https://ria.ru/20210910/xiaomi-1749566457.html

Xiaomi заблокировала смартфоны в отдельных регионах мира, включая Россию

Xiaomi заблокировала смартфоны в отдельных регионах мира, включая Россию - РИА Новости, 10.09.2021

Xiaomi заблокировала смартфоны в отдельных регионах мира, включая Россию

Компания Xiaomi ограничила использование своих смартфонов в некоторых частях мира. Проблема коснулась Кубы, Ирана, Сирии, Северной Кореи, Судана, а также... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T17:07

2021-09-10T17:07

2021-09-10T20:08

наука

технологии

гаджеты

xiaomi inc

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Компания Xiaomi ограничила использование своих смартфонов в некоторых частях мира. Проблема коснулась Кубы, Ирана, Сирии, Северной Кореи, Судана, а также российского Крыма.Массовая блокировка зафиксирована в сентябре, сообщает XDA-developers. Через несколько дней после покупки нового гаджета пользователи видят на экране сообщение о том, что политика Xiaomi не разрешает продажу продукта на этой территории.Ранее китайская компания хоть и запрещала реализацию в некоторых частях мира, но напрямую не мешала работе отдельных устройств, попавших туда. Пока блокировка не коснулась аппаратов, ввезенных в эти регионы после активации в другой стране.Пользователи смартфонов Xiaomi нашли способ обхода ограничений: для этого трубку нужно перепрошить на неофициальный кастом.

https://ria.ru/20210909/smartfon-1749229463.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, гаджеты, xiaomi inc