https://ria.ru/20210910/zakonoproekt-1749491637.html

Законопроект об ужесточении наказания за педофилию внесли в Госдуму

Законопроект об ужесточении наказания за педофилию внесли в Госдуму - РИА Новости, 10.09.2021

Законопроект об ужесточении наказания за педофилию внесли в Госдуму

Депутаты от фракции "Единая Россия" Павел Крашенинников и Александр Хинштейн, а также первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии ЕР Андрей... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T12:12

2021-09-10T12:12

2021-09-10T12:25

госдума рф

андрей турчак

александр хинштейн

единая россия

павел крашенинников

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Депутаты от фракции "Единая Россия" Павел Крашенинников и Александр Хинштейн, а также первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии ЕР Андрей Турчак в пятницу внесли в Госдуму законопроект о пожизненном заключении за педофилию, сообщили в профильном думском комитете по госстроительству и законодательству."Внесли в Государственную думу законопроект, ужесточающий наказание за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних (проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации")", - говорится в сообщении.Законопроектом предлагается распространить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на аналогичные повторные преступления в отношении несовершеннолетних до 18 лет. Кроме того, предлагается расширить применение пожизненного лишения свободы на случаи совершения преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, а также на случаи, когда указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления, говорится в релизе.В начале этой недели, 6 сентября, в Кузбассе пропали две десятилетние школьницы, они не вернулись домой из школы. Тела девочек нашли на следующий день в одном из частных домов. Подозреваемый в убийстве – ранее судимый 41-летний Виктор Пестерников - задержан. Ему предъявлено обвинение по статьям об убийстве, изнасиловании и насильственным действиям сексуального характера.

https://ria.ru/20201019/pedofil-1580470145.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210907/1749010591.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, андрей турчак, александр хинштейн, единая россия, павел крашенинников