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"Заигрался в главнокомандующего". В Госдуме ответили на слова Зеленского
"Заигрался в главнокомандующего". В Госдуме ответили на слова Зеленского - РИА Новости, 10.09.2021
"Заигрался в главнокомандующего". В Госдуме ответили на слова Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский своими заявлениями о возможности полномасштабной войны между Украиной и Россией по вине российской стороны пытается создать РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T14:27
2021-09-10T14:27
в мире
украина
владимир зеленский
сергей железняк
единая россия
верховная рада украины
госдума рф
россия
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский своими заявлениями о возможности полномасштабной войны между Украиной и Россией по вине российской стороны пытается создать в стране и мире имидж России как страны-агрессора, заявил журналистам член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк ("Единая Россия").Ранее на форуме YES Brainstorming в Киеве президент Украины заявил, что считает возможной полномасштабную войну с Россией, по его мнению, в случае такого развития событий "это будет самой большой ошибкой РФ". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, видят ли в Кремле опасность после заявлений Зеленского, заявил, что в Кремле не хотели бы предаваться апокалиптическим ожиданиям.По мнению депутата, президент Украины намеренно нагнетает обстановку и запугивает население возможной войной с Россией. Москва никогда не планировала и не собирается воевать с украинским народом, заявления же Зеленского являются демонстрацией его полной безответственности перед собственными гражданами и попыткой привлечь к себе внимание со стороны Запада, заявил член комитета по международным делам."Антироссийские выпады руководства Украины, постоянные попытки обвинить Россию в несуществующей агрессии, игнорирование Минских соглашений и стремление перекинуть вину за пробуксовку урегулирования ситуации на Донбассе на Москву – все это стало главной стратегией киевских правителей. На этом крайне негативном фоне, к сожалению, не приходится говорить о каких-либо конструктивных переговорах между Украиной и Россией", - полагает Железняк.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210910/voyna-1749497298.html
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в мире, украина, владимир зеленский, сергей железняк, единая россия, верховная рада украины, госдума рф, россия
14:27 10.09.2021
 
"Заигрался в главнокомандующего". В Госдуме ответили на слова Зеленского

Железняк: Зеленский словами о возможной войне пытается создать образ России как агрессора

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский своими заявлениями о возможности полномасштабной войны между Украиной и Россией по вине российской стороны пытается создать в стране и мире имидж России как страны-агрессора, заявил журналистам член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк ("Единая Россия").
Ранее на форуме YES Brainstorming в Киеве президент Украины заявил, что считает возможной полномасштабную войну с Россией, по его мнению, в случае такого развития событий "это будет самой большой ошибкой РФ". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, видят ли в Кремле опасность после заявлений Зеленского, заявил, что в Кремле не хотели бы предаваться апокалиптическим ожиданиям.
"Господин Зеленский, похоже, заигрался в главнокомандующего и позволяет себе озвучивать фантазии о возможном военном столкновении с Россией. Цель подобных антироссийских заявлений всегда одна и та же – создать в глазах населения Украины и мировой общественности образ России как страны-агрессора, якобы готовой напасть на соседние страны. Эта дикая ложь является также провокацией на государственном уровне и еще больше усугубляет и так крайне сложные отношения наших стран", - заявил Железняк.
По мнению депутата, президент Украины намеренно нагнетает обстановку и запугивает население возможной войной с Россией. Москва никогда не планировала и не собирается воевать с украинским народом, заявления же Зеленского являются демонстрацией его полной безответственности перед собственными гражданами и попыткой привлечь к себе внимание со стороны Запада, заявил член комитета по международным делам.
Вид на Покровский собор (храм Василия Блаженного) и Московский Кремль с реки - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Вчера, 12:32
В Кремле прокомментировали слова Зеленского о возможности войны с Россией
"Антироссийские выпады руководства Украины, постоянные попытки обвинить Россию в несуществующей агрессии, игнорирование Минских соглашений и стремление перекинуть вину за пробуксовку урегулирования ситуации на Донбассе на Москву – все это стало главной стратегией киевских правителей. На этом крайне негативном фоне, к сожалению, не приходится говорить о каких-либо конструктивных переговорах между Украиной и Россией", - полагает Железняк.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Бывший президент Украины Леонид Кучма во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Вчера, 13:58
Путин и Зеленский при встрече будут говорить на разных языках, заявил Кучма
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийСергей ЖелезнякЕдиная РоссияВерховная Рада УкраиныГосдума РФРоссия
 
 
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