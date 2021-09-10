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Суд в Москве арестовал подозреваемого в организации убийств через даркнет
Суд в Москве арестовал подозреваемого в организации убийств через даркнет - РИА Новости, 10.09.2021
Суд в Москве арестовал подозреваемого в организации убийств через даркнет
Басманный суд Москвы арестовал подозреваемого в организации через даркнет двух убийств, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T11:03
2021-09-10T11:03
происшествия
владимирская область
москва
басманный суд г. москвы
следственный комитет россии (ск рф)
светлана петренко
россия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал подозреваемого в организации через даркнет двух убийств, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская."Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Сергея Магданова меры пресечения в виде заключения под стражу. Срок ареста установлен до 8 ноября", - сказала она.Как сообщала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, мужчина был задержан в рамках расследования убийства в 2020 году супругов во Владимирской области и подготовки к убийству жителя Санкт-Петербурга. Это дело находится в производстве отдела, специализирующегося на расследовании преступлений, совершенных с использованием IT-технологий.Следователями установлено, что задержанный - владелец сайта в теневом сегменте интернета (даркнете) - предоставлял заказчикам за оплату незаконные услуги. Оплату он принимал в криптовалюте либо фиатными деньгами через электронные кошельки, зарегистрированные на подставных лиц.Петренко добавила, что ранее по данному уголовному делу был задержан исполнитель преступления, а также пособники, которые собирали персональные данные и сведения о местонахождении потерпевших и передали их киллеру. Они арестованы и обвиняются в убийстве и незаконном обороте оружия.
https://ria.ru/20210909/arest-1749295058.html
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происшествия, владимирская область, москва, басманный суд г. москвы, следственный комитет россии (ск рф), светлана петренко, россия
11:03 10.09.2021
 
Суд в Москве арестовал подозреваемого в организации убийств через даркнет

Басманный суд Москвы арестовал подозреваемого в организации через даркнет двух убийств

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСудебное заседание
Судебное заседание - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал подозреваемого в организации через даркнет двух убийств, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Сергея Магданова меры пресечения в виде заключения под стражу. Срок ареста установлен до 8 ноября", - сказала она.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
9 сентября, 10:10
Следователи задержали подозреваемого в организации убийств через даркнет
Как сообщала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, мужчина был задержан в рамках расследования убийства в 2020 году супругов во Владимирской области и подготовки к убийству жителя Санкт-Петербурга. Это дело находится в производстве отдела, специализирующегося на расследовании преступлений, совершенных с использованием IT-технологий.
Следователями установлено, что задержанный - владелец сайта в теневом сегменте интернета (даркнете) - предоставлял заказчикам за оплату незаконные услуги. Оплату он принимал в криптовалюте либо фиатными деньгами через электронные кошельки, зарегистрированные на подставных лиц.
Петренко добавила, что ранее по данному уголовному делу был задержан исполнитель преступления, а также пособники, которые собирали персональные данные и сведения о местонахождении потерпевших и передали их киллеру. Они арестованы и обвиняются в убийстве и незаконном обороте оружия.
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ПроисшествияВладимирская областьМоскваБасманный суд г. МосквыСледственный комитет России (СК РФ)Светлана ПетренкоРоссия
 
 
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