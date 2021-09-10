https://ria.ru/20210910/voyna-1749611761.html

В России ответили на слова Зеленского о риске войны с Украиной

В России ответили на слова Зеленского о риске войны с Украиной - РИА Новости, 10.09.2021

В России ответили на слова Зеленского о риске войны с Украиной

Российские политики оценили высказывание президента Украины Владимира Зеленского о возможной войне между странами. Подробнее — в материале РИА Новости. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T23:04

2021-09-10T23:04

2021-09-10T23:40

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сергей лавров

вооруженные силы украины

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Российские политики оценили высказывание президента Украины Владимира Зеленского о возможной войне между странами. Подробнее — в материале РИА Новости.На форуме YES Brainstorming в Киеве украинский лидер сказал, что вероятность полномасштабного военного конфликта существует. "Это будет самой большой ошибкой России", — уверен он. Зеленский возложил ответственность за "враждебность" между государствами на Москву, заявив, что между русскими и украинцами сейчас пропасть.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление из-за этих слов, добавив, что в Кремле "не хотели бы предаваться каким-то апокалиптическим ожиданиям".В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров убежден, что заявление Зеленского и вовсе не заслуживает никакого внимания."Мы привыкли к этим огульным заявлениям, проникнутым русофобией насквозь", — отметил он.При этом глава российской дипломатии подчеркнул, что Москва готова восстановить отношения с Киевом, и назвал украинский народ братским. Лавров также выразил сожаление по поводу того, что Зеленский — пришедший к власти совсем под другими лозунгами — теперь заявляет, что тот, кто живет на Украине и считает себя русским, должен уехать в Россию.Вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает, что Москве не нужна война с Украиной. Он призвал киевские власти задуматься о критике, которая может посыпаться на них со стороны собственных граждан."Вооруженные силы Украины способны вести боевые действия лишь против собственного народа. Разумеется, они не продержатся и недели против полноценной армии", — написал он в телеграм-канале.Вместо выдумывания мифический войн Зеленскому следует заняться урегулированием конфликта в Донбассе, указал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий."Спасать свой рейтинг милитаристской риторикой и нагнетанием напряженности — очень плохой прием. Да и в здравом уме невозможно себе представить, чтобы Россия начала войну против своего братского народа", — говорится в его Telegram-посте.Слуцкий добавил, что заявления украинского президента не имеют никакого отношения к реальности. Его коллега по комитету Сергей Железняк согласился с такой оценкой.По мнению парламентария, украинский лидер пытается создать образ России как страны-агрессора. Он назвал это провокацией, которая усугубляет сложные отношения между Москвой и Киевом."Антироссийские выпады руководства Украины, постоянные попытки обвинить Россию в несуществующей агрессии, игнорирование Минских соглашений и стремление перекинуть вину за пробуксовку урегулирования ситуации в Донбассе на Москву — все это стало главной стратегией киевских правителей", — добавил Железняк.Он уверен, что в этих условиях невозможны конструктивные переговоры между Москвой и Киевом.Украина на протяжении десятков лет развивалась по гибельному для нее пути конфронтации с Россией, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин."В России никто не говорит на тему войны с Украиной", — подчеркнул депутат.Затулин напомнил, что украинские СМИ исказили его недавнее заявление по поводу политики киевских властей в отношении России, представив его как призывы к войне."Украина на протяжении многих лет шла по пути превращения не то что в "неРоссию", а в "антиРоссию". Я говорил, что Россия не заинтересована в том, чтобы государство, которое так настроено, продолжало свое существование в нынешней форме. <…> Но я никогда не говорил, что мы собираемся добиваться этого, воюя с Украиной", — подчеркнул он.По мнению Затулина, Украина с самого начала независимости избрала порочный путь развития — в направлении противостояния с Москвой, что привело к потере территорий и массовому бегству населения за границу.Член комитета ГД по международным делам Елена Панина увидела в словах Зеленского угрозу для жителей Донбасса."Киевский режим не расстается с мечтами о блицкриге, что делает его главной угрозой миру и безопасности в Европе", — сказала она РИА Новости.По мнению политика, заявление Зеленского необходимо рассматривать в комплексе с тезисами других представителей его команды.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны, а документом Рады от 2015 года официально назвали ее "агрессором".Кремль отрицает обвинения и называет их неприемлемыми. В Москве не раз заявляли, что Украина переживает именно внутриполитический кризис и российская сторона заинтересована в том, чтобы Киев его преодолел.

https://ria.ru/20210910/voyna-1749603896.html

https://ria.ru/20210908/ukraina-1749053929.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210910/zelenskiy-1749590604.html

https://ria.ru/20210907/zelenskiy-1748970246.html

https://ria.ru/20210910/propast-1749575553.html

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