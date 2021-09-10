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Песков отверг предположение о введении единой валюты России и Белоруссии
Песков отверг предположение о введении единой валюты России и Белоруссии - РИА Новости, 10.09.2021
Песков отверг предположение о введении единой валюты России и Белоруссии
Речи о введении единой валюты России и Белоруссии пока не идет, такие перспективы не просматриваются, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T12:38
2021-09-10T12:38
2021-09-10T12:38
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Речи о введении единой валюты России и Белоруссии пока не идет, такие перспективы не просматриваются, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Об этом пока речи не идет, вчера об этом в частности говорили оба президента, мы задавали вопрос про это. Пока они (перспективы - ред.) не просматриваются", - сказал Песков на вопрос журналистов о том, реалистично ли появление единой валюты Союзного государства и когда это может произойти.Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по итогам переговоров в четверг объявили, что согласован ряд союзных программ, которые, в частности, предусматривают интеграцию валютных систем, общие принципы взимания косвенных налогов, борьбу с терроризмом, переход к единой промышленной политике и доступу к госзакупкам и госзаказам, а также о создании объединенного рынка газа.
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политика, рубль, белоруссия, владимир путин, дмитрий песков, александр лукашенко, россия
Песков отверг предположение о введении единой валюты России и Белоруссии
Песков: пока речи о введении единой валюты России и Белоруссии не идет