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https://ria.ru/20210910/varshava-1749536739.html
В Польше заявили, что их позиция против "Северного потока — 2" неизменна
В Польше заявили, что их позиция против "Северного потока — 2" неизменна - РИА Новости, 10.09.2021
В Польше заявили, что их позиция против "Северного потока — 2" неизменна
Позиция Варшавы, выступающей против "Северного потока — 2", неизменна, заявил глава МИД Польши Збигнев Рау на совместной пресс-конференции в Веймаре с немецким... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T15:10
2021-09-10T15:32
в мире
варшава
польша
северный поток — 2
россия
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БЕРЛИН, 10 сен - РИА Новости. Позиция Варшавы, выступающей против "Северного потока — 2", неизменна, заявил глава МИД Польши Збигнев Рау на совместной пресс-конференции в Веймаре с немецким и французским коллегами Хайко Маасом и Жаном-Ивом Ле Дрианом."Действительно, что касается общественного мнения в Польше и польских политических сил, то наша позиция остается неизменной в отношении оценки этого инвестиционного проекта. Но, несмотря на углубленную дискуссию по этому вопросу, не удалось остановить этот проект. То есть проект... завершен физически, я затронул этот вопрос на сегодняшней встрече (с главами МИД ФРГ и Франции)", - заявил Рау.По словам министра, он "выразил надежду" на "поиск решений для закрытия дефицита безопасности в Европе", который, по его мнению, возник в результате завершения проекта "Северный поток — 2". Он добавил, что Варшава, Берлин и Париж "будут работать вместе над тем, чтобы "потенциальные последствия этого решения (строительства "Северного потока — 2" - ред.) были остановлены".Газопровод "Северный поток — 2" был полностью построен в пятницу утром, сообщил "Газпром" в своем официальном Telegram-канале.
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в мире, варшава, польша, северный поток — 2, россия
15:10 10.09.2021 (обновлено: 15:32 10.09.2021)
 
В Польше заявили, что их позиция против "Северного потока — 2" неизменна

В Польше заявили, что их позиция против "Северного потока — 2" неизменна

© Фото : Nord Stream 2Специалисты трубоукладочной баржи "Фортуна" после сварки последней трубы второй нитки газопровода "Северный поток ‑ 2" в Балтийском море
Специалисты трубоукладочной баржи Фортуна после сварки последней трубы второй нитки газопровода Северный поток ‑ 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© Фото : Nord Stream 2
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БЕРЛИН, 10 сен - РИА Новости. Позиция Варшавы, выступающей против "Северного потока — 2", неизменна, заявил глава МИД Польши Збигнев Рау на совместной пресс-конференции в Веймаре с немецким и французским коллегами Хайко Маасом и Жаном-Ивом Ле Дрианом.
"Действительно, что касается общественного мнения в Польше и польских политических сил, то наша позиция остается неизменной в отношении оценки этого инвестиционного проекта. Но, несмотря на углубленную дискуссию по этому вопросу, не удалось остановить этот проект. То есть проект... завершен физически, я затронул этот вопрос на сегодняшней встрече (с главами МИД ФРГ и Франции)", - заявил Рау.
По словам министра, он "выразил надежду" на "поиск решений для закрытия дефицита безопасности в Европе", который, по его мнению, возник в результате завершения проекта "Северный поток — 2". Он добавил, что Варшава, Берлин и Париж "будут работать вместе над тем, чтобы "потенциальные последствия этого решения (строительства "Северного потока — 2" - ред.) были остановлены".
Газопровод "Северный поток — 2" был полностью построен в пятницу утром, сообщил "Газпром" в своем официальном Telegram-канале.
Как достроили Северный поток 2: ход работ в графике
Вчера, 14:56
Оператор "Северного потока — 2" показал, как достроили трубопровод
 
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