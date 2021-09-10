https://ria.ru/20210910/vybory-1749520568.html

ЦИК исключил некоторых кандидатов в депутаты Госдумы

ЦИК исключил некоторых кандидатов в депутаты Госдумы - РИА Новости, 10.09.2021

ЦИК исключил некоторых кандидатов в депутаты Госдумы

ЦИК по решению Верховного суда исключил некоторых кандидатов в депутаты Госдумы из федеральных списков. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T14:00

2021-09-10T14:00

2021-09-10T16:59

политика

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. ЦИК по решению Верховного суда исключил некоторых кандидатов в депутаты Госдумы из федеральных списков.Ранее ведомство попросило отменить регистрацию нескольких человек из-за наличия у них иностранных активов. Речь шла о девяти членах "Яблока": Никите Есакове, Иване Добыше, Баясхалане Чимитдоржиеве, Александре Орловой, Михаиле Аркадьеве, Дмитрие Семавине, Елене Плотниковой, Александре Амосове и Евгении Мартынове. В списке также значились Дмитрий Потапенко из РПСС и Елена Мотова, Рафаиль Гибадуллин, Магомед Магомедалиев, Евгений Орлов, Заур Шахбанов и Алексей Урываев из Партии роста.Комиссия уже внесла изменения в тексты бюллетеней."Мы <...> проводим проверку в том числе на наличие или отсутствие иностранных финансовых инструментов. Напомню, что у нас такие сведения от Центрального банка поступили по достаточно заметному количеству кандидатов, и абсолютное большинство из них предпочли написать заявления и сложить полномочия", — сказал заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.Он напомнил, что претенденты на пост депутата могут подать надзорную жалобу, но поскольку решение суда вступило в силу, комиссия должна на него среагировать.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдуму избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210909/prilozhenie-1749376179.html

https://ria.ru/20210704/parties-1739829212.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, центральный банк рф (цб рф), верховный суд рф, госдума рф, яблоко, цик рф, выборы в государственную думу, партия роста, россия, николай булаев