https://ria.ru/20210910/uchitel-1749601910.html

Казанский учитель математики вышел в финал конкурса Global Teacher Prize

Казанский учитель математики вышел в финал конкурса Global Teacher Prize - РИА Новости, 10.09.2021

Казанский учитель математики вышел в финал конкурса Global Teacher Prize

Преподаватель математики "Лицея-интерната № 2" в Казани Алмаз Хамидуллин вышел в финал Varkey Foundation Global Teacher Prize 2021, следует из пресс-релиза... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T20:23

2021-09-10T20:23

2021-09-10T21:47

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ЛОНДОН, 10 сен — РИА Новости. Преподаватель математики "Лицея-интерната № 2" в Казани Алмаз Хамидуллин вышел в финал Varkey Foundation Global Teacher Prize 2021, следует из пресс-релиза конкурса.Соревнование, которое называют "нобелевской премией для учителей", проводится при поддержке ЮНЕСКО, главный приз составляет миллион долларов."Алмаз был избран из более восьми тысяч претендентов из 211 стран. В финал вышли 50 кандидатов", — говорится в сообщении.Цель Global Teacher Prize — отметить преподавателя, который сделал выдающийся вклад в профессию, а также привлечь внимание к ее важной роли в обществе.Организаторы отмечают, что Хамидуллин пробуждает интерес своих учеников к предмету благодаря сочетанию обучения и практических примеров, которые показывают связь математики с другими науками и ее применением в жизни.За последний год 50 его подопечных побеждали на олимпиадах, а некоторые поступили в университеты по всему миру за месяцы до окончания школы.

https://ria.ru/20210825/uchitel-1747235912.html

https://ria.ru/20210906/uchitelya-1748858826.html

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в мире, школа, казань, республика татарстан (татарстан), юнеско, россия