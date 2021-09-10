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Украине необходимо осознанное сопротивление власти, заявил Медведчук
Украине необходимо осознанное сопротивление власти, заявил Медведчук - РИА Новости, 10.09.2021
Украине необходимо осознанное сопротивление власти, заявил Медведчук
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук считает, что Украине необходимо осознанное и созидательное... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T10:18
2021-09-10T10:18
в мире
украина
владимир зеленский
виктор медведчук
112 украина
страна.ua
тарас козак
оппозиционная платформа - за жизнь
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КИЕВ, 10 сен - РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук считает, что Украине необходимо осознанное и созидательное гражданское сопротивление действующей власти.Ранее однопартиец Медведчука, депутат Верховной рады Ренат Кузьмин заявил, что на Украине происходит узурпация власти, но она продлится недолго. Парламентарий считает проявлением узурпации и диктатуры введение президентом Украины Владимиром Зеленским санкций против оппозиционных СМИ и наступление на свободу слова."Украине как никогда необходимо гражданское сопротивление действующей власти, которая формирует тоталитарную, диктаторскую государственную систему. И это не Майдан и беспорядки. Сопротивление должно быть осознанным, созидательным и эффективным", - цитирует Медведчука пресс-служба партии.По его мнению, основой сопротивления каждого гражданина Украины должно стать не "эмоциональное недовольство властью", а твердая гражданская позиция относительно нерушимости конституции Украины, законности, незыблемости прав и свобод граждан, вне зависимости от языка. религии и политических взглядов. Медведчук отметил, что ОПЗЖ ведет политическую борьбу, которая будет "борьбой за свободу", в частности борьбой за свободу от беззакония и произвола власти и свободу от внешнего управления. Медведчук считает, что нынешняя власть Украины доказала свою "никчемность, некомпетентность и лживость".Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание. Позднее по решению СНБО под санкции на Украине попали издания "Страна.UA" и "Шарий.нет".
https://ria.ru/20210910/ukraina-1749466029.html
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в мире, украина, владимир зеленский, виктор медведчук, 112 украина , страна.ua, тарас козак, оппозиционная платформа - за жизнь
10:18 10.09.2021
 
Украине необходимо осознанное сопротивление власти, заявил Медведчук

Глава ОПЗЖ Медведчук: Украине необходимо осознанное гражданское сопротивление власти

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа За жизнь" Виктор Медведчук в Печерском районном суде Киева
Глава политсовета украинской партии Оппозиционная платформа За жизнь Виктор Медведчук в Печерском районном суде Киева - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 10 сен - РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук считает, что Украине необходимо осознанное и созидательное гражданское сопротивление действующей власти.
Ранее однопартиец Медведчука, депутат Верховной рады Ренат Кузьмин заявил, что на Украине происходит узурпация власти, но она продлится недолго. Парламентарий считает проявлением узурпации и диктатуры введение президентом Украины Владимиром Зеленским санкций против оппозиционных СМИ и наступление на свободу слова.
Президент Украины Владимир Зеленский на совместной встрече президентов Молдавии, Украины, Румынии и Польши в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
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"Украине как никогда необходимо гражданское сопротивление действующей власти, которая формирует тоталитарную, диктаторскую государственную систему. И это не Майдан и беспорядки. Сопротивление должно быть осознанным, созидательным и эффективным", - цитирует Медведчука пресс-служба партии.
По его мнению, основой сопротивления каждого гражданина Украины должно стать не "эмоциональное недовольство властью", а твердая гражданская позиция относительно нерушимости конституции Украины, законности, незыблемости прав и свобод граждан, вне зависимости от языка. религии и политических взглядов. Медведчук отметил, что ОПЗЖ ведет политическую борьбу, которая будет "борьбой за свободу", в частности борьбой за свободу от беззакония и произвола власти и свободу от внешнего управления. Медведчук считает, что нынешняя власть Украины доказала свою "никчемность, некомпетентность и лживость".
"Я обращаюсь к каждому гражданину Украины: если вы видите, что страна гибнет ‒ боритесь за ее будущее, за правду и справедливость. Нашей стране нужны мир, закон и справедливость, а не война, неработающие законы и произвол властей… Сегодня я предлагаю всем политическим силам и гражданам страны бороться не между собой и даже не с властью, а бороться за страну, за основы государства, которые попирает нынешняя власть, бороться за общие принципы, без которых современной страны просто не будет", - добавил политик.
Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание. Позднее по решению СНБО под санкции на Украине попали издания "Страна.UA" и "Шарий.нет".
Депутат Верховной рады и сопредседатель фракции партии Оппозиционная платформа - За жизнь Юрий Бойко - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
9 сентября, 15:28
Оппозиция обвинила власти Украины в невыполнении минских соглашений
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВиктор Медведчук112 УкраинаСтрана.uaТарас КозакОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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