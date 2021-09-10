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В Кремле рассказали о следующей встрече Путина и Лукашенко
В Кремле рассказали о следующей встрече Путина и Лукашенко - РИА Новости, 10.09.2021
В Кремле рассказали о следующей встрече Путина и Лукашенко
Россия и Белоруссия рассматривают возможность встречи президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко 4 ноября в Минске, эта дата взята за... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T13:21
2021-09-10T13:21
в мире
белоруссия
москва
владимир путин
дмитрий песков
александр лукашенко
россия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Россия и Белоруссия рассматривают возможность встречи президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко 4 ноября в Минске, эта дата взята за основу, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Александр Григорьевич сказал, что говорили о возможности собраться на ВГС 4 ноября. Действительно, такая дата пока предварительно взята за основу", - сказал он.Песков добавил, что после итоговой пресс-конференции лидеры России и Белоруссии продолжили обсуждение вопросов двусторонних отношений и интеграции.В четверг в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным приехал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Главы государств по итогам переговоров объявили, что согласован ряд союзных программ, которые, в частности, предусматривают интеграцию валютных систем, общие принципы взимания косвенных налогов, борьбу с терроризмом, переход к единой промышленной политике и доступу к госзакупкам и госзаказам, а также о создании объединенного рынка газа.
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в мире, белоруссия, москва, владимир путин, дмитрий песков, александр лукашенко, россия
13:21 10.09.2021
 
В Кремле рассказали о следующей встрече Путина и Лукашенко

Песков: Россия и Белоруссия рассматривают возможность встречи лидеров 4 ноября в Минске

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Россия и Белоруссия рассматривают возможность встречи президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко 4 ноября в Минске, эта дата взята за основу, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Александр Григорьевич сказал, что говорили о возможности собраться на ВГС 4 ноября. Действительно, такая дата пока предварительно взята за основу", - сказал он.
Песков добавил, что после итоговой пресс-конференции лидеры России и Белоруссии продолжили обсуждение вопросов двусторонних отношений и интеграции.
В четверг в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным приехал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Главы государств по итогам переговоров объявили, что согласован ряд союзных программ, которые, в частности, предусматривают интеграцию валютных систем, общие принципы взимания косвенных налогов, борьбу с терроризмом, переход к единой промышленной политике и доступу к госзакупкам и госзаказам, а также о создании объединенного рынка газа.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
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