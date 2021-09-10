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Говорить о единой валюте России и Белоруссии рано, считает Набиуллина
Говорить о единой валюте России и Белоруссии рано, считает Набиуллина - РИА Новости, 10.09.2021
Говорить о единой валюте России и Белоруссии рано, считает Набиуллина
Говорить о создании единой валюты России и Белоруссии преждевременно, считает глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T15:41
2021-09-10T15:41
2021-09-10T16:06
союзное государство
белоруссия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
россия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Говорить о создании единой валюты России и Белоруссии преждевременно, считает глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Что касается единой валюты, мне кажется, об этом говорить преждевременно. Об этом сказал и президент России", - сказала она на пресс-конференции в пятницу.Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по итогам переговоров в четверг объявили, что согласован ряд союзных программ, которые, в частности, предусматривают интеграцию валютных систем, общие принципы взимания косвенных налогов, борьбу с терроризмом, переход к единой промышленной политике и доступу к госзакупкам и госзаказам, а также о создании объединенного рынка газа.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее заявил, что речи о введении единой валюты России и Белоруссии пока не идет, такие перспективы не просматриваются.
https://ria.ru/20210909/integratsiya-1749142834.html
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белоруссия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия
15:41 10.09.2021 (обновлено: 16:06 10.09.2021)
Говорить о единой валюте России и Белоруссии рано, считает Набиуллина
Глава ЦБ Набиуллина: говорить о создании единой валюты России и Белоруссии преждевремнно