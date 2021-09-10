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Гинцбург сравнил эффективность "Спутника V" и других вакцин
Гинцбург сравнил эффективность "Спутника V" и других вакцин - РИА Новости, 10.09.2021
Гинцбург сравнил эффективность "Спутника V" и других вакцин
Спектр антител после вакцинации "Спутником V" шире, чем после многих других вакцин, его эффективность составляет от 83 до 94% по разным показателям и в... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T17:02
2021-09-10T17:02
2021-09-10T17:02
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нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Спектр антител после вакцинации "Спутником V" шире, чем после многих других вакцин, его эффективность составляет от 83 до 94% по разным показателям и в зависимости от методики подсчета, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург."Спектр протективных, защитных антител, который вырабатывается при вакцинации "Спутником V", гораздо шире, чем многих других вакцин... Эффективность защиты "Спутника V", по данным министерства здравоохранения, на сегодняшний день составляет от 83 до 94% в зависимости по каким показателям и как считать",- сказал Гинцбург на Форуме социальных инноваций регионов.
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общество, коронавирусы, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), александр гинцбург, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
Гинцбург сравнил эффективность "Спутника V" и других вакцин
Глава НИЦ Гамалеи Гинцбург: спектр антител после "Спутника V" шире, чем у других вакцин