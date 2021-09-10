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Позовем русских в НАТО. Британцы оценили слова Зеленского о войне с Россией
Позовем русских в НАТО. Британцы оценили слова Зеленского о войне с Россией - РИА Новости, 10.09.2021
Позовем русских в НАТО. Британцы оценили слова Зеленского о войне с Россией
Читатели британского издания Daily Mail оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что существует риск полномасштабного вооруженного... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T17:19
2021-09-10T20:14
политика
украина
дмитрий песков
владимир зеленский
нато
госдума рф
россия
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что существует риск полномасштабного вооруженного конфликта с Россией."Мы очень быстро движемся к ненужной нам войне. В 90-х США согласились на то, чтобы НАТО не совершала дальнейшую экспансию. А в итоге в блоке состоят уже 30 государств. Москва не хочет, чтобы Украина была частью альянса, поскольку это увеличит военную угрозу для России. Точно так же мы не хотели, чтобы у СССР были ракеты на Кубе. Великобритания так же опасалась бы размещения российских военных баз в Ирландии. Умным ходом было бы пригласить Россию в НАТО, чтобы избежать конфликта и усилить наш союз против Китая", — написал AAK123."Разве наши американские друзья не прикончили НАТО своим трусливым бегством из Афганистана?" — задался вопросом Muz745."Продолжайте пить смузи, сжигать фотографии Черчилля и выкладывать танцы в тиктоке. В то же время Восток готовится уничтожить Запад. Мы этого заслуживаем из-за наших глупых политиков", — считает L.whoaps2001."Россия и Китай мне не враги, поэтому меня это не волнует", — написал ему в ответ La_lakers."Путин знает, что Запад слаб как никогда. Просто посмотрите на наших нынешних лидеров. Худшие в истории", — подчеркнул пользователь BorisIsaLyingTyrant."В следующей статье Daily Mail напишет, что у России есть военные базы на территории… России!" — сыронизировал Ken.Ранее Зеленский на форуме YES Brainstorming в Киеве заявил, что считает возможным вооруженный конфликт с Москвой. По его мнению, в случае такого развития событий это будет ее "самой большой ошибкой".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле с сожалением относятся к подобным высказываниям украинского лидера и не хотели бы предаваться апокалиптическим ожиданиям. Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк подчеркнул, что Зеленский "заигрался в главнокомандующего и позволяет себе озвучивать фантазии" о войне с Москвой. По мнению парламентария, глава украинского государства такими заявлениями хочет создать образ России как страны-агрессора. Он назвал речь президента соседней страны ложью и провокацией, способной еще больше усугубить и так крайне сложные отношения двух государств.
https://ria.ru/20210910/plan-1749539156.html
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политика, украина, дмитрий песков, владимир зеленский, нато, госдума рф, россия
17:19 10.09.2021 (обновлено: 20:14 10.09.2021)
 
Позовем русских в НАТО. Британцы оценили слова Зеленского о войне с Россией

Читатели Daily Mail оценили слова Зеленского о риске войны Украины с Россией

© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© Фото : Офис Президента Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что существует риск полномасштабного вооруженного конфликта с Россией.
"Главная проблема в том, что Киев хочет войти в состав Североатлантического альянса, который Москва рассматривает как большую угрозу своей безопасности", — отметил Steel River.
"Мы очень быстро движемся к ненужной нам войне. В 90-х США согласились на то, чтобы НАТО не совершала дальнейшую экспансию. А в итоге в блоке состоят уже 30 государств. Москва не хочет, чтобы Украина была частью альянса, поскольку это увеличит военную угрозу для России. Точно так же мы не хотели, чтобы у СССР были ракеты на Кубе. Великобритания так же опасалась бы размещения российских военных баз в Ирландии. Умным ходом было бы пригласить Россию в НАТО, чтобы избежать конфликта и усилить наш союз против Китая", — написал AAK123.
"Разве наши американские друзья не прикончили НАТО своим трусливым бегством из Афганистана?" — задался вопросом Muz745.
"Продолжайте пить смузи, сжигать фотографии Черчилля и выкладывать танцы в тиктоке. В то же время Восток готовится уничтожить Запад. Мы этого заслуживаем из-за наших глупых политиков", — считает L.whoaps2001.
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"Россия и Китай мне не враги, поэтому меня это не волнует", — написал ему в ответ La_lakers.
"Путин знает, что Запад слаб как никогда. Просто посмотрите на наших нынешних лидеров. Худшие в истории", — подчеркнул пользователь BorisIsaLyingTyrant.
"Россия регулярно проводит военные маневры, как и страны Североатлантического альянса. Хотите это остановить? Тогда прекратите беспокоить русского медведя своими учениями", — добавил johnson-liar.
"В следующей статье Daily Mail напишет, что у России есть военные базы на территории… России!" — сыронизировал Ken.
Ранее Зеленский на форуме YES Brainstorming в Киеве заявил, что считает возможным вооруженный конфликт с Москвой. По его мнению, в случае такого развития событий это будет ее "самой большой ошибкой".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле с сожалением относятся к подобным высказываниям украинского лидера и не хотели бы предаваться апокалиптическим ожиданиям. Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк подчеркнул, что Зеленский "заигрался в главнокомандующего и позволяет себе озвучивать фантазии" о войне с Москвой. По мнению парламентария, глава украинского государства такими заявлениями хочет создать образ России как страны-агрессора. Он назвал речь президента соседней страны ложью и провокацией, способной еще больше усугубить и так крайне сложные отношения двух государств.
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ПолитикаУкраинаДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийНАТОГосдума РФРоссия
 
 
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