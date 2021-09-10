Зеленский выразил желание "предметно встретиться" с Путиным
Зеленский: меня больше всего интересует, можем ли мы предметно встретиться с Путиным
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства
КИЕВ, 10 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, говоря об отношении к российскому лидеру Владимиру Путину завил, что ему не хватает времени думать о нем, "больше интересует можем ли мы предметно встретиться".
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что разговор с Путиным будет чрезвычайно сложным, но к нему нужно идти. Кулеба также заявлял, что Киев готов ко встрече Зеленского и Путина, однако складывается впечатление, что Москва избегает этой встречи.
"Честно говоря, не хватает времени думать о нем (о Путине - ред.). Пусть его страна и он не обижаются. Меня больше интересует можем ли мы предметно встретиться. Не декларативно, как он делает с некоторыми странами, а действительно встретиться более предметно, чем это было на первой встрече в "нормандском формате", - заявил Зеленский в ходе форума мероприятия YES Brainstorming в пятницу, отвечая на вопрос какое сейчас у него отношении к президенту РФ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Путин четко подтвердил свою готовность встречаться с Зеленским, так как отношения двух стран надо исправлять, однако взаимной политической воли из Киева не видно. Вместе с тем диписточник РИА Новости сообщал, что Киев не направлял по официальным каналам предложение о встрече.
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