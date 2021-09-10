Посол Латвии заявил, что страны ЕС "не хотят новых проблем" из-за Украины
Посол Латвии Пойканс заявил, что страны ЕС "не хотят новых проблем" из-за Украины
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. В ЕС отсутствует общее понимание европейской перспективы Украины, при этом часть стран сообщества "не видят оснований для его расширения", об этом в интервью "Европейской правде" заявил посол Латвии на Украине Юрис Пойканс.
"Я не хотел бы спекулировать о 10, 20 или 30 годах (сроках возможного принятия Украины в ЕС. – прим. ред.). Ведь на сегодня у нас нет общего понимания в Европейском союзе о европейской перспективе Украины", - заявил он.
По его словам, членство в ЕС – вопрос консенсуса 27 стран-участников сообщества. "И пока его не будет, очень трудно говорить о каких-то там сроках. Эти 27 стран имеют очень разные взгляды относительно Украины, и часть из них пока не видят оснований для расширения Евросоюза", - указал Пойканс.
При этом страны, которые не выступают против принятия новых членов в сообщество, хотят видеть в нем те государства, которые "уже готовы к вступлению", объяснил дипломат. "Никто не хочет получать новые проблемы", – отметил он.
По словам Пойканса, в случае продолжения реформ и достижения "определенного прогресса" Украина, вероятно, сможет поставить вопрос о своем вступлении как в Брюсселе, так и в других столицах ЕС. "Тогда у Украины будут все основания заявить, что вы хотите чего-то большего, чем просто соглашение об ассоциации с Европейским Союзом", - заключил посол.
В конце августа экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украина, Грузия и Молдавия на данный момент не соответствуют условиям вступления в ЕС, для этого им понадобится "20 лет работы". При этом она посоветовала гражданам своей страны не инвестировать в Украину из-за риска потери вложений. Как указал вице-президент Еврокомиссии по экономическим вопросам Валдис Домбровскис, решение вопроса о запуске процедуры членства Украины в ЕС маловероятно в ближайшие годы.
26 августа, 19:47В Киеве обвинили Евросоюз в неготовности к интеграции с Украиной