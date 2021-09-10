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Новости Подмосковья
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В МО заплатили около 47 тысяч рублей за нарушения правил выгула собак
В МО заплатили около 47 тысяч рублей за нарушения правил выгула собак - РИА Новости, 10.09.2021
В МО заплатили около 47 тысяч рублей за нарушения правил выгула собак
Соблюдение правил выгула собак продолжают контролировать в Подмосковье. Нарушивших предписания хозяев оштрафовали почти на 47 тысяч рублей. Об этом сообщил... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T18:44
2021-09-10T18:44
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Соблюдение правил выгула собак продолжают контролировать в Подмосковье. Нарушивших предписания хозяев оштрафовали почти на 47 тысяч рублей. Об этом сообщил телеканал "360"."Контрольно-надзорные мероприятия по соблюдению правил выгула домашних животных в Подмосковье продолжаются. На сегодня совершено 153 выезда по обращениям граждан. За нарушение содержания и выгула собак составлено 17 протоколов, вынесено 18 постановлений. Виновные лица привлечены к ответственности на сумму 46,7 тысячи рублей. Также вынесено более десяти предупреждений", — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей Воскресенский.В Подмосковье закон о штрафах за нарушение выгула собак вступил в силу 25 июня. Хозяина, нарушившего предписания, предупредят или выпишут административный штраф в размере от 500 до 5 тысяч рублей.
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московская область (подмосковье)
18:44 10.09.2021
 

В МО заплатили около 47 тысяч рублей за нарушения правил выгула собак

© РИА Новости / Сергей ГунеевСемейная пара с собаками на прогулке
Семейная пара с собаками на прогулке - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Соблюдение правил выгула собак продолжают контролировать в Подмосковье. Нарушивших предписания хозяев оштрафовали почти на 47 тысяч рублей. Об этом сообщил телеканал "360".
"Контрольно-надзорные мероприятия по соблюдению правил выгула домашних животных в Подмосковье продолжаются. На сегодня совершено 153 выезда по обращениям граждан. За нарушение содержания и выгула собак составлено 17 протоколов, вынесено 18 постановлений. Виновные лица привлечены к ответственности на сумму 46,7 тысячи рублей. Также вынесено более десяти предупреждений", — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей Воскресенский.
В Подмосковье закон о штрафах за нарушение выгула собак вступил в силу 25 июня. Хозяина, нарушившего предписания, предупредят или выпишут административный штраф в размере от 500 до 5 тысяч рублей.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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