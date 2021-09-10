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"Не волнуйся, командир, не подведем": победители конкурса "Я служу в ВКС"
"Не волнуйся, командир, не подведем": победители конкурса "Я служу в ВКС" - РИА Новости, 10.09.2021
"Не волнуйся, командир, не подведем": победители конкурса "Я служу в ВКС"
Стали известны итоги VI Всероссийского фотоконкурса "Я служу в ВКС!" 2021, организованного Главным командованием Воздушно-космических сил и Центральным... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T12:10
2021-09-10T17:57
фото
армия
воздушно-космические силы россии
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Стали известны итоги VI Всероссийского фотоконкурса "Я служу в ВКС!" 2021, организованного Главным командованием Воздушно-космических сил и Центральным офицерским клубом ВКС. Жюри рассмотрело тысячи снимков, представленных авторами в возрасте от 12 до 80 лет. Работы победителей — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
фото, фото, армия, воздушно-космические силы россии
12:10 10.09.2021 (обновлено: 17:57 10.09.2021)
 

"Не волнуйся, командир, не подведем": победители конкурса "Я служу в ВКС"

Читать ria.ru в
Стали известны итоги VI Всероссийского фотоконкурса "Я служу в ВКС!" 2021, организованного Главным командованием Воздушно-космических сил и Центральным офицерским клубом ВКС. Жюри рассмотрело тысячи снимков, представленных авторами в возрасте от 12 до 80 лет. Работы победителей — в фотоленте Ria.ru.
© Фото : Ольга Шацкая/"Я служу в ВКС!"

Лучшими в номинации "Не стареют душой ветераны" стали "Лица Победы" Ольги Шацкой.

Лица победы. Автор Ольга Шацкая. 1 место в номинации Не стареют душой ветераны
1 из 20

Лучшими в номинации "Не стареют душой ветераны" стали "Лица Победы" Ольги Шацкой.

© Фото : Ольга Шацкая/"Я служу в ВКС!"
© Фото : Сергей Пугачев/"Я служу в ВКС!"

В номинации "В жизни есть место подвигу" победили "Вспоминая о былом" Сергея Пугачева.

Вспоминая о былом. Автор Сергей Пугачев. 1 место номинации В жизни есть место подвигу
2 из 20

В номинации "В жизни есть место подвигу" победили "Вспоминая о былом" Сергея Пугачева.

© Фото : Сергей Пугачев/"Я служу в ВКС!"
© Фото : Евгений Бычков/"Я служу в ВКС!"

"Освободитель Белоруссии", запечатленный Евгением Бычковым, поднялся на второе место в номинации "Не стареют душой ветераны".

Освободитель Белоруссии. Автор Евгений Бычков. 2 место в номинации Не стареют душой ветераны
3 из 20

"Освободитель Белоруссии", запечатленный Евгением Бычковым, поднялся на второе место в номинации "Не стареют душой ветераны".

© Фото : Евгений Бычков/"Я служу в ВКС!"
© Фото : Николай Шандра/"Я служу в ВКС!"

Первое место в номинации "Гарнизонные будни" досталось одноименному фото Николая Шандры.

Гарнизонные будни. Автор Николай Шандра. 1 место в номинации Гарнизонные будни
4 из 20

Первое место в номинации "Гарнизонные будни" досталось одноименному фото Николая Шандры.

© Фото : Николай Шандра/"Я служу в ВКС!"
© Фото : Иван Рузин/"Я служу в ВКС!"

Победу в номинации "Знание — сила" одержал автор снимка "Не волнуйся, командир, не подведем" Иван Рузин.

Не волнуйся командир, не подведем. Автор Иван Рузин. 1 место в номинации Знание – сила
5 из 20

Победу в номинации "Знание — сила" одержал автор снимка "Не волнуйся, командир, не подведем" Иван Рузин.

© Фото : Иван Рузин/"Я служу в ВКС!"
© Фото : Виктор Пищугин/"Я служу в ВКС!"

"Везде пройдем", уверен фотограф Виктор Пищугин. Второе место в номинации "Знание — сила".

Везде пройдем. Автор Виктор Пищугин. 2 место в номинации Знание – сила
6 из 20

"Везде пройдем", уверен фотограф Виктор Пищугин. Второе место в номинации "Знание — сила".

© Фото : Виктор Пищугин/"Я служу в ВКС!"
© Фото : Алексей Антонов/"Я служу в ВКС!"

"Есть такая профессия — родину защищать", напоминает Алексей Антонов. Победа номинации "В здоровом теле — здоровый дух".

Есть такая профессия - родину защищать. Автор Алексей Антонов. 1 место в номинации В здоровом теле – здоровый дух
7 из 20

"Есть такая профессия — родину защищать", напоминает Алексей Антонов. Победа номинации "В здоровом теле — здоровый дух".

© Фото : Алексей Антонов/"Я служу в ВКС!"
© Фото : Денис Югай/"Я служу в ВКС!"

"Не сдаваться" призывает фотограф Денис Югай и получает место в номинации "В здоровом теле — здоровый дух".

Не сдаваться. Автор Денис Югай. 2 место в номинации В здоровом теле – здоровый дух
8 из 20

"Не сдаваться" призывает фотограф Денис Югай и получает место в номинации "В здоровом теле — здоровый дух".

© Фото : Денис Югай/"Я служу в ВКС!"
© Фото : Александр Рыбальченко/"Я служу в ВКС!"

Лучшим в номинации "Сила русского оружия" признали снимок "На полигон..." Александра Рыбальченко.

