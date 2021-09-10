https://ria.ru/20210910/vozvraschenie-1749444200.html

В Россию вернулся тринадцатый участник "лондонского списка"

В Россию вернулся тринадцатый участник "лондонского списка" - РИА Новости, 10.09.2021

В Россию вернулся тринадцатый участник "лондонского списка"

Михаил Кубасов из "лондонского списка" вернулся в Россию в четверг, сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T00:45

2021-09-10T00:45

2021-09-10T05:19

испания

московская область (подмосковье)

московский городской суд

борис титов

дон-строй инвест

россия

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Михаил Кубасов из "лондонского списка" вернулся в Россию в четверг, сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова.В пресс-службе отметили, что дело Кубасова ведет главное следственное управление ГУ МВД России по Московской области. "Заочное обвинение в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) было предъявлено ему в 2019 году. Между тем еще в марте 2018 года Михаил Кубасов выехал в Испанию, с декабря 2019 года пребывал в Латвии. С 2019 года находился в федеральном, с 2020-го - в международном розыске", - добавили в пресс-службе.В июне 2020 года Тверской районный суд заочно избрал Кубасову меру пресечения в виде заключения под стражу с даты задержания или экстрадиции на территорию России, месяц спустя апелляционная инстанция - Московский городской суд – оставила это постановление без изменения."По версии следствия, в период до 2017 года Кубасов вместе с соучастниками обнаружил сведения о задолженности ООО "Свиг" перед ЗАО "Дон-Строй Инвест" на 68 миллионов рублей и решил использовать их для фальсификации задолженности на такую же сумму, но перед ООО "Нортэль", аффилированного с Кубасовым", - рассказали в пресс-службе."В связи с подделкой требования ООО "Свиг" было признано Арбитражным судом Московской области банкротом, было введено конкурсное производство. Однако получить 68 миллионов рублей Кубасову и его соучастникам не удалось, поскольку представитель ООО "Свиг" обратился в полицию", - уточнила пресс-служба бизнес-омбудсмена.По ее данным, Кубасов ссылается на наличие у него оригинала документов, подтверждающих задолженность ООО "Свиг" перед ООО "Нортэль", при этом следственный орган не принимает ходатайства об их приобщении к делу, ссылаясь на электронное письмо, поступившее из Индии якобы от Кубасова, в котором он заявляет, что не направляет никаких ходатайств и жалоб, а адвокаты, чьи полномочия достоверно подтверждены нотариальными доверенностями, не имеют к нему отношения.К уполномоченному при президенте России по защите прав предпринимателей Кубасов обратился в 2020 году. По итогам проведенной работы мера пресечения изменена на подписку о невыезде.

https://ria.ru/20210712/titov-1740995187.html

https://ria.ru/20210819/kalvi-1746458689.html

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россия

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испания, московская область (подмосковье), московский городской суд, борис титов, дон-строй инвест, россия