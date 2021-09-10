https://ria.ru/20210910/ukraina-1749468429.html

Украине необходимо осознанное сопротивление власти, заявил Медведчук

Украине необходимо осознанное сопротивление власти, заявил Медведчук - РИА Новости, 10.09.2021

Украине необходимо осознанное сопротивление власти, заявил Медведчук

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук считает, что Украине необходимо осознанное и созидательное... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T10:18

2021-09-10T10:18

2021-09-10T10:18

в мире

украина

владимир зеленский

виктор медведчук

112 украина

страна.ua

тарас козак

оппозиционная платформа - за жизнь

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КИЕВ, 10 сен - РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук считает, что Украине необходимо осознанное и созидательное гражданское сопротивление действующей власти.Ранее однопартиец Медведчука, депутат Верховной рады Ренат Кузьмин заявил, что на Украине происходит узурпация власти, но она продлится недолго. Парламентарий считает проявлением узурпации и диктатуры введение президентом Украины Владимиром Зеленским санкций против оппозиционных СМИ и наступление на свободу слова."Украине как никогда необходимо гражданское сопротивление действующей власти, которая формирует тоталитарную, диктаторскую государственную систему. И это не Майдан и беспорядки. Сопротивление должно быть осознанным, созидательным и эффективным", - цитирует Медведчука пресс-служба партии.По его мнению, основой сопротивления каждого гражданина Украины должно стать не "эмоциональное недовольство властью", а твердая гражданская позиция относительно нерушимости конституции Украины, законности, незыблемости прав и свобод граждан, вне зависимости от языка. религии и политических взглядов. Медведчук отметил, что ОПЗЖ ведет политическую борьбу, которая будет "борьбой за свободу", в частности борьбой за свободу от беззакония и произвола власти и свободу от внешнего управления. Медведчук считает, что нынешняя власть Украины доказала свою "никчемность, некомпетентность и лживость".Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание. Позднее по решению СНБО под санкции на Украине попали издания "Страна.UA" и "Шарий.нет".

https://ria.ru/20210910/ukraina-1749466029.html

https://ria.ru/20210909/minskie_soglasheniya-1749365375.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, виктор медведчук, 112 украина , страна.ua, тарас козак, оппозиционная платформа - за жизнь