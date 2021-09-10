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Лавров оценил перспективы встречи в "нормандском формате"
Лавров оценил перспективы встречи в "нормандском формате" - РИА Новости, 10.09.2021
Лавров оценил перспективы встречи в "нормандском формате"
Подход Парижа и Берлина к встрече глав МИД "нормандской четверки" на полях Генассамблеи ООН при их отношении к несоблюдению Киевом Минских договоренностей... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T19:22
2021-09-10T19:45
в мире
"нормандская четверка"
украина
оон
нью-йорк (город)
германия
франция
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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СОЧИ, 10 сен - РИА Новости. Подход Парижа и Берлина к встрече глав МИД "нормандской четверки" на полях Генассамблеи ООН при их отношении к несоблюдению Киевом Минских договоренностей "непрофессионален", собираться в такой ситуации - значит, "не уважать себя", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он добавил, что западные партнеры требуют выполнения Минских договоренностей от России, когда в документе прописано, что сторонами конфликта являются Киев, Донецк и Луганск."Уже мы даже спрашиваем у них в лоб: "Вы нам объясните, пожалуйста, когда вы требуете от России выполнять Минские договоренности... вы кого считаете сторонами конфликта?" Вот не поверите, знаете, какой ответ? Давайте продолжать держать этот ответ в плоскости конструктивной двусмысленности", - отметил он.По его словам, в такой ситуации собираться - это "ну просто не уважать себя". "Потому что эти люди не хотят выполнять ни Минские договоренности, ни решения Парижского саммита "нормандской четверки" от декабря 2019 года, просто не хотят", - резюмировал Лавров.
https://ria.ru/20210909/lavrov-1749348932.html
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в мире, "нормандская четверка", украина, оон, нью-йорк (город), германия, франция, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, генеральная ассамблея оон, минские соглашения, россия
19:22 10.09.2021 (обновлено: 19:45 10.09.2021)
 
Лавров оценил перспективы встречи в "нормандском формате"

Лавров: подход Парижа и Берлина к встрече глав МИД "нормандской четверки" непрофессионален

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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СОЧИ, 10 сен - РИА Новости. Подход Парижа и Берлина к встрече глав МИД "нормандской четверки" на полях Генассамблеи ООН при их отношении к несоблюдению Киевом Минских договоренностей "непрофессионален", собираться в такой ситуации - значит, "не уважать себя", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сейчас наши коллеги из Германии и Франции предлагают в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН собраться министрам иностранных дел Германии, Франции, Украины и России, а мы ведем с ними разговор, пытаясь выяснить, они-то как относятся к тому, что творит (президент Украины Владимир) Зеленский и его команда, просто перечеркивая все, причем законодательно перечеркивая свои возможности выполнить Минские договоренности. Они говорят: "Нет, ну надо собраться и там посмотреть". Ну это разговор совершенно несерьезный и непрофессиональный", - сказал Лавров в рамках форума современной журналистики "Вся Россия-2021".

Он добавил, что западные партнеры требуют выполнения Минских договоренностей от России, когда в документе прописано, что сторонами конфликта являются Киев, Донецк и Луганск.
"Уже мы даже спрашиваем у них в лоб: "Вы нам объясните, пожалуйста, когда вы требуете от России выполнять Минские договоренности... вы кого считаете сторонами конфликта?" Вот не поверите, знаете, какой ответ? Давайте продолжать держать этот ответ в плоскости конструктивной двусмысленности", - отметил он.
По его словам, в такой ситуации собираться - это "ну просто не уважать себя". "Потому что эти люди не хотят выполнять ни Минские договоренности, ни решения Парижского саммита "нормандской четверки" от декабря 2019 года, просто не хотят", - резюмировал Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Санкт-Петербурге с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
9 сентября, 14:19
Лавров ответил на идею Киева о встрече глав МИД "нормандской четверки"
 
В мире"Нормандская четверка"УкраинаООННью-Йорк (город)ГерманияФранцияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровГенеральная Ассамблея ООНМинские соглашенияРоссия
 
 
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