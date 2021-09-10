https://ria.ru/20210910/voyna-1749497298.html

В Кремле прокомментировали слова Зеленского о возможности войны с Россией

В Кремле прокомментировали слова Зеленского о возможности войны с Россией - РИА Новости, 10.09.2021

В Кремле прокомментировали слова Зеленского о возможности войны с Россией

В Кремле с сожалением относятся к высказываниям президента Украины Владимира Зеленского о возможности войны с Россией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T12:32

2021-09-10T12:32

2021-09-10T13:24

россия

в мире

украина

киев

дмитрий песков

владимир зеленский

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. В Кремле с сожалением относятся к высказываниям президента Украины Владимира Зеленского о возможности войны с Россией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."С сожалением. Мы не хотели бы предаваться каким-то апокалиптическим ожиданиям", — ответил он на вопрос, видят ли власти какие-либо риски конфликта после слов президента Украины Владимира ЗеленскогоРанее он на форуме YES Brainstorming в Киеве сказал, что считает возможной полномасштабную войну и добавил, что, на его взгляд, это было бы самой большой ошибкой для России.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны, а документом Рады от 2015 года официально назвали ее агрессором.Кремль отрицает обвинения и называет их неприемлемыми. В Москве не раз заявляли, что Украина переживает именно внутриполитический кризис и российская сторона заинтересована, чтобы Киев его преодолел.

https://ria.ru/20210907/signal-1748951218.html

россия

украина

киев

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россия, в мире, украина, киев, дмитрий песков, владимир зеленский