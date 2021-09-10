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Путин прокомментировал идею создания единой валюты России и Белоруссии
Путин прокомментировал идею создания единой валюты России и Белоруссии - РИА Новости, 10.09.2021
Путин прокомментировал идею создания единой валюты России и Белоруссии
Для создания единой валюты России и Белоруссии надо создать единую макроэкономическую политику, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T01:47
2021-09-10T01:47
2021-09-10T01:47
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владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
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россия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Для создания единой валюты России и Белоруссии надо создать единую макроэкономическую политику, сказал президент РФ Владимир Путин.В четверг в Москве состоялись переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. На пресс-конференции после встречи белорусский лидер напомнил о сложностях, с которыми пришлось столкнуться ведомствам, анализировавшим перспективу единой валюты: ЦБ обеих стран заявляли, что государства пока не готовы к этому.В свою очередь Путин отметил, что к такому сложному вопросу нужно подходить постепенно.Также президент РФ указал, что некоторые европейские страны сталкиваются с проблемами из-за единой валюты внутри ЕС."Поэтому нам нужно очень аккуратно действовать, анализировать плюсы и минусы, положительные стороны наших соседей и отрицательные примеры. Мы стараемся это делать", - добавил российский президент.
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экономика, белоруссия, москва, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), александр лукашенко, цены на нефть, россия
Путин прокомментировал идею создания единой валюты России и Белоруссии
Президент Путин: для создания единой валюты нужна общая макроэкономическая политика
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Для создания единой валюты России и Белоруссии надо создать единую макроэкономическую политику, сказал президент РФ Владимир Путин.
В четверг в Москве
состоялись переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко
. На пресс-конференции после встречи белорусский лидер напомнил о сложностях, с которыми пришлось столкнуться ведомствам, анализировавшим перспективу единой валюты: ЦБ
обеих стран заявляли, что государства пока не готовы к этому.
В свою очередь Путин отметил, что к такому сложному вопросу нужно подходить постепенно.
"Важно как раз проведение единой макроэкономической политики. Вот первые шаги сделаны в этом. Я говорил, что Центральные банки России и Белоруссии должны гармонизировать денежно-кредитную политику, добиться интеграции платежных систем, информационной безопасности в финансовой сфере. Это все - подход к более сложному и тяжелому снаряду" - сказал российский лидер.
Также президент РФ указал, что некоторые европейские страны сталкиваются с проблемами из-за единой валюты внутри ЕС.
"Поэтому нам нужно очень аккуратно действовать, анализировать плюсы и минусы, положительные стороны наших соседей и отрицательные примеры. Мы стараемся это делать", - добавил российский президент.