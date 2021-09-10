19:22 10.09.2021 (обновлено: 19:45 10.09.2021)
Лавров оценил перспективы встречи в "нормандском формате"
Лавров: подход Парижа и Берлина к встрече глав МИД "нормандской четверки" непрофессионален
СОЧИ, 10 сен - РИА Новости. Подход Парижа и Берлина к встрече глав МИД "нормандской четверки" на полях Генассамблеи ООН при их отношении к несоблюдению Киевом Минских договоренностей "непрофессионален", собираться в такой ситуации - значит, "не уважать себя", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сейчас наши коллеги из Германии и Франции предлагают в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН собраться министрам иностранных дел Германии, Франции, Украины и России, а мы ведем с ними разговор, пытаясь выяснить, они-то как относятся к тому, что творит (президент Украины Владимир) Зеленский и его команда, просто перечеркивая все, причем законодательно перечеркивая свои возможности выполнить Минские договоренности. Они говорят: "Нет, ну надо собраться и там посмотреть". Ну это разговор совершенно несерьезный и непрофессиональный", - сказал Лавров в рамках форума современной журналистики "Вся Россия-2021".
Он добавил, что западные партнеры требуют выполнения Минских договоренностей от России, когда в документе прописано, что сторонами конфликта являются Киев, Донецк и Луганск.
"Уже мы даже спрашиваем у них в лоб: "Вы нам объясните, пожалуйста, когда вы требуете от России выполнять Минские договоренности... вы кого считаете сторонами конфликта?" Вот не поверите, знаете, какой ответ? Давайте продолжать держать этот ответ в плоскости конструктивной двусмысленности", - отметил он.
По его словам, в такой ситуации собираться - это "ну просто не уважать себя". "Потому что эти люди не хотят выполнять ни Минские договоренности, ни решения Парижского саммита "нормандской четверки" от декабря 2019 года, просто не хотят", - резюмировал Лавров.