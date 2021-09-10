Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210910/zapusk-1749443103.html
Запущенный с космодрома Плесецк военный спутник принят на управление
Запущенный с космодрома Плесецк военный спутник принят на управление - РИА Новости, 10.09.2021
Запущенный с космодрома Плесецк военный спутник принят на управление
Запущенный с космодрома Плесецк с помощью легкой ракеты-носителя "Союз-2.1в" военный космический аппарат принят на управление Минобороны РФ, сообщили РИА... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T00:10
2021-09-10T00:11
космос - риа наука
плесецк (космодром)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/16/1746732054_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_c1e551c8a3909e14f489f34603d61d38.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Запущенный с космодрома Плесецк с помощью легкой ракеты-носителя "Союз-2.1в" военный космический аппарат принят на управление Минобороны РФ, сообщили РИА Новости в департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства."С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме", - добавили там.В военном ведомстве уточнили, что после принятия на управление космическому аппарату присвоен порядковый номер "Космос-2551".
https://ria.ru/20210904/raketa-1748654063.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/16/1746732054_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_bd4dc5fb03b2a70e4565251467b0ef60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
космос - риа наука, плесецк (космодром)
00:10 10.09.2021 (обновлено: 00:11 10.09.2021)
 
Запущенный с космодрома Плесецк военный спутник принят на управление

Минобороны: запущенный с космодрома Плесецк военный спутник принят на управление

© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанкПуск ракеты-носителя "Союз-2.1в"
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1в - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Запущенный с космодрома Плесецк с помощью легкой ракеты-носителя "Союз-2.1в" военный космический аппарат принят на управление Минобороны РФ, сообщили РИА Новости в департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

"Космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны России 9 сентября с космодрома Плесецк, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра им.Г.С.Титова Космических войск ВКС", - сказали в Минобороны.

"С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме", - добавили там.
В военном ведомстве уточнили, что после принятия на управление космическому аппарату присвоен порядковый номер "Космос-2551".
Пуск ракеты-носителя Союз-2 - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
4 сентября, 02:18
Рогозин рассказал сколько еще будет эксплуатироваться ракета "Союз-2"
 
Космос - РИА НаукаПлесецк (космодром)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:11Корабли Балтфлота начали выполнение задач в рамках учений "Запад-2021
06:01Названы самые популярные у россиян направления для осеннего отдыха
05:49Путин объяснил высокие цены на газ в Европе
05:42Силы безопасности проверяют информацию о стрельбе на базе ВВС США в Огайо
05:20Посол Латвии заявил, что страны ЕС "не хотят новых проблем" из-за Украины
05:10Российские военные начали патрулировать освобожденный город в Сирии
05:08Сын актера Конкина рассказал, как тот девять раз выстрелил в него
04:59В России за сутки потушили 24 лесных пожара
04:57В Колумбии в результате взрыва один человек погиб и четверо ранены
04:32В России выросло количество рейсов в ОАЭ, Финляндию и Германию
04:13Сопротивление: талибы изгнали из Панджшера тысячи человек
04:12Назван актер, который заменит Шварценеггера в перезапуске "Правдивой лжи"
04:08Врач назвала самые полезные способы приготовления мяса
04:07На учениях "Запад-2021" ВДВ впервые десантируют сразу 30 боевых машин
03:58Стюардессы рассказали, зачем приветствуют каждого пассажира на входе
03:52СМИ: в США не менее шести человек пострадали в результате стрельбы
03:45В США возмущены давлением на сотрудников ООН со стороны талибов
03:31Эксперт научила, как взять кредит дешевле, чем предлагают
03:25В ЕР предложили изменить отопительные нормы после взрыва в Ногинске
03:15В Приморье подрядчик обещал начать стройку после видео о пьяном стороже
Лента новостейМолния