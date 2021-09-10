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В России и Белоруссии стартовали учения "Запад-2021"
В России и Белоруссии стартовали учения "Запад-2021" - РИА Новости, 10.09.2021
В России и Белоруссии стартовали учения "Запад-2021"
Совместные стратегические учения России и Белоруссии "Запад-2021" начались одновременно на 14 военных полигонах, сообщили в российском Минобороны. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T03:07
2021-09-10T03:30
безопасность
белоруссия
балтийское море
россия
"запад-2021" (военные учения)
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Совместные стратегические учения России и Белоруссии "Запад-2021" начались одновременно на 14 военных полигонах, сообщили в российском Минобороны.Маневры проводятся на девяти российских полигонах - Кириловском, Стругах Красных, Мулино, Погоново, Хмелевке, Правдинском, Добровольском, Дорогобуже и Вольском, - а также на пяти белорусских - Обуз-Лесновском, Брестском, Чепелево, Домановском и Ружанском.Учения проходят на территории от Балтийского моря до Воронежской и Нижегородской областей. Всего в них участвуют около 200 тысяч военных, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.Кроме российских и белорусских военных в совместных действиях на "Западе" участвуют военнослужащие Армении, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии. Узбекистан, Пакистан и Шри-Ланка представлены оперативными группами офицеров, которые вошли в состав штаба учений. В качестве наблюдателей в "Западе-2021" участвуют военнослужащие Китая, Вьетнама и Мьянмы. Всего в составе созданной коалиционной группировки войск в учениях "Запад-2021" от указанных стран принимают участие около двух тысяч военных, добавили в министерстве.При этом в Минобороны подчеркнули, что максимальное количество привлекаемого на учения личного состава воинских частей под единым оперативным командованием, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории России не превышает 6400 человек.Цель учений - проверка уровня готовности и способности органов военного управления сил Белоруссии и России к совместным действиям при решении задач обеспечения военной безопасности и территориальной целостности Союзного государства и их взаимодействия в ходе боевых действий.
https://radiosputnik.ria.ru/20210903/slutskiy-1748635813.html
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безопасность, белоруссия, балтийское море, россия, "запад-2021" (военные учения)
03:07 10.09.2021 (обновлено: 03:30 10.09.2021)
 
В России и Белоруссии стартовали учения "Запад-2021"

Учения "Запад-2021" начались одновременно на 14 полигонах в России и Белоруссии

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗнаменная группа на церемонии открытия стратегических учений "Запад-2021" на полигоне Обуз-Лесновский в Белоруссии
Знаменная группа на церемонии открытия стратегических учений Запад-2021 на полигоне Обуз-Лесновский в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Совместные стратегические учения России и Белоруссии "Запад-2021" начались одновременно на 14 военных полигонах, сообщили в российском Минобороны.
Маневры проводятся на девяти российских полигонах - Кириловском, Стругах Красных, Мулино, Погоново, Хмелевке, Правдинском, Добровольском, Дорогобуже и Вольском, - а также на пяти белорусских - Обуз-Лесновском, Брестском, Чепелево, Домановском и Ружанском.
Учения проходят на территории от Балтийского моря до Воронежской и Нижегородской областей. Всего в них участвуют около 200 тысяч военных, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

"Из них на территории Республики Беларусь в учении задействовано 12800 человек, в том числе до 2500 российских военнослужащих, более 30 самолетов и вертолетов, до 350 единиц боевой техники, в том числе около 140 танков, до 110 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов", - отметили в Минобороны.

Кроме российских и белорусских военных в совместных действиях на "Западе" участвуют военнослужащие Армении, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии. Узбекистан, Пакистан и Шри-Ланка представлены оперативными группами офицеров, которые вошли в состав штаба учений. В качестве наблюдателей в "Западе-2021" участвуют военнослужащие Китая, Вьетнама и Мьянмы. Всего в составе созданной коалиционной группировки войск в учениях "Запад-2021" от указанных стран принимают участие около двух тысяч военных, добавили в министерстве.
При этом в Минобороны подчеркнули, что максимальное количество привлекаемого на учения личного состава воинских частей под единым оперативным командованием, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории России не превышает 6400 человек.
Цель учений - проверка уровня готовности и способности органов военного управления сил Белоруссии и России к совместным действиям при решении задач обеспечения военной безопасности и территориальной целостности Союзного государства и их взаимодействия в ходе боевых действий.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
3 сентября, 20:35В мире
Слуцкий жестко ответил генсеку НАТО по поводу учений "Запад-2021"
 
БезопасностьБелоруссияБалтийское мореРоссия"Запад-2021" (военные учения)
 
 
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