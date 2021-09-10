https://ria.ru/20210910/truba-1749606442.html

Госдеп заявил, что продолжает считать "Северный поток—2" плохой сделкой

Госдеп заявил, что продолжает считать "Северный поток—2" плохой сделкой - РИА Новости, 10.09.2021

Госдеп заявил, что продолжает считать "Северный поток—2" плохой сделкой

США продолжают считать "Северный поток 2" плохой сделкой и продолжат противодействовать использованию трубопровода в качестве геополитического проекта России,... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T21:29

2021-09-10T21:29

2021-09-10T22:07

в мире

сша

газпром

северный поток — 2

россия

экономика

алексей миллер

telegram (приложение)

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ВАШИНГТОН, 10 сен – РИА Новости. США продолжают считать "Северный поток 2" плохой сделкой и продолжат противодействовать использованию трубопровода в качестве геополитического проекта России, заявила официальный представитель госдепартамента Джалина Портер, комментируя завершение строительства."Мы говорили это раньше и продолжаем повторять. Мы считаем это плохой сделкой и продолжим противодействовать этому трубопроводу как геополитическому проекту России", - сказала Портер в ходе телефонного брифинга."Северный поток 2" от побережья России через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Финансовые партнеры компании - европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall."Газпром" на своем официальном канале в мессенджере Telegram сообщил, что строительство газопровода полностью завершено в пятницу утром. При этом глава компании Алексей Миллер отмечал, что "Газпром" может поставить первый газ по "Северному потоку 2" на европейский рынок уже в этом отопительном сезоне, и до конца года поставки по газопроводу могут составить 5,6 миллиарда кубометров газа.

https://ria.ru/20210910/gazoprovod-1749571744.html

сша

россия

балтийское море

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