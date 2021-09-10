https://ria.ru/20210910/varshava-1749536739.html

В Польше заявили, что их позиция против "Северного потока — 2" неизменна

В Польше заявили, что их позиция против "Северного потока — 2" неизменна - РИА Новости, 10.09.2021

В Польше заявили, что их позиция против "Северного потока — 2" неизменна

Позиция Варшавы, выступающей против "Северного потока — 2", неизменна, заявил глава МИД Польши Збигнев Рау на совместной пресс-конференции в Веймаре с немецким... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T15:10

2021-09-10T15:10

2021-09-10T15:32

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варшава

польша

северный поток — 2

россия

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БЕРЛИН, 10 сен - РИА Новости. Позиция Варшавы, выступающей против "Северного потока — 2", неизменна, заявил глава МИД Польши Збигнев Рау на совместной пресс-конференции в Веймаре с немецким и французским коллегами Хайко Маасом и Жаном-Ивом Ле Дрианом."Действительно, что касается общественного мнения в Польше и польских политических сил, то наша позиция остается неизменной в отношении оценки этого инвестиционного проекта. Но, несмотря на углубленную дискуссию по этому вопросу, не удалось остановить этот проект. То есть проект... завершен физически, я затронул этот вопрос на сегодняшней встрече (с главами МИД ФРГ и Франции)", - заявил Рау.По словам министра, он "выразил надежду" на "поиск решений для закрытия дефицита безопасности в Европе", который, по его мнению, возник в результате завершения проекта "Северный поток — 2". Он добавил, что Варшава, Берлин и Париж "будут работать вместе над тем, чтобы "потенциальные последствия этого решения (строительства "Северного потока — 2" - ред.) были остановлены".Газопровод "Северный поток — 2" был полностью построен в пятницу утром, сообщил "Газпром" в своем официальном Telegram-канале.

https://ria.ru/20210910/truboprovod-1749525615.html

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в мире, варшава, польша, северный поток — 2, россия