https://ria.ru/20210910/vstrecha-1749510084.html

В Кремле рассказали о следующей встрече Путина и Лукашенко

В Кремле рассказали о следующей встрече Путина и Лукашенко - РИА Новости, 10.09.2021

В Кремле рассказали о следующей встрече Путина и Лукашенко

Россия и Белоруссия рассматривают возможность встречи президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко 4 ноября в Минске, эта дата взята за... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T13:21

2021-09-10T13:21

2021-09-10T13:21

в мире

белоруссия

москва

владимир путин

дмитрий песков

александр лукашенко

россия

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Россия и Белоруссия рассматривают возможность встречи президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко 4 ноября в Минске, эта дата взята за основу, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Александр Григорьевич сказал, что говорили о возможности собраться на ВГС 4 ноября. Действительно, такая дата пока предварительно взята за основу", - сказал он.Песков добавил, что после итоговой пресс-конференции лидеры России и Белоруссии продолжили обсуждение вопросов двусторонних отношений и интеграции.В четверг в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным приехал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Главы государств по итогам переговоров объявили, что согласован ряд союзных программ, которые, в частности, предусматривают интеграцию валютных систем, общие принципы взимания косвенных налогов, борьбу с терроризмом, переход к единой промышленной политике и доступу к госзакупкам и госзаказам, а также о создании объединенного рынка газа.

https://ria.ru/20210909/pogloschenie-1749437891.html

белоруссия

москва

россия

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в мире, белоруссия, москва, владимир путин, дмитрий песков, александр лукашенко, россия