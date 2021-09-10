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Госдеп заявил, что продолжает считать "Северный поток—2" плохой сделкой
Госдеп заявил, что продолжает считать "Северный поток—2" плохой сделкой - РИА Новости, 10.09.2021
Госдеп заявил, что продолжает считать "Северный поток—2" плохой сделкой
США продолжают считать "Северный поток 2" плохой сделкой и продолжат противодействовать использованию трубопровода в качестве геополитического проекта России,... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T21:29
2021-09-10T21:29
2021-09-10T22:07
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алексей миллер
telegram (приложение)
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ВАШИНГТОН, 10 сен – РИА Новости. США продолжают считать "Северный поток 2" плохой сделкой и продолжат противодействовать использованию трубопровода в качестве геополитического проекта России, заявила официальный представитель госдепартамента Джалина Портер, комментируя завершение строительства."Мы говорили это раньше и продолжаем повторять. Мы считаем это плохой сделкой и продолжим противодействовать этому трубопроводу как геополитическому проекту России", - сказала Портер в ходе телефонного брифинга."Северный поток 2" от побережья России через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Финансовые партнеры компании - европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall."Газпром" на своем официальном канале в мессенджере Telegram сообщил, что строительство газопровода полностью завершено в пятницу утром. При этом глава компании Алексей Миллер отмечал, что "Газпром" может поставить первый газ по "Северному потоку 2" на европейский рынок уже в этом отопительном сезоне, и до конца года поставки по газопроводу могут составить 5,6 миллиарда кубометров газа.
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21:29 10.09.2021 (обновлено: 22:07 10.09.2021)
Госдеп заявил, что продолжает считать "Северный поток—2" плохой сделкой
Представитель Госдепа Портер: США продолжают считать "Северный поток—2" плохой сделкой