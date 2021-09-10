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Законопроект об ужесточении наказания за педофилию внесли в Госдуму
Законопроект об ужесточении наказания за педофилию внесли в Госдуму - РИА Новости, 10.09.2021
Законопроект об ужесточении наказания за педофилию внесли в Госдуму
Депутаты от фракции "Единая Россия" Павел Крашенинников и Александр Хинштейн, а также первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии ЕР Андрей... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T12:12
2021-09-10T12:25
госдума рф
андрей турчак
александр хинштейн
единая россия
павел крашенинников
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Депутаты от фракции "Единая Россия" Павел Крашенинников и Александр Хинштейн, а также первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии ЕР Андрей Турчак в пятницу внесли в Госдуму законопроект о пожизненном заключении за педофилию, сообщили в профильном думском комитете по госстроительству и законодательству."Внесли в Государственную думу законопроект, ужесточающий наказание за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних (проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации")", - говорится в сообщении.Законопроектом предлагается распространить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на аналогичные повторные преступления в отношении несовершеннолетних до 18 лет. Кроме того, предлагается расширить применение пожизненного лишения свободы на случаи совершения преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, а также на случаи, когда указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления, говорится в релизе.В начале этой недели, 6 сентября, в Кузбассе пропали две десятилетние школьницы, они не вернулись домой из школы. Тела девочек нашли на следующий день в одном из частных домов. Подозреваемый в убийстве – ранее судимый 41-летний Виктор Пестерников - задержан. Ему предъявлено обвинение по статьям об убийстве, изнасиловании и насильственным действиям сексуального характера.
https://ria.ru/20201019/pedofil-1580470145.html
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госдума рф, андрей турчак, александр хинштейн, единая россия, павел крашенинников
12:12 10.09.2021 (обновлено: 12:25 10.09.2021)
 
Законопроект об ужесточении наказания за педофилию внесли в Госдуму

Законопроект об ужесточении наказания за педофилию внесли в Госдуму

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Депутаты от фракции "Единая Россия" Павел Крашенинников и Александр Хинштейн, а также первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии ЕР Андрей Турчак в пятницу внесли в Госдуму законопроект о пожизненном заключении за педофилию, сообщили в профильном думском комитете по госстроительству и законодательству.
"Внесли в Государственную думу законопроект, ужесточающий наказание за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних (проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации")", - говорится в сообщении.
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Криминалист рассказал о деле педофила, переписывавшегося с 900 детьми
Законопроектом предлагается распространить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на аналогичные повторные преступления в отношении несовершеннолетних до 18 лет. Кроме того, предлагается расширить применение пожизненного лишения свободы на случаи совершения преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, а также на случаи, когда указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления, говорится в релизе.
В начале этой недели, 6 сентября, в Кузбассе пропали две десятилетние школьницы, они не вернулись домой из школы. Тела девочек нашли на следующий день в одном из частных домов. Подозреваемый в убийстве – ранее судимый 41-летний Виктор Пестерников - задержан. Ему предъявлено обвинение по статьям об убийстве, изнасиловании и насильственным действиям сексуального характера.
Трагедия в Кузбассе: возможно ли остановить педофила? - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
7 сентября, 13:04Прямой эфир
Трагедия в Кузбассе: возможно ли остановить педофила?
 
Госдума РФАндрей ТурчакАлександр ХинштейнЕдиная РоссияПавел Крашенинников
 
 
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