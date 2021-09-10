Украине необходимо осознанное сопротивление власти, заявил Медведчук
Глава ОПЗЖ Медведчук: Украине необходимо осознанное гражданское сопротивление власти
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа За жизнь" Виктор Медведчук в Печерском районном суде Киева
КИЕВ, 10 сен - РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук считает, что Украине необходимо осознанное и созидательное гражданское сопротивление действующей власти.
Ранее однопартиец Медведчука, депутат Верховной рады Ренат Кузьмин заявил, что на Украине происходит узурпация власти, но она продлится недолго. Парламентарий считает проявлением узурпации и диктатуры введение президентом Украины Владимиром Зеленским санкций против оппозиционных СМИ и наступление на свободу слова.
"Украине как никогда необходимо гражданское сопротивление действующей власти, которая формирует тоталитарную, диктаторскую государственную систему. И это не Майдан и беспорядки. Сопротивление должно быть осознанным, созидательным и эффективным", - цитирует Медведчука пресс-служба партии.
По его мнению, основой сопротивления каждого гражданина Украины должно стать не "эмоциональное недовольство властью", а твердая гражданская позиция относительно нерушимости конституции Украины, законности, незыблемости прав и свобод граждан, вне зависимости от языка. религии и политических взглядов. Медведчук отметил, что ОПЗЖ ведет политическую борьбу, которая будет "борьбой за свободу", в частности борьбой за свободу от беззакония и произвола власти и свободу от внешнего управления. Медведчук считает, что нынешняя власть Украины доказала свою "никчемность, некомпетентность и лживость".
"Я обращаюсь к каждому гражданину Украины: если вы видите, что страна гибнет ‒ боритесь за ее будущее, за правду и справедливость. Нашей стране нужны мир, закон и справедливость, а не война, неработающие законы и произвол властей… Сегодня я предлагаю всем политическим силам и гражданам страны бороться не между собой и даже не с властью, а бороться за страну, за основы государства, которые попирает нынешняя власть, бороться за общие принципы, без которых современной страны просто не будет", - добавил политик.
Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание. Позднее по решению СНБО под санкции на Украине попали издания "Страна.UA" и "Шарий.нет".
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