https://ria.ru/20210910/ukraina-1749466029.html

Зеленский заявил о готовности Украины вступить в НАТО

Зеленский заявил о готовности Украины вступить в НАТО - РИА Новости, 10.09.2021

Зеленский заявил о готовности Украины вступить в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов ко вступлению в НАТО, стране кажется, что она нужна альянсу. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T10:03

2021-09-10T10:03

2021-09-10T10:23

владимир зеленский

в мире

украина

евросоюз

нато

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КИЕВ, 10 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов ко вступлению в НАТО, стране кажется, что она нужна альянсу.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

https://ria.ru/20210910/voyna-1749468723.html

украина

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владимир зеленский, в мире, украина, евросоюз, нато