https://ria.ru/20210910/vstrecha-1749519971.html

Путин и Зеленский при встрече будут говорить на разных языках, заявил Кучма

Путин и Зеленский при встрече будут говорить на разных языках, заявил Кучма - РИА Новости, 10.09.2021

Путин и Зеленский при встрече будут говорить на разных языках, заявил Кучма

Возможная встреча украинского и российского президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина будет сложной, они будут говорить на "разных языках", считает... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T13:58

2021-09-10T13:58

2021-09-10T13:58

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КИЕВ, 10 сен - РИА Новости. Возможная встреча украинского и российского президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина будет сложной, они будут говорить на "разных языках", считает второй президент Украины Леонид Кучма.Ранее Зеленский, говоря об отношении к российскому лидеру Владимиру Путину, заявил, что ему не хватает времени думать о нем, "больше интересует, можем ли мы предметно встретиться"."В жизни все возможно. Главное - есть желание нашего президента... Будем ждать сигнала с той стороны. Но эта встреча слишком сложная из всех точек зрения. Мне так кажется, я могу ошибаться, - разговор будет на разных языках. Допустим, наш президент будет разговаривать с Путиным на русском языке, а я не знаю, на каком языке будет говорить Путин, я имею ввиду, будет ли идти на встречу в тех проблемах, которые сегодня существуют в российско-украинских отношениях, будут ли сделаны хоть какие-то конкретные шаги?" - сказал Кучма журналистам, видео опубликовало издание LB.ua.Он также считает, что стоит ли "просто ехать в никуда и приехать ни с чем - вопрос большой".Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что разговор с Путиным будет чрезвычайно сложным, но к нему нужно идти. Кулеба также заявлял, что Киев готов ко встрече Зеленского и Путина, однако складывается впечатление, что Москва избегает этой встречи.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Путин четко подтвердил свою готовность встречаться с Зеленским, так как отношения двух стран надо исправлять, однако взаимной политической воли из Киева не видно. Вместе с тем диписточник РИА Новости сообщал, что Киев не направлял по официальным каналам предложение о встрече.

https://ria.ru/20210908/sammit-1749096362.html

https://ria.ru/20210902/putin-1748354630.html

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политика, украина, киев, москва, владимир путин, владимир зеленский, леонид кучма, россия