https://ria.ru/20210910/valyuta-1749498488.html

Песков отверг предположение о введении единой валюты России и Белоруссии

Песков отверг предположение о введении единой валюты России и Белоруссии - РИА Новости, 10.09.2021

Песков отверг предположение о введении единой валюты России и Белоруссии

Речи о введении единой валюты России и Белоруссии пока не идет, такие перспективы не просматриваются, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T12:38

2021-09-10T12:38

2021-09-10T12:38

союзное государство

политика

рубль

белоруссия

владимир путин

дмитрий песков

александр лукашенко

россия

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Речи о введении единой валюты России и Белоруссии пока не идет, такие перспективы не просматриваются, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Об этом пока речи не идет, вчера об этом в частности говорили оба президента, мы задавали вопрос про это. Пока они (перспективы - ред.) не просматриваются", - сказал Песков на вопрос журналистов о том, реалистично ли появление единой валюты Союзного государства и когда это может произойти.Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по итогам переговоров в четверг объявили, что согласован ряд союзных программ, которые, в частности, предусматривают интеграцию валютных систем, общие принципы взимания косвенных налогов, борьбу с терроризмом, переход к единой промышленной политике и доступу к госзакупкам и госзаказам, а также о создании объединенного рынка газа.

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белоруссия

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политика, рубль, белоруссия, владимир путин, дмитрий песков, александр лукашенко, россия