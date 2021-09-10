https://ria.ru/20210910/voyna-1749603896.html

Американцы призвали Зеленского не ждать помощи после слов о войне с Россией

Американцы призвали Зеленского не ждать помощи после слов о войне с Россией - РИА Новости, 10.09.2021

Американцы призвали Зеленского не ждать помощи после слов о войне с Россией

Читатели сайта телеканала Fox News призвали Украину не рассчитывать на помощь США после слов президента Владимира Зеленского о возможной войне с Россией. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T20:50

2021-09-10T20:50

2021-09-10T22:14

в мире

украина

сша

джо байден

владимир зеленский

россия

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Читатели сайта телеканала Fox News призвали Украину не рассчитывать на помощь США после слов президента Владимира Зеленского о возможной войне с Россией.На форуме в Киеве тот ранее заявил, что вероятность военного конфликта существует. Кроме того, Зеленский возложил ответственность за "враждебность" между государствами на Москву. Как считает он, отношение украинцев к русским "сломалось".Американские пользователи посоветовали Киеву не надеяться на помощь президента США Джо Байдена, припомнив сомнительные, с их точки зрения, действий главы государства.Так, читатель под ником IndependentVoter808 отметил, что Байден был вице-президентом, когда Крым вернулся в состав России."Что тогда сделали они с Обамой? Администрация отправила украинской армии подушки и одеяла, но не оружие. Удачи тебе, Зеленский, она тебе понадобится", — заметил он."Господин Зеленский, что бы ни говорил вам Байден, не верьте ему. Особенно когда он говорит, что поддержит вас. Не поворачивайтесь к нему спиной, он всадит вам туда нож!" — написал Kamano55.Usvet63 уверен, что война России с Украиной возможна только при Байдене."Россия его вовсе не уважает и уж точно совсем не боится", — добавил читатель."Я искренне надеюсь, что он не рассчитывает на поддержку президента Байдена в этом конфликте. Поскольку Байден готов бросить американских граждан и союзников на произвол судьбы на вражеской территории, у меня есть подозрения, что он без каких-либо проблем откажется и от всех соглашений о взаимопомощи, не говоря уже о данных Украине устных обещаниях", — написал Vince273.Другие читатели обратили внимание на распространение "прогрессивных" идей в американском обществе и армии при власти Демократической партии, которую представляет Байден. Так, Banhungryhungryhippo заявил, что властям США важнее набрать в армию трансгендеров, чем обеспечить защиту страны.Некоторые припомнили Байдену коррупционный скандал на Украине с участием его сына Хантера."Отдайте Байдену его 10%, и он опять пошлет вашей армии одеяла. А Путина предупредит, чтобы войска входили на Украину в масках", — прокомментировал Libertyordeath275.Пользователь также посоветовал Киеву купить у талибов оружие, которое американские войска оставили при уходе из Афганистане."Надеюсь, он не ждет от нас помощи. Если да, то какова будет сумма вознаграждения для Хантера и "большого парня?" — поинтересовался Fryefro.Sabersix призвал президента поддержать Украину, если он не хочет обнародования доказательств махинаций компании его сына.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ>>

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https://ria.ru/20210910/voyna-1749497298.html

https://ria.ru/20210909/status-1749280579.html

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, сша, джо байден, владимир зеленский, россия