https://ria.ru/20210910/voyna-1749569137.html

Позовем русских в НАТО. Британцы оценили слова Зеленского о войне с Россией

Позовем русских в НАТО. Британцы оценили слова Зеленского о войне с Россией - РИА Новости, 10.09.2021

Позовем русских в НАТО. Британцы оценили слова Зеленского о войне с Россией

Читатели британского издания Daily Mail оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что существует риск полномасштабного вооруженного... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T17:19

2021-09-10T17:19

2021-09-10T20:14

политика

украина

дмитрий песков

владимир зеленский

нато

госдума рф

россия

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что существует риск полномасштабного вооруженного конфликта с Россией."Мы очень быстро движемся к ненужной нам войне. В 90-х США согласились на то, чтобы НАТО не совершала дальнейшую экспансию. А в итоге в блоке состоят уже 30 государств. Москва не хочет, чтобы Украина была частью альянса, поскольку это увеличит военную угрозу для России. Точно так же мы не хотели, чтобы у СССР были ракеты на Кубе. Великобритания так же опасалась бы размещения российских военных баз в Ирландии. Умным ходом было бы пригласить Россию в НАТО, чтобы избежать конфликта и усилить наш союз против Китая", — написал AAK123."Разве наши американские друзья не прикончили НАТО своим трусливым бегством из Афганистана?" — задался вопросом Muz745."Продолжайте пить смузи, сжигать фотографии Черчилля и выкладывать танцы в тиктоке. В то же время Восток готовится уничтожить Запад. Мы этого заслуживаем из-за наших глупых политиков", — считает L.whoaps2001."Россия и Китай мне не враги, поэтому меня это не волнует", — написал ему в ответ La_lakers."Путин знает, что Запад слаб как никогда. Просто посмотрите на наших нынешних лидеров. Худшие в истории", — подчеркнул пользователь BorisIsaLyingTyrant."В следующей статье Daily Mail напишет, что у России есть военные базы на территории… России!" — сыронизировал Ken.Ранее Зеленский на форуме YES Brainstorming в Киеве заявил, что считает возможным вооруженный конфликт с Москвой. По его мнению, в случае такого развития событий это будет ее "самой большой ошибкой".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле с сожалением относятся к подобным высказываниям украинского лидера и не хотели бы предаваться апокалиптическим ожиданиям. Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк подчеркнул, что Зеленский "заигрался в главнокомандующего и позволяет себе озвучивать фантазии" о войне с Москвой. По мнению парламентария, глава украинского государства такими заявлениями хочет создать образ России как страны-агрессора. Он назвал речь президента соседней страны ложью и провокацией, способной еще больше усугубить и так крайне сложные отношения двух государств.

https://ria.ru/20210910/plan-1749539156.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, украина, дмитрий песков, владимир зеленский, нато, госдума рф, россия