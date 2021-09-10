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В МО заплатили около 47 тысяч рублей за нарушения правил выгула собак

В МО заплатили около 47 тысяч рублей за нарушения правил выгула собак - РИА Новости, 10.09.2021

В МО заплатили около 47 тысяч рублей за нарушения правил выгула собак

Соблюдение правил выгула собак продолжают контролировать в Подмосковье. Нарушивших предписания хозяев оштрафовали почти на 47 тысяч рублей. Об этом сообщил... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T18:44

2021-09-10T18:44

2021-09-10T18:44

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Соблюдение правил выгула собак продолжают контролировать в Подмосковье. Нарушивших предписания хозяев оштрафовали почти на 47 тысяч рублей. Об этом сообщил телеканал "360"."Контрольно-надзорные мероприятия по соблюдению правил выгула домашних животных в Подмосковье продолжаются. На сегодня совершено 153 выезда по обращениям граждан. За нарушение содержания и выгула собак составлено 17 протоколов, вынесено 18 постановлений. Виновные лица привлечены к ответственности на сумму 46,7 тысячи рублей. Также вынесено более десяти предупреждений", — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей Воскресенский.В Подмосковье закон о штрафах за нарушение выгула собак вступил в силу 25 июня. Хозяина, нарушившего предписания, предупредят или выпишут административный штраф в размере от 500 до 5 тысяч рублей.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)