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Польша начала военные учения одновременно с "Запад-2021"
Польша начала военные учения одновременно с "Запад-2021" - РИА Новости, 10.09.2021
Польша начала военные учения одновременно с "Запад-2021"
Польша начала масштабные военные учения одновременно с белорусско-российскими учениями "Запад-2021". РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T15:59
2021-09-10T16:43
в мире
безопасность
армия
белоруссия
польша
министерство обороны польши
мариуш блащак
россия
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ВАРШАВА, 10 сен – РИА Новости. Польша начала масштабные военные учения одновременно с белорусско-российскими учениями "Запад-2021".Официальный старт учениям "Рысь 21" дал в пятницу на полигоне в Новой Дембе на востоке страны министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.В учении примут участие более 4 тысяч солдат, которые в Подкарпатское воеводство прибыли из Щецина, Старгарда, Кошалина, Простыни и Слупска. В ходе маневров задействуют более тысячи единиц техники и вооружения, в том числе бронетранспортеры Rosomak, боевые машины пехоты БМП-1, Самоходные минометы Rak, Гаубицы Dana, комплексы ПВО Hibneryt i Poprad.Министр не стал скрывать, что проведение этих учений связано с белорусско-российскими маневрами "Запад-2021".По словам польского министра, "солдаты 12-й механизированной дивизии, которые переброшены с запада на восток – это четыре тысячи человек. Еще две тысячи в настоящее время помогают пограничником в охране границы с Белоруссией. Вместе это шесть тысяч", - сказал он.В пятницу стартовали российско-белорусские стратегические маневры "Запад-2021". Они продлятся с 10 по 16 сентября. В них участвуют около 200 000 военнослужащих, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.
https://ria.ru/20210910/feyki-1749528123.html
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в мире, безопасность, армия, белоруссия, польша, министерство обороны польши, мариуш блащак, россия, "запад-2021" (военные учения)
15:59 10.09.2021 (обновлено: 16:43 10.09.2021)
 
Польша начала военные учения одновременно с "Запад-2021"

Польша начала масштабные военные учения одновременно с белорусско-российским "Запад-2021"

© AP Photo / Czarek SokolowskiПольские военные во время учений на северо-востоке Польши
Польские военные во время учений на северо-востоке Польши - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© AP Photo / Czarek Sokolowski
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ВАРШАВА, 10 сен – РИА Новости. Польша начала масштабные военные учения одновременно с белорусско-российскими учениями "Запад-2021".
Официальный старт учениям "Рысь 21" дал в пятницу на полигоне в Новой Дембе на востоке страны министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
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В учении примут участие более 4 тысяч солдат, которые в Подкарпатское воеводство прибыли из Щецина, Старгарда, Кошалина, Простыни и Слупска. В ходе маневров задействуют более тысячи единиц техники и вооружения, в том числе бронетранспортеры Rosomak, боевые машины пехоты БМП-1, Самоходные минометы Rak, Гаубицы Dana, комплексы ПВО Hibneryt i Poprad.
Министр не стал скрывать, что проведение этих учений связано с белорусско-российскими маневрами "Запад-2021".
"Мы не можем исключить сценария провокаций. Мы готовы. Наша подготовка заключается в сдерживании. Подразделения размещены на восток от Вислы. Мы находимся в контакте с НАТО", - сказал он.
По словам польского министра, "солдаты 12-й механизированной дивизии, которые переброшены с запада на восток – это четыре тысячи человек. Еще две тысячи в настоящее время помогают пограничником в охране границы с Белоруссией. Вместе это шесть тысяч", - сказал он.
В пятницу стартовали российско-белорусские стратегические маневры "Запад-2021". Они продлятся с 10 по 16 сентября. В них участвуют около 200 000 военнослужащих, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.
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В миреБезопасностьАрмияБелоруссияПольшаМинистерство обороны ПольшиМариуш БлащакРоссия"Запад-2021" (военные учения)
 
 
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