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Американцы призвали Зеленского не ждать помощи после слов о войне с Россией
Американцы призвали Зеленского не ждать помощи после слов о войне с Россией - РИА Новости, 10.09.2021
Американцы призвали Зеленского не ждать помощи после слов о войне с Россией
Читатели сайта телеканала Fox News призвали Украину не рассчитывать на помощь США после слов президента Владимира Зеленского о возможной войне с Россией. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T20:50
2021-09-10T22:14
в мире
украина
сша
джо байден
владимир зеленский
россия
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Читатели сайта телеканала Fox News призвали Украину не рассчитывать на помощь США после слов президента Владимира Зеленского о возможной войне с Россией.На форуме в Киеве тот ранее заявил, что вероятность военного конфликта существует. Кроме того, Зеленский возложил ответственность за "враждебность" между государствами на Москву. Как считает он, отношение украинцев к русским "сломалось".Американские пользователи посоветовали Киеву не надеяться на помощь президента США Джо Байдена, припомнив сомнительные, с их точки зрения, действий главы государства.Так, читатель под ником IndependentVoter808 отметил, что Байден был вице-президентом, когда Крым вернулся в состав России."Что тогда сделали они с Обамой? Администрация отправила украинской армии подушки и одеяла, но не оружие. Удачи тебе, Зеленский, она тебе понадобится", — заметил он."Господин Зеленский, что бы ни говорил вам Байден, не верьте ему. Особенно когда он говорит, что поддержит вас. Не поворачивайтесь к нему спиной, он всадит вам туда нож!" — написал Kamano55.Usvet63 уверен, что война России с Украиной возможна только при Байдене."Россия его вовсе не уважает и уж точно совсем не боится", — добавил читатель."Я искренне надеюсь, что он не рассчитывает на поддержку президента Байдена в этом конфликте. Поскольку Байден готов бросить американских граждан и союзников на произвол судьбы на вражеской территории, у меня есть подозрения, что он без каких-либо проблем откажется и от всех соглашений о взаимопомощи, не говоря уже о данных Украине устных обещаниях", — написал Vince273.Другие читатели обратили внимание на распространение "прогрессивных" идей в американском обществе и армии при власти Демократической партии, которую представляет Байден. Так, Banhungryhungryhippo заявил, что властям США важнее набрать в армию трансгендеров, чем обеспечить защиту страны.Некоторые припомнили Байдену коррупционный скандал на Украине с участием его сына Хантера."Отдайте Байдену его 10%, и он опять пошлет вашей армии одеяла. А Путина предупредит, чтобы войска входили на Украину в масках", — прокомментировал Libertyordeath275.Пользователь также посоветовал Киеву купить у талибов оружие, которое американские войска оставили при уходе из Афганистане."Надеюсь, он не ждет от нас помощи. Если да, то какова будет сумма вознаграждения для Хантера и "большого парня?" — поинтересовался Fryefro.Sabersix призвал президента поддержать Украину, если он не хочет обнародования доказательств махинаций компании его сына.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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в мире, украина, сша, джо байден, владимир зеленский, россия
20:50 10.09.2021 (обновлено: 22:14 10.09.2021)
 
Американцы призвали Зеленского не ждать помощи после слов о войне с Россией

Американцы призвали Зеленского не ждать помощи Байдена после слов о войне с Россией

CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Читатели сайта телеканала Fox News призвали Украину не рассчитывать на помощь США после слов президента Владимира Зеленского о возможной войне с Россией.
На форуме в Киеве тот ранее заявил, что вероятность военного конфликта существует. Кроме того, Зеленский возложил ответственность за "враждебность" между государствами на Москву. Как считает он, отношение украинцев к русским "сломалось".
Американские пользователи посоветовали Киеву не надеяться на помощь президента США Джо Байдена, припомнив сомнительные, с их точки зрения, действий главы государства.
Так, читатель под ником IndependentVoter808 отметил, что Байден был вице-президентом, когда Крым вернулся в состав России.
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"Что тогда сделали они с Обамой? Администрация отправила украинской армии подушки и одеяла, но не оружие. Удачи тебе, Зеленский, она тебе понадобится", — заметил он.
"Господин Зеленский, что бы ни говорил вам Байден, не верьте ему. Особенно когда он говорит, что поддержит вас. Не поворачивайтесь к нему спиной, он всадит вам туда нож!" — написал Kamano55.
Usvet63 уверен, что война России с Украиной возможна только при Байдене.
"Россия его вовсе не уважает и уж точно совсем не боится", — добавил читатель.
"Я искренне надеюсь, что он не рассчитывает на поддержку президента Байдена в этом конфликте. Поскольку Байден готов бросить американских граждан и союзников на произвол судьбы на вражеской территории, у меня есть подозрения, что он без каких-либо проблем откажется и от всех соглашений о взаимопомощи, не говоря уже о данных Украине устных обещаниях", — написал Vince273.
Другие читатели обратили внимание на распространение "прогрессивных" идей в американском обществе и армии при власти Демократической партии, которую представляет Байден. Так, Banhungryhungryhippo заявил, что властям США важнее набрать в армию трансгендеров, чем обеспечить защиту страны.
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"Отдайте Байдену его 10%, и он опять пошлет вашей армии одеяла. А Путина предупредит, чтобы войска входили на Украину в масках", — прокомментировал Libertyordeath275.
Пользователь также посоветовал Киеву купить у талибов оружие, которое американские войска оставили при уходе из Афганистане.
"Надеюсь, он не ждет от нас помощи. Если да, то какова будет сумма вознаграждения для Хантера и "большого парня?" — поинтересовался Fryefro.
Sabersix призвал президента поддержать Украину, если он не хочет обнародования доказательств махинаций компании его сына.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ>>
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