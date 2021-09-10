https://ria.ru/20210910/vstrecha-1749595311.html

Лавров оценил перспективы встречи в "нормандском формате"

Лавров оценил перспективы встречи в "нормандском формате" - РИА Новости, 10.09.2021

Лавров оценил перспективы встречи в "нормандском формате"

Подход Парижа и Берлина к встрече глав МИД "нормандской четверки" на полях Генассамблеи ООН при их отношении к несоблюдению Киевом Минских договоренностей... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T19:22

2021-09-10T19:22

2021-09-10T19:45

в мире

"нормандская четверка"

украина

оон

нью-йорк (город)

германия

франция

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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СОЧИ, 10 сен - РИА Новости. Подход Парижа и Берлина к встрече глав МИД "нормандской четверки" на полях Генассамблеи ООН при их отношении к несоблюдению Киевом Минских договоренностей "непрофессионален", собираться в такой ситуации - значит, "не уважать себя", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он добавил, что западные партнеры требуют выполнения Минских договоренностей от России, когда в документе прописано, что сторонами конфликта являются Киев, Донецк и Луганск."Уже мы даже спрашиваем у них в лоб: "Вы нам объясните, пожалуйста, когда вы требуете от России выполнять Минские договоренности... вы кого считаете сторонами конфликта?" Вот не поверите, знаете, какой ответ? Давайте продолжать держать этот ответ в плоскости конструктивной двусмысленности", - отметил он.По его словам, в такой ситуации собираться - это "ну просто не уважать себя". "Потому что эти люди не хотят выполнять ни Минские договоренности, ни решения Парижского саммита "нормандской четверки" от декабря 2019 года, просто не хотят", - резюмировал Лавров.

https://ria.ru/20210909/lavrov-1749348932.html

украина

нью-йорк (город)

германия

франция

россия

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в мире, "нормандская четверка", украина, оон, нью-йорк (город), германия, франция, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, генеральная ассамблея оон, минские соглашения, россия