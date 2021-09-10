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В Россию вернулся тринадцатый участник "лондонского списка"
В Россию вернулся тринадцатый участник "лондонского списка" - РИА Новости, 10.09.2021
В Россию вернулся тринадцатый участник "лондонского списка"
Михаил Кубасов из "лондонского списка" вернулся в Россию в четверг, сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T00:45
2021-09-10T05:19
испания
московская область (подмосковье)
московский городской суд
борис титов
дон-строй инвест
россия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Михаил Кубасов из "лондонского списка" вернулся в Россию в четверг, сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова.В пресс-службе отметили, что дело Кубасова ведет главное следственное управление ГУ МВД России по Московской области. "Заочное обвинение в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) было предъявлено ему в 2019 году. Между тем еще в марте 2018 года Михаил Кубасов выехал в Испанию, с декабря 2019 года пребывал в Латвии. С 2019 года находился в федеральном, с 2020-го - в международном розыске", - добавили в пресс-службе.В июне 2020 года Тверской районный суд заочно избрал Кубасову меру пресечения в виде заключения под стражу с даты задержания или экстрадиции на территорию России, месяц спустя апелляционная инстанция - Московский городской суд – оставила это постановление без изменения."По версии следствия, в период до 2017 года Кубасов вместе с соучастниками обнаружил сведения о задолженности ООО "Свиг" перед ЗАО "Дон-Строй Инвест" на 68 миллионов рублей и решил использовать их для фальсификации задолженности на такую же сумму, но перед ООО "Нортэль", аффилированного с Кубасовым", - рассказали в пресс-службе."В связи с подделкой требования ООО "Свиг" было признано Арбитражным судом Московской области банкротом, было введено конкурсное производство. Однако получить 68 миллионов рублей Кубасову и его соучастникам не удалось, поскольку представитель ООО "Свиг" обратился в полицию", - уточнила пресс-служба бизнес-омбудсмена.По ее данным, Кубасов ссылается на наличие у него оригинала документов, подтверждающих задолженность ООО "Свиг" перед ООО "Нортэль", при этом следственный орган не принимает ходатайства об их приобщении к делу, ссылаясь на электронное письмо, поступившее из Индии якобы от Кубасова, в котором он заявляет, что не направляет никаких ходатайств и жалоб, а адвокаты, чьи полномочия достоверно подтверждены нотариальными доверенностями, не имеют к нему отношения.К уполномоченному при президенте России по защите прав предпринимателей Кубасов обратился в 2020 году. По итогам проведенной работы мера пресечения изменена на подписку о невыезде.
https://ria.ru/20210712/titov-1740995187.html
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испания, московская область (подмосковье), московский городской суд, борис титов, дон-строй инвест, россия
00:45 10.09.2021 (обновлено: 05:19 10.09.2021)
 
В Россию вернулся тринадцатый участник "лондонского списка"

Пресс-служба омбудсмена Титова: Михаил Кубасов из "лондонского списка" вернулся в Россию

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Михаил Кубасов из "лондонского списка" вернулся в Россию в четверг, сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

"В Россию вернулся тринадцатый по счету участник "лондонского списка" Бориса Титова – управляющий партнер ОАО "Первая правильная арбитражная компания" Михаил Кубасов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что дело Кубасова ведет главное следственное управление ГУ МВД России по Московской области. "Заочное обвинение в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) было предъявлено ему в 2019 году. Между тем еще в марте 2018 года Михаил Кубасов выехал в Испанию, с декабря 2019 года пребывал в Латвии. С 2019 года находился в федеральном, с 2020-го - в международном розыске", - добавили в пресс-службе.
В июне 2020 года Тверской районный суд заочно избрал Кубасову меру пресечения в виде заключения под стражу с даты задержания или экстрадиции на территорию России, месяц спустя апелляционная инстанция - Московский городской суд – оставила это постановление без изменения.
"По версии следствия, в период до 2017 года Кубасов вместе с соучастниками обнаружил сведения о задолженности ООО "Свиг" перед ЗАО "Дон-Строй Инвест" на 68 миллионов рублей и решил использовать их для фальсификации задолженности на такую же сумму, но перед ООО "Нортэль", аффилированного с Кубасовым", - рассказали в пресс-службе.
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"В связи с подделкой требования ООО "Свиг" было признано Арбитражным судом Московской области банкротом, было введено конкурсное производство. Однако получить 68 миллионов рублей Кубасову и его соучастникам не удалось, поскольку представитель ООО "Свиг" обратился в полицию", - уточнила пресс-служба бизнес-омбудсмена.
По ее данным, Кубасов ссылается на наличие у него оригинала документов, подтверждающих задолженность ООО "Свиг" перед ООО "Нортэль", при этом следственный орган не принимает ходатайства об их приобщении к делу, ссылаясь на электронное письмо, поступившее из Индии якобы от Кубасова, в котором он заявляет, что не направляет никаких ходатайств и жалоб, а адвокаты, чьи полномочия достоверно подтверждены нотариальными доверенностями, не имеют к нему отношения.

"Руководитель ООО "Свиг", вопреки своему заявлению в полицию, сам представлял в Арбитражный суд договор личного поручительства на 19 миллионов рублей по долгу перед ООО "Нортэль" на сумму около 68 миллионов рублей. А ЗАО "Дон-Строй Инвест", вопреки материалам обвинения, не являлась кредитором ООО "Свиг", соответственно, "Свиг" не имеет долгов перед ним", - заявила пресс-служба.

К уполномоченному при президенте России по защите прав предпринимателей Кубасов обратился в 2020 году. По итогам проведенной работы мера пресечения изменена на подписку о невыезде.
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