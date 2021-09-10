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ЦБ объяснил, как определять карты и электронные кошельки теневого бизнеса
ЦБ объяснил, как определять карты и электронные кошельки теневого бизнеса - РИА Новости, 10.09.2021
ЦБ объяснил, как определять карты и электронные кошельки теневого бизнеса
Банк России дал кредитным организациям рекомендации для выявления платежных карт и электронных кошельков, которые используют незаконные онлайн-казино,... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T13:17
2021-09-10T13:17
экономика
технологии
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Банк России дал кредитным организациям рекомендации для выявления платежных карт и электронных кошельков, которые используют незаконные онлайн-казино, организаторы финансовых пирамид, нелегальные форекс-дилеры и криптовалютные интернет-обменники, сообщила пресс-служба регулятора."Участники теневого бизнеса осуществляют прием платежей от граждан (физических лиц, пользующихся такими услугами) и обратные выплаты не со своих расчетных счетов, а с подконтрольных им банковских карт и электронных кошельков, зачастую оформленных на подставных физических лиц", - указал ЦБ.При этом по таким платежным инструментам не оплачиваются повседневные покупки, коммунальные и прочие услуги, но в то же время с помощью этих карт проводятся необычные по частоте совершения и суммам операции.Для автоматизированной обработки значительного по объему потока платежей нелегальный бизнес применяет специальные программные модули, которые подключаются к интернет-страницам кредитных организаций с услугами по переводу денег.Переводы в адрес нелегальных структур связаны с высокими рисками потери денег и вовлечения граждан в мошеннические схемы, указал Банк России."Регулятор рекомендует кредитным организациям оперативно выявлять подозрительные карты и кошельки и применять в отношении подобных инструментов противолегализационные меры. Банкам следует также обеспечить необходимую защиту P2P-сервисов, чтобы их нельзя было использовать для проведения подозрительных операций", - отметил ЦБ.
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экономика, технологии, центральный банк рф (цб рф), россия
13:17 10.09.2021
 
ЦБ объяснил, как определять карты и электронные кошельки теневого бизнеса

ЦБ дал рекомендации по определению карт и электронных кошельков теневого бизнеса

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Банк России дал кредитным организациям рекомендации для выявления платежных карт и электронных кошельков, которые используют незаконные онлайн-казино, организаторы финансовых пирамид, нелегальные форекс-дилеры и криптовалютные интернет-обменники, сообщила пресс-служба регулятора.
"Участники теневого бизнеса осуществляют прием платежей от граждан (физических лиц, пользующихся такими услугами) и обратные выплаты не со своих расчетных счетов, а с подконтрольных им банковских карт и электронных кошельков, зачастую оформленных на подставных физических лиц", - указал ЦБ.
При этом по таким платежным инструментам не оплачиваются повседневные покупки, коммунальные и прочие услуги, но в то же время с помощью этих карт проводятся необычные по частоте совершения и суммам операции.
Для автоматизированной обработки значительного по объему потока платежей нелегальный бизнес применяет специальные программные модули, которые подключаются к интернет-страницам кредитных организаций с услугами по переводу денег.
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"Регулятор рекомендует кредитным организациям оперативно выявлять подозрительные карты и кошельки и применять в отношении подобных инструментов противолегализационные меры. Банкам следует также обеспечить необходимую защиту P2P-сервисов, чтобы их нельзя было использовать для проведения подозрительных операций", - отметил ЦБ.
 
ЭкономикаТехнологииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
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