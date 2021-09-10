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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20210910/urozhay-1749502452.html
В департаменте АПК Тюменской области рассказали о темпах уборки урожая
В департаменте АПК Тюменской области рассказали о темпах уборки урожая - РИА Новости, 10.09.2021
В департаменте АПК Тюменской области рассказали о темпах уборки урожая
Аграрии Тюменской области собрали урожай почти с 345 тысяч гектаровпосеянных площадей, сообщает пресс-служба областного департамента агропромышленного... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T12:50
2021-09-10T12:50
тюменская область
исетский район
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ТЮМЕНЬ, 10 сен – РИА Новости. Аграрии Тюменской области собрали урожай почти с 345 тысяч гектаровпосеянных площадей, сообщает пресс-служба областного департамента агропромышленного комплекса."Таким образом на 10 сентября 2021 года аграриям региона удалось провести обмолот зерновых и зернобобовых культур на 50 процентов. Валовой сбор при этом составил порядка 566 тысяч тонн", - говорится в пресс-релизе.Департамент отмечает, что наиболее близки к финишу хлеборобы Сладковского района, где убрано уже 87 процентов полей. Догоняют лидеров и аграрии Исетского района, которые обмолотили 82 процента зерновых и зернобобовых культур. Также нарастили темпы Тюменский район, Нижнетавдинский и Упоровский районы, где убрано по 60 и более процентов площадей.Активно идет уборка овощей. На 10 сентября 2021 года — почти 20 процентов от планируемых объемов. Валовой сбор при этом составил около 12 тысяч тонн, при урожайности 541 центнер с гектара. Это существенно выше, чем в предыдущие два года. Всего собрано свыше шести тысяч тонн капусты, более четырех тысяч тонн свеклы, почти 770 тонн моркови.На 45 процентов выполнили тюменские аграрии и планы по посеву озимых культур. Произведена засыпка свыше ста тысяч тонн семян яровых зерновых и зернобобовых культур под урожай 2022 года.
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исетский район, тюменский район
12:50 10.09.2021
 

В департаменте АПК Тюменской области рассказали о темпах уборки урожая

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка озимой пшеницы на поле
Уборка озимой пшеницы на поле - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ТЮМЕНЬ, 10 сен – РИА Новости. Аграрии Тюменской области собрали урожай почти с 345 тысяч гектаровпосеянных площадей, сообщает пресс-служба областного департамента агропромышленного комплекса.
"Таким образом на 10 сентября 2021 года аграриям региона удалось провести обмолот зерновых и зернобобовых культур на 50 процентов. Валовой сбор при этом составил порядка 566 тысяч тонн", - говорится в пресс-релизе.
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Департамент отмечает, что наиболее близки к финишу хлеборобы Сладковского района, где убрано уже 87 процентов полей. Догоняют лидеров и аграрии Исетского района, которые обмолотили 82 процента зерновых и зернобобовых культур. Также нарастили темпы Тюменский район, Нижнетавдинский и Упоровский районы, где убрано по 60 и более процентов площадей.
Активно идет уборка овощей. На 10 сентября 2021 года — почти 20 процентов от планируемых объемов. Валовой сбор при этом составил около 12 тысяч тонн, при урожайности 541 центнер с гектара. Это существенно выше, чем в предыдущие два года. Всего собрано свыше шести тысяч тонн капусты, более четырех тысяч тонн свеклы, почти 770 тонн моркови.
На 45 процентов выполнили тюменские аграрии и планы по посеву озимых культур. Произведена засыпка свыше ста тысяч тонн семян яровых зерновых и зернобобовых культур под урожай 2022 года.
 
Тюменская областьИсетский районТюменский район
 
 
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