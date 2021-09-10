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Наука
https://ria.ru/20210910/xiaomi-1749566457.html
Xiaomi заблокировала смартфоны в отдельных регионах мира, включая Россию
Xiaomi заблокировала смартфоны в отдельных регионах мира, включая Россию - РИА Новости, 10.09.2021
Xiaomi заблокировала смартфоны в отдельных регионах мира, включая Россию
Компания Xiaomi ограничила использование своих смартфонов в некоторых частях мира. Проблема коснулась Кубы, Ирана, Сирии, Северной Кореи, Судана, а также... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T17:07
2021-09-10T20:08
наука
технологии
гаджеты
xiaomi inc
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Компания Xiaomi ограничила использование своих смартфонов в некоторых частях мира. Проблема коснулась Кубы, Ирана, Сирии, Северной Кореи, Судана, а также российского Крыма.Массовая блокировка зафиксирована в сентябре, сообщает XDA-developers. Через несколько дней после покупки нового гаджета пользователи видят на экране сообщение о том, что политика Xiaomi не разрешает продажу продукта на этой территории.Ранее китайская компания хоть и запрещала реализацию в некоторых частях мира, но напрямую не мешала работе отдельных устройств, попавших туда. Пока блокировка не коснулась аппаратов, ввезенных в эти регионы после активации в другой стране.Пользователи смартфонов Xiaomi нашли способ обхода ограничений: для этого трубку нужно перепрошить на неофициальный кастом.
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технологии, гаджеты, xiaomi inc
17:07 10.09.2021 (обновлено: 20:08 10.09.2021)
 

Xiaomi заблокировала смартфоны в отдельных регионах мира, включая Россию

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСмартфон компании Xiaomi
Смартфон компании Xiaomi - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Компания Xiaomi ограничила использование своих смартфонов в некоторых частях мира. Проблема коснулась Кубы, Ирана, Сирии, Северной Кореи, Судана, а также российского Крыма.
Массовая блокировка зафиксирована в сентябре, сообщает XDA-developers. Через несколько дней после покупки нового гаджета пользователи видят на экране сообщение о том, что политика Xiaomi не разрешает продажу продукта на этой территории.
Ранее китайская компания хоть и запрещала реализацию в некоторых частях мира, но напрямую не мешала работе отдельных устройств, попавших туда. Пока блокировка не коснулась аппаратов, ввезенных в эти регионы после активации в другой стране.
Пользователи смартфонов Xiaomi нашли способ обхода ограничений: для этого трубку нужно перепрошить на неофициальный кастом.
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