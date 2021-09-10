https://ria.ru/20210910/windows-1749536953.html

Microsoft исправила ошибки в Windows 11 накануне официального запуска

Microsoft исправила ошибки в Windows 11 накануне официального запуска - РИА Новости, 10.09.2021

Microsoft исправила ошибки в Windows 11 накануне официального запуска

Microsoft анонсировала большое обновление инсайдерской версии Windows 11, в котором появилось множество улучшений. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T15:10

2021-09-10T15:10

2021-09-10T15:45

наука

технологии

microsoft corporation

windows

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Microsoft анонсировала большое обновление инсайдерской версии Windows 11, в котором появилось множество улучшений.Версия получила индекс 22454. Среди существенных изменений — новое контекстное меню "Корзины", обновленный функционал сетевого ресурса в проводнике и прочее.Разработчики исправили большое количество проблем, зафиксированных в предыдущих тестовых сборках. Так, исправлены баги с меню "Пуск" и отображением миниатюр на рабочем столе. Большое внимание уделили также работе встроенного антивируса.Официальный запуск нового поколения операционной системы от Microsoft запланирован на 5 октября: пользователи по всему миру смогут обновить компьютеры, если те соответствуют требованиям Редмонда.

https://ria.ru/20210719/windows-1741836845.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, microsoft corporation, windows