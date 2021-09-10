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Власти поддержат популяризирующие русскую культуру видеоигры
Власти поддержат популяризирующие русскую культуру видеоигры - РИА Новости, 10.09.2021
Власти поддержат популяризирующие русскую культуру видеоигры
Власти РФ в рамках второго пакета мер поддержки IT-отрасли подготовят предложения по созданию фонда для поддержки разработки видеоигр, популяризирующих русскую... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T16:03
2021-09-10T16:12
общество
технологии
россия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Власти РФ в рамках второго пакета мер поддержки IT-отрасли подготовят предложения по созданию фонда для поддержки разработки видеоигр, популяризирующих русскую культуру и историю, следует из проекта "дорожной карты" второго пакета мер поддержки российской IT-отрасли, копия которой есть в распоряжении РИА Новости.Как указывается в проекте документа, создание Фонда поддержки разработки игровых проектов повысит привлекательность инвестиций в проекты по разработке компьютерных игр и приведет к развитию сегмента подобной разработки.Кроме того, запланировано внести изменения в нормативные правовые акты "предусматривающих установление для российских компаний - аудиовизуальных сервисов механизмов стимулирования производства отечественного аудиовизуального контента". Это позволит создать наиболее благоприятный режим для производства российского аудиовизуального контента и простимулирует его производство.Помимо этого, запланировано в рамках исполнения федерального проекта "Информационная безопасность" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" обеспечить введение в эксплуатацию трех сегментов киберполигона для обучения специалистов и экспертов разного профиля и руководителей правилам и техникам в сфере информационной безопасности.В рамках реализации "дорожной карты" предполагается внесение в федеральный проект изменений с целью включить результаты, которые предусматривают "проведение обучения ключевых руководителей и специалистов по информационной безопасности зарубежных стран с участием российских компаний-вендоров программного обеспечения по информационной безопасности за счет средств федерального бюджета".Изменения также должны предусматривать "обучение иностранных студентов решениям в сфере информационной безопасности в ВУЗах Российской Федерации совместно с российскими компаниями-вендорами (профессиональное образование, дополнительное образование)".
https://ria.ru/20190910/1558509392.html
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общество, технологии, россия
16:03 10.09.2021 (обновлено: 16:12 10.09.2021)
 
Власти поддержат популяризирующие русскую культуру видеоигры

В России подготовят предложения по созданию фонда для поддержки разработки видеоигр

© РИА Новости / Игорь ЗарембоДети на компьютерных занятиях
Дети на компьютерных занятиях - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Власти РФ в рамках второго пакета мер поддержки IT-отрасли подготовят предложения по созданию фонда для поддержки разработки видеоигр, популяризирующих русскую культуру и историю, следует из проекта "дорожной карты" второго пакета мер поддержки российской IT-отрасли, копия которой есть в распоряжении РИА Новости.
Как указывается в проекте документа, создание Фонда поддержки разработки игровых проектов повысит привлекательность инвестиций в проекты по разработке компьютерных игр и приведет к развитию сегмента подобной разработки.
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Кроме того, запланировано внести изменения в нормативные правовые акты "предусматривающих установление для российских компаний - аудиовизуальных сервисов механизмов стимулирования производства отечественного аудиовизуального контента". Это позволит создать наиболее благоприятный режим для производства российского аудиовизуального контента и простимулирует его производство.
Помимо этого, запланировано в рамках исполнения федерального проекта "Информационная безопасность" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" обеспечить введение в эксплуатацию трех сегментов киберполигона для обучения специалистов и экспертов разного профиля и руководителей правилам и техникам в сфере информационной безопасности.
В рамках реализации "дорожной карты" предполагается внесение в федеральный проект изменений с целью включить результаты, которые предусматривают "проведение обучения ключевых руководителей и специалистов по информационной безопасности зарубежных стран с участием российских компаний-вендоров программного обеспечения по информационной безопасности за счет средств федерального бюджета".
Изменения также должны предусматривать "обучение иностранных студентов решениям в сфере информационной безопасности в ВУЗах Российской Федерации совместно с российскими компаниями-вендорами (профессиональное образование, дополнительное образование)".
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