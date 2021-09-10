https://ria.ru/20210910/voyna-1749526015.html

"Заигрался в главнокомандующего". В Госдуме ответили на слова Зеленского

"Заигрался в главнокомандующего". В Госдуме ответили на слова Зеленского - РИА Новости, 10.09.2021

"Заигрался в главнокомандующего". В Госдуме ответили на слова Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский своими заявлениями о возможности полномасштабной войны между Украиной и Россией по вине российской стороны пытается создать РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T14:27

2021-09-10T14:27

2021-09-10T14:27

в мире

украина

владимир зеленский

сергей железняк

единая россия

верховная рада украины

госдума рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/150042/15/1500421542_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_e7ab3b2a399b7ab6490a84f562f358ce.jpg

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский своими заявлениями о возможности полномасштабной войны между Украиной и Россией по вине российской стороны пытается создать в стране и мире имидж России как страны-агрессора, заявил журналистам член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк ("Единая Россия").Ранее на форуме YES Brainstorming в Киеве президент Украины заявил, что считает возможной полномасштабную войну с Россией, по его мнению, в случае такого развития событий "это будет самой большой ошибкой РФ". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, видят ли в Кремле опасность после заявлений Зеленского, заявил, что в Кремле не хотели бы предаваться апокалиптическим ожиданиям.По мнению депутата, президент Украины намеренно нагнетает обстановку и запугивает население возможной войной с Россией. Москва никогда не планировала и не собирается воевать с украинским народом, заявления же Зеленского являются демонстрацией его полной безответственности перед собственными гражданами и попыткой привлечь к себе внимание со стороны Запада, заявил член комитета по международным делам."Антироссийские выпады руководства Украины, постоянные попытки обвинить Россию в несуществующей агрессии, игнорирование Минских соглашений и стремление перекинуть вину за пробуксовку урегулирования ситуации на Донбассе на Москву – все это стало главной стратегией киевских правителей. На этом крайне негативном фоне, к сожалению, не приходится говорить о каких-либо конструктивных переговорах между Украиной и Россией", - полагает Железняк.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210910/voyna-1749497298.html

https://ria.ru/20210910/vstrecha-1749519971.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, сергей железняк, единая россия, верховная рада украины, госдума рф, россия