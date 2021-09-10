https://ria.ru/20210910/vks-1749200723.html

"Не волнуйся, командир, не подведем": победители конкурса "Я служу в ВКС"

"Не волнуйся, командир, не подведем": победители конкурса "Я служу в ВКС" - РИА Новости, 10.09.2021

"Не волнуйся, командир, не подведем": победители конкурса "Я служу в ВКС"

Стали известны итоги VI Всероссийского фотоконкурса "Я служу в ВКС!" 2021, организованного Главным командованием Воздушно-космических сил и Центральным... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T12:10

2021-09-10T12:10

2021-09-10T17:57

фото

армия

воздушно-космические силы россии

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Стали известны итоги VI Всероссийского фотоконкурса "Я служу в ВКС!" 2021, организованного Главным командованием Воздушно-космических сил и Центральным офицерским клубом ВКС. Жюри рассмотрело тысячи снимков, представленных авторами в возрасте от 12 до 80 лет. Работы победителей — в фотоленте Ria.ru.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фото, фото, армия, воздушно-космические силы россии