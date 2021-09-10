https://ria.ru/20210910/tsena-1749529031.html
ФАС согласовала предельную отпускную цену на "Ковидолек"
ФАС согласовала предельную отпускную цену на "Ковидолек" - РИА Новости, 10.09.2021
ФАС согласовала предельную отпускную цену на "Ковидолек"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ согласовала предельную отпускную цену препарата "Ковидолек", который используется в лечении коронавируса COVID-19,... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T14:39
2021-09-10T14:39
2021-09-10T14:39
распространение коронавируса
экономика
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ согласовала предельную отпускную цену препарата "Ковидолек", который используется в лечении коронавируса COVID-19, цена упаковки из 40 таблеток составил 2916 рублей, говорится в сообщении ведомства."ФАС согласовала предельную отпускную цену лекарственного препарата "Ковидолек". ... Цена за упаковку 40 таблеток по 200 миллиграммов составит 2916 рублей", - говорится в сообщении.Ведомство указывает, что лекарственный препарат включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). "Средство обладает противовирусным действием и используется в лечении COVID-19", - добавляет служба.Минздрав РФ в марте 2021 года одобрил проведение III фазы клинических испытаний лекарственного препарата "Ковидолек" (фавипиравир). Производитель лекарства - "Нанолек". Планируемая дата окончания клинических исследований - 31 декабря 2022 года.
https://ria.ru/20210909/koronavirus-1749436927.html
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экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
ФАС согласовала предельную отпускную цену на "Ковидолек"
ФАС согласовала предельную отпускную цену на "Ковидолек" в 2916 рублей