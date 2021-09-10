10:03 10.09.2021 (обновлено: 10:23 10.09.2021)
Зеленский заявил о готовности Украины вступить в НАТО
Президент Украины Зеленский заявил о готовности страны вступить в НАТО
© Sputnik / Анатолий Кирияк / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на совместной встрече президентов Молдавии, Украины, Румынии и Польши в Кишиневе
© Sputnik / Анатолий Кирияк
КИЕВ, 10 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов ко вступлению в НАТО, стране кажется, что она нужна альянсу.
"Позиция моя очень простая: мы готовы к НАТО уровнем нашей армии, наших специалистов. Реформы которые мы проводим, я считаю, что в первую очередь нужны не кому-то, не НАТО, не ЕС, нужны нам, нашим людям… Мы не получаем того, на что способны, на что рассчитываем. Но (мы - ред.) просим, мы говорим о том, что нам кажется, что мы нужны НАТО, нам кажется, что без Украины крепкого ЕС не будет", - заявил Зеленский в ходе форума мероприятия YES Brainstorming в пятницу.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.