военный спутник принят на управление
Запущенный с космодрома Плесецк военный спутник принят на управление - РИА Новости, 10.09.2021
Запущенный с космодрома Плесецк военный спутник принят на управление
Запущенный с космодрома Плесецк с помощью легкой ракеты-носителя "Союз-2.1в" военный космический аппарат принят на управление Минобороны РФ, сообщили РИА... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T00:10
2021-09-10T00:10
2021-09-10T00:11
космос - риа наука
плесецк (космодром)
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Запущенный с космодрома Плесецк с помощью легкой ракеты-носителя "Союз-2.1в" военный космический аппарат принят на управление Минобороны РФ, сообщили РИА Новости в департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства."С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме", - добавили там.В военном ведомстве уточнили, что после принятия на управление космическому аппарату присвоен порядковый номер "Космос-2551".
https://ria.ru/20210904/raketa-1748654063.html
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космос - риа наука, плесецк (космодром)
00:10 10.09.2021 (обновлено: 00:11 10.09.2021)
Запущенный с космодрома Плесецк военный спутник принят на управление
Минобороны: запущенный с космодрома Плесецк военный спутник принят на управление