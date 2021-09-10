"Не волнуйся, командир, не подведем": победители конкурса "Я служу в ВКС"
Лучшими в номинации "Не стареют душой ветераны" стали "Лица Победы" Ольги Шацкой.
Лучшими в номинации "Не стареют душой ветераны" стали "Лица Победы" Ольги Шацкой.
В номинации "В жизни есть место подвигу" победили "Вспоминая о былом" Сергея Пугачева.
В номинации "В жизни есть место подвигу" победили "Вспоминая о былом" Сергея Пугачева.
"Освободитель Белоруссии", запечатленный Евгением Бычковым, поднялся на второе место в номинации "Не стареют душой ветераны".
"Освободитель Белоруссии", запечатленный Евгением Бычковым, поднялся на второе место в номинации "Не стареют душой ветераны".
Первое место в номинации "Гарнизонные будни" досталось одноименному фото Николая Шандры.
Первое место в номинации "Гарнизонные будни" досталось одноименному фото Николая Шандры.
Победу в номинации "Знание — сила" одержал автор снимка "Не волнуйся, командир, не подведем" Иван Рузин.
Победу в номинации "Знание — сила" одержал автор снимка "Не волнуйся, командир, не подведем" Иван Рузин.
"Везде пройдем", уверен фотограф Виктор Пищугин. Второе место в номинации "Знание — сила".
"Везде пройдем", уверен фотограф Виктор Пищугин. Второе место в номинации "Знание — сила".
"Есть такая профессия — родину защищать", напоминает Алексей Антонов. Победа номинации "В здоровом теле — здоровый дух".
"Есть такая профессия — родину защищать", напоминает Алексей Антонов. Победа номинации "В здоровом теле — здоровый дух".
"Не сдаваться" призывает фотограф Денис Югай и получает место в номинации "В здоровом теле — здоровый дух".
"Не сдаваться" призывает фотограф Денис Югай и получает место в номинации "В здоровом теле — здоровый дух".
Лучшим в номинации "Сила русского оружия" признали снимок "На полигон..." Александра Рыбальченко.
Лучшим в номинации "Сила русского оружия" признали снимок "На полигон..." Александра Рыбальченко.
Второе место в номинации "Сила русского оружия" жюри отдало "Покорителям Эльбруса" Александра Бадеева.
Второе место в номинации "Сила русского оружия" жюри отдало "Покорителям Эльбруса" Александра Бадеева.
Тройку лидеров в номинации "Сила русского оружия" замкнула "Красота боевой авиации" Юрия Узорина.
Тройку лидеров в номинации "Сила русского оружия" замкнула "Красота боевой авиации" Юрия Узорина.
"Тот поющий и цветущий яркий май" Екатерины Пичугиной занял первое место в номинации "Сила культуры".
"Тот поющий и цветущий яркий май" Екатерины Пичугиной занял первое место в номинации "Сила культуры".
Победу в номинации "Юнармия" праздновал автор фото "На прыжках" Марат Габидуллин.
Победу в номинации "Юнармия" праздновал автор фото "На прыжках" Марат Габидуллин.
"Специалисты должны уметь работать в совершенно разных, самых непредсказуемых условиях", убежден автор снимка Ислам Мамов. Ему достался приз зрительских симпатий.
"Специалисты должны уметь работать в совершенно разных, самых непредсказуемых условиях", убежден автор снимка Ислам Мамов. Ему достался приз зрительских симпатий.
"Ранняя пташка" Александра Шухова взлетела на первое место в номинации "ВКС — заслуженное мировое признание!".
"Ранняя пташка" Александра Шухова взлетела на первое место в номинации "ВКС — заслуженное мировое признание!".
В номинации "Он сказал: "Поехали!" лучше всех оказались "Наследники Великих Побед" Андрея Моргунова.
В номинации "Он сказал: "Поехали!" лучше всех оказались "Наследники Великих Побед" Андрея Моргунова.
"Встреча олимпийских чемпионов" принесла Денису Давыдову победу в номинации "Приз прессы".
"Встреча олимпийских чемпионов" принесла Денису Давыдову победу в номинации "Приз прессы".
Лучшим в номинации "День Победы" стал снимок "Спасибо, зритель, дорогой и боевой!" Александра Яблонских.
Лучшим в номинации "День Победы" стал снимок "Спасибо, зритель, дорогой и боевой!" Александра Яблонских.
"Воздушные стражи" Ирины Теущаковой победили в одноименной номинации.
"Воздушные стражи" Ирины Теущаковой победили в одноименной номинации.
Работу Натальи Юзюк "И пусть война подождет" отметили вторым местом в номинации "Сила культуры".
Работу Натальи Юзюк "И пусть война подождет" отметили вторым местом в номинации "Сила культуры".