https://ria.ru/20210910/videoigry-1749551056.html

Власти поддержат популяризирующие русскую культуру видеоигры

Власти поддержат популяризирующие русскую культуру видеоигры - РИА Новости, 10.09.2021

Власти поддержат популяризирующие русскую культуру видеоигры

Власти РФ в рамках второго пакета мер поддержки IT-отрасли подготовят предложения по созданию фонда для поддержки разработки видеоигр, популяризирующих русскую... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T16:03

2021-09-10T16:03

2021-09-10T16:12

общество

технологии

россия

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Власти РФ в рамках второго пакета мер поддержки IT-отрасли подготовят предложения по созданию фонда для поддержки разработки видеоигр, популяризирующих русскую культуру и историю, следует из проекта "дорожной карты" второго пакета мер поддержки российской IT-отрасли, копия которой есть в распоряжении РИА Новости.Как указывается в проекте документа, создание Фонда поддержки разработки игровых проектов повысит привлекательность инвестиций в проекты по разработке компьютерных игр и приведет к развитию сегмента подобной разработки.Кроме того, запланировано внести изменения в нормативные правовые акты "предусматривающих установление для российских компаний - аудиовизуальных сервисов механизмов стимулирования производства отечественного аудиовизуального контента". Это позволит создать наиболее благоприятный режим для производства российского аудиовизуального контента и простимулирует его производство.Помимо этого, запланировано в рамках исполнения федерального проекта "Информационная безопасность" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" обеспечить введение в эксплуатацию трех сегментов киберполигона для обучения специалистов и экспертов разного профиля и руководителей правилам и техникам в сфере информационной безопасности.В рамках реализации "дорожной карты" предполагается внесение в федеральный проект изменений с целью включить результаты, которые предусматривают "проведение обучения ключевых руководителей и специалистов по информационной безопасности зарубежных стран с участием российских компаний-вендоров программного обеспечения по информационной безопасности за счет средств федерального бюджета".Изменения также должны предусматривать "обучение иностранных студентов решениям в сфере информационной безопасности в ВУЗах Российской Федерации совместно с российскими компаниями-вендорами (профессиональное образование, дополнительное образование)".

https://ria.ru/20190910/1558509392.html

https://realty.ria.ru/20210910/ipoteka-1749527742.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, россия