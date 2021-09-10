Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210910/ucheniya-1749614322.html
Кулеба увидел в учениях "Запад-2021"серьезные риски для Украины
Кулеба увидел в учениях "Запад-2021"серьезные риски для Украины - РИА Новости, 10.09.2021
Кулеба увидел в учениях "Запад-2021"серьезные риски для Украины
Сценарии, разыгрываемые на учениях "Запад-2021", которые совместно проводят ВС РФ и Белоруссии, несут очень большие риски для Украины, заявил министр... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T23:43
2021-09-10T23:54
украина
белоруссия
вооруженные силы рф
савик шустер
дмитрий кулеба
россия
"запад-2021" (военные учения)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749468213_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_83176fa0fbbf2a8675b0a497569ff128.jpg
КИЕВ, 10 сен - РИА Новости. Сценарии, разыгрываемые на учениях "Запад-2021", которые совместно проводят ВС РФ и Белоруссии, несут очень большие риски для Украины, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба."Что касается учений "Запад-2021", то нам нужно следить за этим внимательнее, что и делают наши военные и дипломаты. Те сценарии, которые там отрабатываются, несут очень большие риски", - заявил Кулеба в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24".Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2021" проходит с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти - в Белоруссии. Всего в маневрах примут участие до 200 тысяч военнослужащих, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. Цель учений - проверка уровня готовности и способности органов военного управления сил Белоруссии и России к совместным действиям при решении задач обеспечения военной безопасности и территориальной целостности Союзного государства и их взаимодействия в ходе боевых действий.
https://ria.ru/20210910/klimkin-1749607815.html
украина
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749468213_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_55c27944c2ffd7092d9f72f61c6dd858.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, белоруссия, вооруженные силы рф, савик шустер, дмитрий кулеба, россия, "запад-2021" (военные учения)
23:43 10.09.2021 (обновлено: 23:54 10.09.2021)
 
Кулеба увидел в учениях "Запад-2021"серьезные риски для Украины

Глава МИД Украины Кулеба: сценарии учений "Запад-2021" несут очень большие риски

© Sputnik / Перейти в фотобанкЦеремония открытия учений "Запад-2021" на полигоне Обуз-Лесновский в Белоруссии
Церемония открытия учений Запад-2021 на полигоне Обуз-Лесновский в Белоруссии
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 10 сен - РИА Новости. Сценарии, разыгрываемые на учениях "Запад-2021", которые совместно проводят ВС РФ и Белоруссии, несут очень большие риски для Украины, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Что касается учений "Запад-2021", то нам нужно следить за этим внимательнее, что и делают наши военные и дипломаты. Те сценарии, которые там отрабатываются, несут очень большие риски", - заявил Кулеба в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24".
Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2021" проходит с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти - в Белоруссии. Всего в маневрах примут участие до 200 тысяч военнослужащих, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. Цель учений - проверка уровня готовности и способности органов военного управления сил Белоруссии и России к совместным действиям при решении задач обеспечения военной безопасности и территориальной целостности Союзного государства и их взаимодействия в ходе боевых действий.
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Вчера, 21:54
Климкин испугался, что Россия окружает Украину с трех сторон
 
УкраинаБелоруссияВооруженные силы РФСавик ШустерДмитрий КулебаРоссия"Запад-2021" (военные учения)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:26Столтенберг: падение Афганистана - результат краха его властей
06:16СМИ: при взрыве бензобака в Китае погибли восемь человек, пять пострадали
06:05ВВС Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа
05:58СК возбудил уголовное дело из-за взрыва газа в жилом доме под Ельцом
05:49Под завалами дома под Ельцом ищут пенсионера
05:30СМИ: сотрудничавшие с США афганцы получают угрозы от талибов
05:08Эксперт рассказал о желании Зеленского избраться на второй срок
04:59Россиянам раскрыли порядок действий при неправильном расчете пенсии
04:55Жителям дома под Ельцом, где взорвался газ, окажут помощь
04:41Администрация Липецкой области: дом, где взорвался газ, не был аварийным
04:33Число погибших при взрыве газа в доме под Ельцом выросло до двух человек
04:23ГП потребует от Испании экстрадиции беглого криминального авторитета
04:17В Хорватии заявили, что Запад бросил Украину на произвол судьбы
04:00Число раненных при взрыве газа в доме под Ельцом выросло до семи человек
03:54В результате взрыва газа в доме под Ельцом разрушен один подъезд
03:50При взрыве газа в доме под Ельцом погибла женщина
03:47Под завалами в доме под Ельцом могут находиться люди
03:37В результате взрыва газа в доме под Ельцом пострадали шесть человек
03:19Эксперт объяснила, почему золото такое дорогое
03:08Архитектор назвал причину обрушения небоскребов ВТЦ после теракта 9/11
Лента новостейМолния