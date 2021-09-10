https://ria.ru/20210910/ucheniya-1749614322.html

Кулеба увидел в учениях "Запад-2021"серьезные риски для Украины

Кулеба увидел в учениях "Запад-2021"серьезные риски для Украины - РИА Новости, 10.09.2021

Кулеба увидел в учениях "Запад-2021"серьезные риски для Украины

Сценарии, разыгрываемые на учениях "Запад-2021", которые совместно проводят ВС РФ и Белоруссии, несут очень большие риски для Украины, заявил министр... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T23:43

2021-09-10T23:43

2021-09-10T23:54

украина

белоруссия

вооруженные силы рф

савик шустер

дмитрий кулеба

россия

"запад-2021" (военные учения)

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КИЕВ, 10 сен - РИА Новости. Сценарии, разыгрываемые на учениях "Запад-2021", которые совместно проводят ВС РФ и Белоруссии, несут очень большие риски для Украины, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба."Что касается учений "Запад-2021", то нам нужно следить за этим внимательнее, что и делают наши военные и дипломаты. Те сценарии, которые там отрабатываются, несут очень большие риски", - заявил Кулеба в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24".Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2021" проходит с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти - в Белоруссии. Всего в маневрах примут участие до 200 тысяч военнослужащих, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. Цель учений - проверка уровня готовности и способности органов военного управления сил Белоруссии и России к совместным действиям при решении задач обеспечения военной безопасности и территориальной целостности Союзного государства и их взаимодействия в ходе боевых действий.

https://ria.ru/20210910/klimkin-1749607815.html

украина

белоруссия

россия

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украина, белоруссия, вооруженные силы рф, савик шустер, дмитрий кулеба, россия, "запад-2021" (военные учения)