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Путин прокомментировал идею создания единой валюты России и Белоруссии

Путин прокомментировал идею создания единой валюты России и Белоруссии - РИА Новости, 10.09.2021

Путин прокомментировал идею создания единой валюты России и Белоруссии

Для создания единой валюты России и Белоруссии надо создать единую макроэкономическую политику, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T01:47

2021-09-10T01:47

2021-09-10T01:47

экономика

белоруссия

москва

владимир путин

центральный банк рф (цб рф)

александр лукашенко

цены на нефть

россия

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Для создания единой валюты России и Белоруссии надо создать единую макроэкономическую политику, сказал президент РФ Владимир Путин.В четверг в Москве состоялись переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. На пресс-конференции после встречи белорусский лидер напомнил о сложностях, с которыми пришлось столкнуться ведомствам, анализировавшим перспективу единой валюты: ЦБ обеих стран заявляли, что государства пока не готовы к этому.В свою очередь Путин отметил, что к такому сложному вопросу нужно подходить постепенно.Также президент РФ указал, что некоторые европейские страны сталкиваются с проблемами из-за единой валюты внутри ЕС."Поэтому нам нужно очень аккуратно действовать, анализировать плюсы и минусы, положительные стороны наших соседей и отрицательные примеры. Мы стараемся это делать", - добавил российский президент.

https://radiosputnik.ria.ru/20210909/peregovory-1749430684.html

белоруссия

москва

россия

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экономика, белоруссия, москва, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), александр лукашенко, цены на нефть, россия