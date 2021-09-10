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Ураган "Олаф" достиг побережья Мексики
Ураган "Олаф" достиг побережья Мексики - РИА Новости, 10.09.2021
Ураган "Олаф" достиг побережья Мексики
Центр урагана "Олаф" переместился из Тихого океана на побережье мексиканского штата Южная Нижняя Калифорния, сообщила национальная служба гражданской защиты. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T06:46
2021-09-10T06:46
2021-09-10T06:47
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МЕХИКО, 10 сен - РИА Новости. Центр урагана "Олаф" переместился из Тихого океана на побережье мексиканского штата Южная Нижняя Калифорния, сообщила национальная служба гражданской защиты.По последним данным Национальной комиссии по водным ресурсам, скорость ветра в эпицентре урагана составляет 150 километров в час с порывами до 185 километров в час.В городе Ла-Пас до 5.00 пятницы временно прекратил работу международный аэропорт. Власти штата объявили тревогу, отменив школьные занятия и работу госучреждений.Циклон помимо ураганного ветра угрожает северо-западу Мексики проливными дождями и возможными оползнями. Уровень осадков в отдельных районах Южной Нижней Калифорнии может достичь 250 миллиметров, сильные дожди ожидаются в штатах Синалоа, Наярит, Халиско, Колима, Дуранго и Сакатекас. Высота волн на побережье Калифорнии может достичь 7 метров, в южной части моря Кортеса и на побережье Синалоа - до 5 метров.Власти настоятельно рекомендуют населению следить за уведомлениями комиссии по водным ресурсам и следовать указаниям службы гражданской защиты. Морское судоходство в районе прохождения урагана должно принимать крайние меры предосторожности.Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна превышать 120 километров в час. Если скорость ветра превысит 150 километров в час, категория урагана будет повышена до второй, при 180 – до третьей, при 210 – до четвертой. Пятая категория присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 километров в час.
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в мире, мексика, сакатекас, синалоа
06:46 10.09.2021 (обновлено: 06:47 10.09.2021)
Ураган "Олаф" достиг побережья Мексики
Ураган "Олаф" обрушился на побережье штата Южная Нижняя Калифорния в Мексике
МЕХИКО, 10 сен - РИА Новости.
Центр урагана "Олаф" переместился из Тихого океана на побережье мексиканского штата Южная Нижняя Калифорния, сообщила
национальная служба гражданской защиты.
"Ураган "Олаф" обрушился на побережье! Предупреждаем о максимальной опасности центральной и южной части Южной Нижней Калифорнии. Держитесь подальше от окон и избегайте травм, если они сломаются. Оставайтесь в безопасности в своем доме или временном убежище, пока власти не укажут, что опасность миновала", - сообщила в своем блоге в Twitter Служба гражданской защиты Мексики.
По последним данным Национальной комиссии по водным ресурсам, скорость ветра в эпицентре урагана составляет 150 километров в час с порывами до 185 километров в час.
В городе Ла-Пас до 5.00 пятницы временно прекратил работу международный аэропорт. Власти штата объявили тревогу, отменив школьные занятия и работу госучреждений.
Циклон помимо ураганного ветра угрожает северо-западу Мексики проливными дождями и возможными оползнями. Уровень осадков в отдельных районах Южной Нижней Калифорнии может достичь 250 миллиметров, сильные дожди ожидаются в штатах Синалоа, Наярит, Халиско, Колима, Дуранго
и Сакатекас. Высота волн на побережье Калифорнии может достичь 7 метров, в южной части моря Кортеса и на побережье Синалоа - до 5 метров.
"Дожди, вызванные тропическим циклоном, могут вызвать оползни, повышение уровня рек и ручьев, а также разливы и наводнения в низменных районах", - говорится в сообщении комиссии.
Власти настоятельно рекомендуют населению следить за уведомлениями комиссии по водным ресурсам и следовать указаниям службы гражданской защиты. Морское судоходство в районе прохождения урагана должно принимать крайние меры предосторожности.
Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна превышать 120 километров в час. Если скорость ветра превысит 150 километров в час, категория урагана будет повышена до второй, при 180 – до третьей, при 210 – до четвертой. Пятая категория присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 километров в час.