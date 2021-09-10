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Зеленский заявил о риске полномасштабной войны с Россией
Зеленский заявил о риске полномасштабной войны с Россией - РИА Новости, 10.09.2021
Зеленский заявил о риске полномасштабной войны с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что для его страны существует вероятность полномасштабной войны с Россией. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T10:19
2021-09-10T10:19
2021-09-10T17:16
владимир зеленский
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киев
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что для его страны существует вероятность полномасштабной войны с Россией.Вопрос об этом ему задал модератор форума YES Brainstorming, который проходит в Киеве.По его мнению, государства стали врагами из-за действий Москвы в медиаполе."Проблема в том, что информационная политика России на сегодня, она о неуважении к самостоятельности Украины. И проблема не в выборе того или другого политтехнолога, который ввел этот нарратив про "русский мир" и так далее, а в том, что отношение украинского народа к русским после этого сломалось", — утверждает Зеленский.Говоря об отношении к Владимиру Путину, он заявил, что "не хватает времени думать о нем"."Пусть его страна и он не обижаются. Меня больше интересует, можем ли мы предметно встретиться. Не декларативно, как он делает с некоторыми странами, а действительно встретиться более предметно, чем это было на первой встрече в "нормандском формате", — добавил Зеленский.Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба ранее сказал, что Киев готов ко встрече двух лидеров, но Москва ее избегает. Представитель президента России Дмитрий Песков отметил, что Путин четко подтвердил свою заинтересованность, так как отношения между странами надо исправлять, однако "взаимной политической воли не видно". В то же время диписточник РИА Новости рассказал, что украинская сторона не направляла официального предложения.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны, а документом Рады от 2015 года официально назвали ее агрессором.Кремль отрицает обвинения и называет их неприемлемыми. В Москве не раз заявляли, что Украина переживает именно внутриполитический кризис и российская сторона заинтересована, чтобы Киев его преодолел.
https://ria.ru/20210910/zelenskiy-1749473686.html
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владимир зеленский, в мире, украина, киев, москва, россия
10:19 10.09.2021 (обновлено: 17:16 10.09.2021)
Зеленский заявил о риске полномасштабной войны с Россией
Президент Зеленский: есть вероятность полномасштабной войны Украины с Россией
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что для его страны существует вероятность полномасштабной войны с Россией.
Вопрос об этом ему задал модератор форума YES Brainstorming, который проходит в Киеве.
"Считаю, может быть. Потенциал в этой теме есть. <...> Это будет самой большой ошибкой России, после этого никогда не будет существовать соседства между Россией, Украиной, Белоруссией", — ответил Зеленский.
По его мнению, государства стали врагами из-за действий Москвы в медиаполе.
"Проблема в том, что информационная политика России на сегодня, она о неуважении к самостоятельности Украины. И проблема не в выборе того или другого политтехнолога, который ввел этот нарратив про "русский мир" и так далее, а в том, что отношение украинского народа к русским после этого сломалось", — утверждает Зеленский.
Говоря об отношении к Владимиру Путину, он заявил, что "не хватает времени думать о нем".
"Пусть его страна и он не обижаются. Меня больше интересует, можем ли мы предметно встретиться. Не декларативно, как он делает с некоторыми странами, а действительно встретиться более предметно, чем это было на первой встрече в "нормандском формате", — добавил Зеленский.
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба ранее сказал, что Киев готов ко встрече двух лидеров, но Москва ее избегает. Представитель президента России Дмитрий Песков
отметил, что Путин четко подтвердил свою заинтересованность, так как отношения между странами надо исправлять, однако "взаимной политической воли не видно". В то же время диписточник РИА Новости рассказал, что украинская сторона не направляла официального предложения.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны, а документом Рады от 2015 года официально назвали ее агрессором.
Кремль отрицает обвинения и называет их неприемлемыми. В Москве не раз заявляли, что Украина
переживает именно внутриполитический кризис и российская сторона заинтересована, чтобы Киев его преодолел.