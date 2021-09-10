https://ria.ru/20210910/ubiystva-1749477118.html

Суд в Москве арестовал подозреваемого в организации убийств через даркнет

Суд в Москве арестовал подозреваемого в организации убийств через даркнет - РИА Новости, 10.09.2021

Суд в Москве арестовал подозреваемого в организации убийств через даркнет

Басманный суд Москвы арестовал подозреваемого в организации через даркнет двух убийств, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T11:03

2021-09-10T11:03

2021-09-10T11:03

происшествия

владимирская область

москва

басманный суд г. москвы

следственный комитет россии (ск рф)

светлана петренко

россия

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал подозреваемого в организации через даркнет двух убийств, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская."Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Сергея Магданова меры пресечения в виде заключения под стражу. Срок ареста установлен до 8 ноября", - сказала она.Как сообщала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, мужчина был задержан в рамках расследования убийства в 2020 году супругов во Владимирской области и подготовки к убийству жителя Санкт-Петербурга. Это дело находится в производстве отдела, специализирующегося на расследовании преступлений, совершенных с использованием IT-технологий.Следователями установлено, что задержанный - владелец сайта в теневом сегменте интернета (даркнете) - предоставлял заказчикам за оплату незаконные услуги. Оплату он принимал в криптовалюте либо фиатными деньгами через электронные кошельки, зарегистрированные на подставных лиц.Петренко добавила, что ранее по данному уголовному делу был задержан исполнитель преступления, а также пособники, которые собирали персональные данные и сведения о местонахождении потерпевших и передали их киллеру. Они арестованы и обвиняются в убийстве и незаконном обороте оружия.

https://ria.ru/20210909/arest-1749295058.html

https://ria.ru/20201218/darknet-1589843734.html

владимирская область

москва

россия

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происшествия, владимирская область, москва, басманный суд г. москвы, следственный комитет россии (ск рф), светлана петренко, россия