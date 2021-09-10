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Кулеба увидел в учениях "Запад-2021"серьезные риски для Украины
Кулеба увидел в учениях "Запад-2021"серьезные риски для Украины - РИА Новости, 10.09.2021
Кулеба увидел в учениях "Запад-2021"серьезные риски для Украины
Сценарии, разыгрываемые на учениях "Запад-2021", которые совместно проводят ВС РФ и Белоруссии, несут очень большие риски для Украины, заявил министр... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T23:43
2021-09-10T23:43
2021-09-10T23:54
украина
белоруссия
вооруженные силы рф
савик шустер
дмитрий кулеба
россия
"запад-2021" (военные учения)
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КИЕВ, 10 сен - РИА Новости. Сценарии, разыгрываемые на учениях "Запад-2021", которые совместно проводят ВС РФ и Белоруссии, несут очень большие риски для Украины, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба."Что касается учений "Запад-2021", то нам нужно следить за этим внимательнее, что и делают наши военные и дипломаты. Те сценарии, которые там отрабатываются, несут очень большие риски", - заявил Кулеба в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24".Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2021" проходит с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти - в Белоруссии. Всего в маневрах примут участие до 200 тысяч военнослужащих, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. Цель учений - проверка уровня готовности и способности органов военного управления сил Белоруссии и России к совместным действиям при решении задач обеспечения военной безопасности и территориальной целостности Союзного государства и их взаимодействия в ходе боевых действий.
https://ria.ru/20210910/klimkin-1749607815.html
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украина, белоруссия, вооруженные силы рф, савик шустер, дмитрий кулеба, россия, "запад-2021" (военные учения)
23:43 10.09.2021 (обновлено: 23:54 10.09.2021)
Кулеба увидел в учениях "Запад-2021"серьезные риски для Украины
Глава МИД Украины Кулеба: сценарии учений "Запад-2021" несут очень большие риски