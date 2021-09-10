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Гинцбург сравнил эффективность "Спутника V" и других вакцин

Гинцбург сравнил эффективность "Спутника V" и других вакцин - РИА Новости, 10.09.2021

Гинцбург сравнил эффективность "Спутника V" и других вакцин

Спектр антител после вакцинации "Спутником V" шире, чем после многих других вакцин, его эффективность составляет от 83 до 94% по разным показателям и в... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T17:02

2021-09-10T17:02

2021-09-10T17:02

распространение коронавируса

общество

коронавирусы

нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

александр гинцбург

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вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Спектр антител после вакцинации "Спутником V" шире, чем после многих других вакцин, его эффективность составляет от 83 до 94% по разным показателям и в зависимости от методики подсчета, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург."Спектр протективных, защитных антител, который вырабатывается при вакцинации "Спутником V", гораздо шире, чем многих других вакцин... Эффективность защиты "Спутника V", по данным министерства здравоохранения, на сегодняшний день составляет от 83 до 94% в зависимости по каким показателям и как считать",- сказал Гинцбург на Форуме социальных инноваций регионов.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, коронавирусы, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), александр гинцбург, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19