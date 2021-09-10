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Казанский учитель математики вышел в финал конкурса Global Teacher Prize
Казанский учитель математики вышел в финал конкурса Global Teacher Prize - РИА Новости, 10.09.2021
Казанский учитель математики вышел в финал конкурса Global Teacher Prize
Преподаватель математики "Лицея-интерната № 2" в Казани Алмаз Хамидуллин вышел в финал Varkey Foundation Global Teacher Prize 2021, следует из пресс-релиза... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T20:23
2021-09-10T21:47
в мире
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казань
республика татарстан (татарстан)
юнеско
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ЛОНДОН, 10 сен — РИА Новости. Преподаватель математики "Лицея-интерната № 2" в Казани Алмаз Хамидуллин вышел в финал Varkey Foundation Global Teacher Prize 2021, следует из пресс-релиза конкурса.Соревнование, которое называют "нобелевской премией для учителей", проводится при поддержке ЮНЕСКО, главный приз составляет миллион долларов."Алмаз был избран из более восьми тысяч претендентов из 211 стран. В финал вышли 50 кандидатов", — говорится в сообщении.Цель Global Teacher Prize — отметить преподавателя, который сделал выдающийся вклад в профессию, а также привлечь внимание к ее важной роли в обществе.Организаторы отмечают, что Хамидуллин пробуждает интерес своих учеников к предмету благодаря сочетанию обучения и практических примеров, которые показывают связь математики с другими науками и ее применением в жизни.За последний год 50 его подопечных побеждали на олимпиадах, а некоторые поступили в университеты по всему миру за месяцы до окончания школы.
https://ria.ru/20210825/uchitel-1747235912.html
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в мире, школа, казань, республика татарстан (татарстан), юнеско, россия
20:23 10.09.2021 (обновлено: 21:47 10.09.2021)
 
Казанский учитель математики вышел в финал конкурса Global Teacher Prize

Учитель математики Хамидуллин из Казани вышел в финал конкурса Global Teacher Prize 2021

CC BY-SA 4.0 / Город Казань / Казанский учитель Алмаз Хамидуллин
Казанский учитель Алмаз Хамидуллин - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
CC BY-SA 4.0 / Город Казань /
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ЛОНДОН, 10 сен — РИА Новости. Преподаватель математики "Лицея-интерната № 2" в Казани Алмаз Хамидуллин вышел в финал Varkey Foundation Global Teacher Prize 2021, следует из пресс-релиза конкурса.
Соревнование, которое называют "нобелевской премией для учителей", проводится при поддержке ЮНЕСКО, главный приз составляет миллион долларов.
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"Алмаз был избран из более восьми тысяч претендентов из 211 стран. В финал вышли 50 кандидатов", — говорится в сообщении.
Цель Global Teacher Prize — отметить преподавателя, который сделал выдающийся вклад в профессию, а также привлечь внимание к ее важной роли в обществе.
Организаторы отмечают, что Хамидуллин пробуждает интерес своих учеников к предмету благодаря сочетанию обучения и практических примеров, которые показывают связь математики с другими науками и ее применением в жизни.
За последний год 50 его подопечных побеждали на олимпиадах, а некоторые поступили в университеты по всему миру за месяцы до окончания школы.
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