На полигон.... Автор Александр Рыбальченко. 1 место в номинации Сила русского оружия
9 из 20

Лучшим в номинации "Сила русского оружия" признали снимок "На полигон..." Александра Рыбальченко.

© Фото : Александр Рыбальченко/"Я служу в ВКС!"
© Фото : Александр Бадеев/"Я служу в ВКС!"

Второе место в номинации "Сила русского оружия" жюри отдало "Покорителям Эльбруса" Александра Бадеева.

Покорители Эльбруса. Автор Александр Бадеев. 2 место в номинации Сила русского оружия
10 из 20

Второе место в номинации "Сила русского оружия" жюри отдало "Покорителям Эльбруса" Александра Бадеева.

© Фото : Александр Бадеев/"Я служу в ВКС!"
© Фото : Юрий Узорин/"Я служу в ВКС!"

Тройку лидеров в номинации "Сила русского оружия" замкнула "Красота боевой авиации" Юрия Узорина.

Красота боевой авиации. Автор Юрий Узорин. 3 место в номинации Сила русского оружия
11 из 20

Тройку лидеров в номинации "Сила русского оружия" замкнула "Красота боевой авиации" Юрия Узорина.

© Фото : Юрий Узорин/"Я служу в ВКС!"
© Фото : Екатерина Пичугина/"Я служу в ВКС!"

"Тот поющий и цветущий яркий май" Екатерины Пичугиной занял первое место в номинации "Сила культуры".

Тот поющий и цветущий яркий май. Автор Екатерина Пичугина. 1 место в номинации Сила культуры
12 из 20

"Тот поющий и цветущий яркий май" Екатерины Пичугиной занял первое место в номинации "Сила культуры".

© Фото : Екатерина Пичугина/"Я служу в ВКС!"
© Фото : Марат Габидуллин/"Я служу в ВКС!"

Победу в номинации "Юнармия" праздновал автор фото "На прыжках" Марат Габидуллин.

На прыжках. Автор Марат Габидуллин. 1 место в номинации Юнармия
13 из 20

Победу в номинации "Юнармия" праздновал автор фото "На прыжках" Марат Габидуллин.

© Фото : Марат Габидуллин/"Я служу в ВКС!"
© Фото : Ислам Мамов/"Я служу в ВКС!"

"Специалисты должны уметь работать в совершенно разных, самых непредсказуемых условиях", убежден автор снимка Ислам Мамов. Ему достался приз зрительских симпатий.

Специалисты должны уметь работать в совершенно разных, самых непредсказуемых условиях. Автор Ислам Мамов. Номинация Приз зрительских симпатий
14 из 20

"Специалисты должны уметь работать в совершенно разных, самых непредсказуемых условиях", убежден автор снимка Ислам Мамов. Ему достался приз зрительских симпатий.

© Фото : Ислам Мамов/"Я служу в ВКС!"
© Фото : Александр Шухов/"Я служу в ВКС!"

"Ранняя пташка" Александра Шухова взлетела на первое место в номинации "ВКС — заслуженное мировое признание!".

Ранняя пташка. Автор Александр Шухов. Номинация ВКС – заслуженное мировое признание!
15 из 20

"Ранняя пташка" Александра Шухова взлетела на первое место в номинации "ВКС — заслуженное мировое признание!".

© Фото : Александр Шухов/"Я служу в ВКС!"
© Фото : Андрей Моргунов/"Я служу в ВКС!"

В номинации "Он сказал: "Поехали!" лучше всех оказались "Наследники Великих Побед" Андрея Моргунова.

Наследники Великих Побед. Автор Андрей Моргунов. Номинация Он сказал: Поехали!
16 из 20

В номинации "Он сказал: "Поехали!" лучше всех оказались "Наследники Великих Побед" Андрея Моргунова.

© Фото : Андрей Моргунов/"Я служу в ВКС!"
© Фото : Денис Давыдов/"Я служу в ВКС!"

"Встреча олимпийских чемпионов" принесла Денису Давыдову победу в номинации "Приз прессы".

Встреча олимпийских чемпионов. Автор Денис Давыдов. Номинация Приз прессы
17 из 20

"Встреча олимпийских чемпионов" принесла Денису Давыдову победу в номинации "Приз прессы".

© Фото : Денис Давыдов/"Я служу в ВКС!"
© Фото : Александр Яблонских/"Я служу в ВКС!"

Лучшим в номинации "День Победы" стал снимок "Спасибо, зритель, дорогой и боевой!" Александра Яблонских.

Спасибо, зритель, дорогой и боевойс!. Автор Александр Яблонских. Номинация День победы
18 из 20

Лучшим в номинации "День Победы" стал снимок "Спасибо, зритель, дорогой и боевой!" Александра Яблонских.

© Фото : Александр Яблонских/"Я служу в ВКС!"
© Фото : Ирина Теущакова/"Я служу в ВКС!"

"Воздушные стражи" Ирины Теущаковой победили в одноименной номинации.

Воздушные стражи. Автор Ирина Теущакова. Номинация Воздушные стражи
19 из 20

"Воздушные стражи" Ирины Теущаковой победили в одноименной номинации.

© Фото : Ирина Теущакова/"Я служу в ВКС!"
© Фото : Наталья Юзюк/"Я служу в ВКС!"

Работу Натальи Юзюк "И пусть война подождет" отметили вторым местом в номинации "Сила культуры".

И пусть война подождёт. Автор Наталья Юзюк. Номинация Сила культуры
20 из 20

Работу Натальи Юзюк "И пусть война подождет" отметили вторым местом в номинации "Сила культуры".

© Фото : Наталья Юзюк/"Я служу в ВКС!"
 
ФотоАрмияВоздушно-космические силы России
 
 
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