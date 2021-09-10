https://ria.ru/20210910/tsb-1749508850.html

ЦБ объяснил, как определять карты и электронные кошельки теневого бизнеса

ЦБ объяснил, как определять карты и электронные кошельки теневого бизнеса - РИА Новости, 10.09.2021

ЦБ объяснил, как определять карты и электронные кошельки теневого бизнеса

Банк России дал кредитным организациям рекомендации для выявления платежных карт и электронных кошельков, которые используют незаконные онлайн-казино,... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T13:17

2021-09-10T13:17

2021-09-10T13:17

экономика

технологии

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Банк России дал кредитным организациям рекомендации для выявления платежных карт и электронных кошельков, которые используют незаконные онлайн-казино, организаторы финансовых пирамид, нелегальные форекс-дилеры и криптовалютные интернет-обменники, сообщила пресс-служба регулятора."Участники теневого бизнеса осуществляют прием платежей от граждан (физических лиц, пользующихся такими услугами) и обратные выплаты не со своих расчетных счетов, а с подконтрольных им банковских карт и электронных кошельков, зачастую оформленных на подставных физических лиц", - указал ЦБ.При этом по таким платежным инструментам не оплачиваются повседневные покупки, коммунальные и прочие услуги, но в то же время с помощью этих карт проводятся необычные по частоте совершения и суммам операции.Для автоматизированной обработки значительного по объему потока платежей нелегальный бизнес применяет специальные программные модули, которые подключаются к интернет-страницам кредитных организаций с услугами по переводу денег.Переводы в адрес нелегальных структур связаны с высокими рисками потери денег и вовлечения граждан в мошеннические схемы, указал Банк России."Регулятор рекомендует кредитным организациям оперативно выявлять подозрительные карты и кошельки и применять в отношении подобных инструментов противолегализационные меры. Банкам следует также обеспечить необходимую защиту P2P-сервисов, чтобы их нельзя было использовать для проведения подозрительных операций", - отметил ЦБ.

https://radiosputnik.ria.ru/20210909/gosuslugi-1749283597.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, технологии, центральный банк рф (цб рф), россия