https://ria.ru/20210910/usloviya-1749448406.html
В ЕР предложили изменить отопительные нормы после взрыва в Ногинске
В ЕР предложили изменить отопительные нормы после взрыва в Ногинске - РИА Новости, 10.09.2021
В ЕР предложили изменить отопительные нормы после взрыва в Ногинске
Депутат Госдумы от "Единой России" Елена Вторыгина на фоне трагедии в Ногинске обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением включать отопление РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T03:25
2021-09-10T03:25
2021-09-10T05:29
ногинск
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
михаил мишустин
елена вторыгина
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Елена Вторыгина на фоне трагедии в Ногинске обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением включать отопление при предельной среднесуточной температуре десять градусов, а не восемь, при этом такая температура должна держаться три дня, а не пять, как сейчас. Копия запроса имеется в распоряжении РИА Новости.В Ногинске 8 сентября в жилом доме взорвался бытовой газ. Обрушились второй и третий этажи здания и частично четвертый этаж. Были эвакуированы более 170 человек. По последним данным МЧС, погибли семь человек, 15 пострадали.Депутат со ссылкой на информацию в СМИ отметила, что причиной взрыва мог стать газ, который на фоне похолодания в Подмосковье включили жильцы на ночь для обогрева квартиры.Она напомнила, что начало отопительного сезона зависит от среднесуточной температуры, которая должна в течение пяти дней держаться ниже восьми градусов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210909/noginsk-1749348761.html
ногинск
московская область (подмосковье)
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ногинск, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), михаил мишустин, елена вторыгина
03:25 10.09.2021 (обновлено: 05:29 10.09.2021)
В ЕР предложили изменить отопительные нормы после взрыва в Ногинске
Депутат Госдумы Вторыгина предложила изменить отопительные нормы после взрыва в Ногинске